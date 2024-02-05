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  4. 2024 Grammy Ödülleri'nin en iddialısı Miley Cyrus! "İç çamaşırımı unutmuş olabilirim"

2024 Grammy Ödülleri'nin en iddialısı Miley Cyrus! "İç çamaşırımı unutmuş olabilirim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 08:54 | Son Güncelleme:
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Her zaman iddialı olmayı seven Miley Cyrus 2024 Grammy Ödülleri'nin en iddialısı olmayı da başardı. Ödül alınca şaşıran Miley Cyrus, kırmızı halıda neredeyse çıplak sanıldı. Miley Cyrus'a bir bakan bir daha baktı.

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri kırmızı halısında ünlüler iddialı tarzlarıyla dikkat çekti. Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödül alınca şaşkınlığını gizleyemedi. Gecenin en iddialı ismi olan Miley Cyrus yine adından söz ettirdi.

Kırmızı halıya ten rengi ve ilk bakışta onu yarı çıplak gibi gösteren bir kıyafetle çıkan şarkıcıya bir bakan bir daha baktı.

Her zaman iddialı olmayı tercih eden Miley kıyafeti dışında dağınık saç modeliyle de adından söz ettirdi.

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Miley Cyrus'un sahne performansı da Twitter'da TT oldu. Cyrus sahneye ödül almaya çıktığında "Kimseyi unuttuğumu sanmıyorum ama iç çamaşırı unutmuş olabilirim" diyerek herkesi güldürdü.

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