2030 yılından gelen zaman yolcusundan şoke eden çip iddiası

Noah, açıklamalarında bilimin ve teknolojinin gelişeceği 2030 yılında, insanlık adına çok faydalı bir buluşun hayata geçirildiğini söyledi. Noah, 2030 yılında Güneydoğu Asya ülkesi olan Filipinler'de insanların bedenine çip yerleştireceğini söyledi.

Bu kez o gelecekte yaşanacakları anlattı

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah, gelecekte yaşanacak yeniliklerden bahsetti. 2030 yılından geldiğini öne süren ve gelecekle ilgili yenilikler hakkında sık sık video yayınlayan Noah yeni iddialarda bulundu.

Zaman yolcusu Noah'ın yeni iddiaları Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'le ilgili. Noah'a göre Filipinler 2030 yılı itibariyle vatandaşlarının beynine çip yerleştirmeye başlayacak.

Fakat çip yerleştirme isteğe bağlı şekilde uygulanacak. Noah, bu yeniliğin insanlık adına oldukça faydalı olacağını söylüyor.

Çip sayesinde insanların kişisel bilgilerine hızla erişilecek ve böylece olası hastalıkların önüne geçilecek ve suç oranları azalacak.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Noah'ın iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.