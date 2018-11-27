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2030 yılından gelen zaman yolcusundan şoke eden çip iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Youtube'da video yayınlayan zaman yolcuları arasına bir yenisi daha eklendi. Gelecekle ilgili yenilikler hakkında video yayınlayan Noah, yeni bir iddiada bulundu. 2030 yılına yolculuk ettiğini söyleyen Noah, o dönemde yaşayacak insanları nelerin beklediğini anlattı.

Noah, açıklamalarında bilimin ve teknolojinin gelişeceği 2030 yılında, insanlık adına çok faydalı bir buluşun hayata geçirildiğini söyledi. Noah, 2030 yılında Güneydoğu Asya ülkesi olan Filipinler'de insanların bedenine çip yerleştireceğini söyledi.

Bu kez o gelecekte yaşanacakları anlattı

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah, gelecekte yaşanacak yeniliklerden bahsetti. 2030 yılından geldiğini öne süren ve gelecekle ilgili yenilikler hakkında sık sık video yayınlayan Noah yeni iddialarda bulundu.
Zaman yolcusu Noah'ın yeni iddiaları Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'le ilgili. Noah'a göre Filipinler 2030 yılı itibariyle vatandaşlarının beynine çip yerleştirmeye başlayacak.
Fakat çip yerleştirme isteğe bağlı şekilde uygulanacak. Noah, bu yeniliğin insanlık adına oldukça faydalı olacağını söylüyor.
Çip sayesinde insanların kişisel bilgilerine hızla erişilecek ve böylece olası hastalıkların önüne geçilecek ve suç oranları azalacak.
Videoyu izleyen çok sayıda kişi Noah'ın iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.
Bazı kullanıcılar Noah'a iddia ettiği gibi zamanda yolculuk yapabiliyorsa bunu tekrar yapmasını, bu anları kayda almasını ve ancak bu şekilde ikna olabileceklerini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
zaman yolcusu çip

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
fazla film izlemiş
GERİZEKALI BUNLAR YAAA
ismi bir de nuh ..ulan ne komik insanlarsınız be...gelecekte kalsaydın niye geri geldin ..pek çok ruh hastası türedi youtube da..
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