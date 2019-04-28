'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

2045'ten geldiğini öne süren zaman yolcusu Adam Archon yalan makinesi testine tabi tutuldu.

İddialarının doğruluğunu ispatlama amacıyla bağlandığı yalan makinesi testi boyunca zaman yolcusu Archon, iddialarını sıralamaya devam etti.

"Size bunun doğru olduğunu ispatlamam gerekiyor böylece size anlattığım bilgileri kullanabilir ve dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlayabilirsiniz" diyen zaman yolcusu kendisine yönetilen bazı sorulara yanıt vermeye başladı.

Eline yerleştirilmiş bir çipten bahseden ve uzaylıların Ağustos 2028'de Dünya'ya geleceğini söyleyen zaman yolcusunun iddialarını yalan makinesi doğruladı.

Uzaylıların varlığının 2028'den çok daha önce tespit edildiğini fakat kamuoyuna 2028'de açıklandığını belirten zaman yolcusu, zaman makinesinin ise 1981 yılında icat edilğini söyledi ve yalan makinesi Adam Archon'un doğru söylediğini teyit etti.

ABD'li yurttaş hakları hareketi önderi Martin Luther King Jr'ın torunu olan Yolanda Renee King'in de gelecekte ABD Başkanı olacağını, uzaylıları aslında uzaydan gelmeyeceğini öne süren zaman yolcusu 2030 yılında tüm dünya ülkelerinin tek bir devlet adı altında birleşeceğini ifade ediyor.