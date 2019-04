'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

Zaman yolcusu 2045 yılında 10 kişi tarafından kontrol edilen yapay zeka tarafından yönetilen çok gelişmiş bir medeniyetin hüküm süreceğini ve The Light (Işık) adı verilen yapay zeka teknolojisinin tüm dünyada yoğun şekilde kullanıma gireceğinden bahsediyor.

Zaman yolcusuna göre The Light, her türlü soruya cevap verebilen ve her işlemi gerçekleştirebilen bir tür teknoloji.

Zaman yolcusu ayrıca gelecekte dünya nüfusunun önemli bir kısmının süper kent adı verilen büyük şehirlerde yaşayacağını belirtiyor.

Zaman yolcusunun yalan makinesi testi birçoklarını son derece şaşırtsa da bazıları bu testi yeterince ikna edici bulmadı.

Bir kullanıcı test süresince zaman yolcusunun önündeki ekranın izleyicilere neden gösterilmediğini sordu. Bir başka kullanıcı ise zaman yolcusunun bağlandığı makinenin aslında evet demeye programlanmış bir tür cihaz olduğunu öne sürdü.

Zaman yolcusu Archon, 2019 yılından 2045 yılına seyahat ettiğini iddia ediyor. Zaman yolcusunun daha önce öne sürdüğü bazı iddialar şunlar:

2019 yılında UFO ihbarlarında patlama yaşanacak ve aynı yıl uzaylılarla ilk temas için adımlar atılacak.

Şubat 2029'da insanların beynine çip yerleştirilmeye başlanacak ve çip sayesinde insanların beyin fonksiyonları artacak ve sağlıklı şekilde yaşamın kapıları aralanacak.