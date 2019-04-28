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'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

2045'ten geldiğini öne süren zaman yolcusu Adam Archon'un yalan makinesi testi şaşkınlık yarattı

'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

2045'ten geldiğini öne süren zaman yolcusu Adam Archon yalan makinesi testine tabi tutuldu.

İddialarının doğruluğunu ispatlama amacıyla bağlandığı yalan makinesi testi boyunca zaman yolcusu Archon, iddialarını sıralamaya devam etti.

"Size bunun doğru olduğunu ispatlamam gerekiyor böylece size anlattığım bilgileri kullanabilir ve dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlayabilirsiniz" diyen zaman yolcusu kendisine yönetilen bazı sorulara yanıt vermeye başladı.

Eline yerleştirilmiş bir çipten bahseden ve uzaylıların Ağustos 2028'de Dünya'ya geleceğini söyleyen zaman yolcusunun iddialarını yalan makinesi doğruladı.

Uzaylıların varlığının 2028'den çok daha önce tespit edildiğini fakat kamuoyuna 2028'de açıklandığını belirten zaman yolcusu, zaman makinesinin ise 1981 yılında icat edilğini söyledi ve yalan makinesi Adam Archon'un doğru söylediğini teyit etti.

ABD'li yurttaş hakları hareketi önderi Martin Luther King Jr'ın torunu olan Yolanda Renee King'in de gelecekte ABD Başkanı olacağını, uzaylıları aslında uzaydan gelmeyeceğini öne süren zaman yolcusu 2030 yılında tüm dünya ülkelerinin tek bir devlet adı altında birleşeceğini ifade ediyor.

Zaman yolcusu 2045 yılında 10 kişi tarafından kontrol edilen yapay zeka tarafından yönetilen çok gelişmiş bir medeniyetin hüküm süreceğini ve The Light (Işık) adı verilen yapay zeka teknolojisinin tüm dünyada yoğun şekilde kullanıma gireceğinden bahsediyor.

Zaman yolcusuna göre The Light, her türlü soruya cevap verebilen ve her işlemi gerçekleştirebilen bir tür teknoloji.

Zaman yolcusu ayrıca gelecekte dünya nüfusunun önemli bir kısmının süper kent adı verilen büyük şehirlerde yaşayacağını belirtiyor.

Zaman yolcusunun yalan makinesi testi birçoklarını son derece şaşırtsa da bazıları bu testi yeterince ikna edici bulmadı.

Bir kullanıcı test süresince zaman yolcusunun önündeki ekranın izleyicilere neden gösterilmediğini sordu. Bir başka kullanıcı ise zaman yolcusunun bağlandığı makinenin aslında evet demeye programlanmış bir tür cihaz olduğunu öne sürdü.

Zaman yolcusu Archon, 2019 yılından 2045 yılına seyahat ettiğini iddia ediyor. Zaman yolcusunun daha önce öne sürdüğü bazı iddialar şunlar:

2019 yılında UFO ihbarlarında patlama yaşanacak ve aynı yıl uzaylılarla ilk temas için adımlar atılacak.

Şubat 2029'da insanların beynine çip yerleştirilmeye başlanacak ve çip sayesinde insanların beyin fonksiyonları artacak ve sağlıklı şekilde yaşamın kapıları aralanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Didim yalan makinesi adam archon
 

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Şimdi de bunlar çıktı. Söyle bakalım 2020 de dolar kaç TL
bırak bunları da 4 maç ver
gelecekle ilgili bişeyler söylemek çok ugraşmaya gerk yok herşey daha bo* olacak :))
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