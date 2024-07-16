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    4. 21 günde 122 sevgilisi olan kadın erkeklerin aldatma nedenini açıkladı! Sözleri sosyal tepkilere neden oldu

    21 günde 122 sevgilisi olan kadın erkeklerin aldatma nedenini açıkladı! Sözleri sosyal tepkilere neden oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 11:47
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    İngiltere'nin Nottingham şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Bonnie Blue, Meksika'nın Cancun kentinde geçirdiği üç haftalık tatilde yaklaşık 122 kişiyle sevgili olduğunu söyleyerek şaşkına çevirdi. 120'yi aşkın ilişki tecrübesinin ardından erkeklerin aldatma nedenini çözümlemeyi başardığını söyleyen Blue, "Kadınlar yatak odasında daha iyi olsalardı, erkekler aldatmazdı" deyince tepkilerin odağına yerleşti.

    21 günde 122 sevgilisi olan kadın erkeklerin aldatma nedenini açıkladı! Sözleri sosyal tepkilere neden oldu

    Sosyal medya fenomeni Bonnie Blue ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki fenomen isim kadınların yatak odasında performansını eleştiren yorumlarda bulunarak, "Kadınlar, özellikle yaşları ilerledikçe yatak odasında tembelleşiyorlar. Kadınlar yatak odasında daha iyi olsalardı, erkekler aldatmazdı." dedi.

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    Fenomen ismin sözleri özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Aldatılmanın kadınların suçu olduğunu söylemeniz ne kadar acı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok talihsiz bir açıklama" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya Aldatma yatak odası aldatmak
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