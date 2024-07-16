21 günde 122 sevgilisi olan kadın erkeklerin aldatma nedenini açıkladı! Sözleri sosyal tepkilere neden oldu

Sosyal medya fenomeni Bonnie Blue ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki fenomen isim kadınların yatak odasında performansını eleştiren yorumlarda bulunarak, "Kadınlar, özellikle yaşları ilerledikçe yatak odasında tembelleşiyorlar. Kadınlar yatak odasında daha iyi olsalardı, erkekler aldatmazdı." dedi.

Fenomen ismin sözleri özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Aldatılmanın kadınların suçu olduğunu söylemeniz ne kadar acı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok talihsiz bir açıklama" yorumunda bulundu.



