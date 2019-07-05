Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ereğli Lisesi önünde yürüyüşe başlayan korteje, Vali Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek odası yöneticileri, yabancı dans ekipleri ve animatörlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Posbıyık, Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı festivali 5 yıl aradan sonra tekrar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyada sevgi, barış ve dostluk istediklerini ifade eden Posbıyık, "Türkiye'nin her tarafından gelen insanları ilçemizde bir arada toplamış durumdayız. Misafirlerimizle 20 yıldır haykırdığımız gibi hep birlikte 'sevgi, barış ve dostluk' dedik. Üç gün boyunca savaşsız bir dünya istediğimizi haykırıyoruz. Termik santralsiz bir Türkiye istediğimizi, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin ön planda olduğu çağdaş, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir ülke özleminde olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz."