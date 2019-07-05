HABER

21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 21:53 | Son Güncelleme

21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ereğli Lisesi önünde yürüyüşe başlayan korteje, Vali Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek odası yöneticileri, yabancı dans ekipleri ve animatörlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Posbıyık, Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı festivali 5 yıl aradan sonra tekrar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyada sevgi, barış ve dostluk istediklerini ifade eden Posbıyık, "Türkiye'nin her tarafından gelen insanları ilçemizde bir arada toplamış durumdayız. Misafirlerimizle 20 yıldır haykırdığımız gibi hep birlikte 'sevgi, barış ve dostluk' dedik. Üç gün boyunca savaşsız bir dünya istediğimizi haykırıyoruz. Termik santralsiz bir Türkiye istediğimizi, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin ön planda olduğu çağdaş, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir ülke özleminde olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz."

Vali Bektaş da Ereğli'nin festival özlemine kavuştuğunu belirterek, "Gerçekten sevgi, barış, dostluk ve hoşgörü diyoruz. Ereğli kendi içerisinde barışık bir kent. Ereğli farklılığını enerjisi ile kendisini ortaya koyuyor." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festival meşalesini yaktı, beyaz güvercin uçurdu.

- Festival kapsamındaki etkinlikler

Öte yandan etkinlikler kapsamında Türk Kızılay ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Sarıkamış Anıtı'nda kan bağışı ve ilik taraması gerçekleştirdi.

Ayrıca resim çalıştayı, geleneksel el sanatları günleri, ressam Memnune Akyüz'ün karma resim sergisi, Erfen Foto Kulübü'nün sahil ve çınaraltı fotoğrafları resim sergisi yapıldı. Moldova Halk Dansları gösterileri eşliğinde de Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki off-road araçların tanıtımı gerçekleştirildi.

Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridinde ise Ereğli Belediyesine ait plaj tesislerinde düzenlenen köpük partisi renkli görüntülere sahne oldu.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı 
Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldüTek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli Ereğli festivali festival Halil Posbyıık Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı babasına ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...

Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Girne'de bulundular

Üç gündür her yerde aranıyorlardı!

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.