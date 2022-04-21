22 Nisan yarın okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, okul var mı?

22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan okul var mı? Sorularının öğrenciler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında tüm coşkusuyla kutlanacak. Resmi tatillerden birisi olan 23 Nisan tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 22 Nisan Cuma gününde tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki; 22 Nisan yarın okullar tatil mi?
1 Ocak Cumartesi - Yılbaşı
23 Nisan Cumartesi - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazar - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba / Ramazan Bayramı
19 Mayıs Perşembe - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 Temmuz, Cumartesi – Salı / Kurban Bayramı
15 Temmuz Cuma - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Salı - Zafer Bayramı
29 Ekim Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı
22 Nisan Cuma günü okullarda tam gün ders yapılacak. Herhangi bir tatil açıklaması yapılmış değil.
Okuyucu Yorumları 0 yorum