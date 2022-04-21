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22 Nisan yarın okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, okul var mı?

21.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan yarın okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 22 Nisan günü okul olup olmadığı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve ebeveyn bu sorunun cevabını araştırıyor. Resmi tatiller nedeniyle eğitim öğretime ara veriliyor. Ancak 23 Nisan’dan bir önceki gün olan 22 Nisan’da okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Peki; 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan okul var mı?

22 Nisan yarın okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, okul var mı?

22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan okul var mı? Sorularının öğrenciler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında tüm coşkusuyla kutlanacak. Resmi tatillerden birisi olan 23 Nisan tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 22 Nisan Cuma gününde tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki; 22 Nisan yarın okullar tatil mi?

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 2022

1 Ocak Cumartesi - Yılbaşı

23 Nisan Cumartesi - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Pazar - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba / Ramazan Bayramı

19 Mayıs Perşembe - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz, Cumartesi – Salı / Kurban Bayramı

15 Temmuz Cuma - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Salı - Zafer Bayramı

29 Ekim Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı

22 NİSAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan Cuma günü okullarda tam gün ders yapılacak. Herhangi bir tatil açıklaması yapılmış değil.

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