23/2-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 23/2-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilmiş olan kuralların uyulması gerekmektedir. Trafik kuralları hem sürücülerin hem de yayaların ve çevrenin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu sebeple trafik kurallarına uyulmadığında sorumlu kişilere belli cezalar verilmektedir. Trafik cezaları ise trafik kuralına göre değişiklik göstermektedir. Her kuralın kendine ait bir cezai yaptırımı vardır.

23/2-b trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunun 23. maddesinde yer alan 23/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu başlığı altında yer almaktadır. 23/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak yasaktır. Daha açık bir ifade ile araç plakasını Trafik Kanuna göre yanlış yere takmak yasaktır. Bu durumda araç plakasının yönetmelikte belirtilmiş olandan farklı bir yerde bulundurulmaması gerekmektedir.

23/2-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan 23/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu, belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu başlığında bulunmaktadır. 23/2-b trafik cezasına göre araç plakasının olması gereken yerde bulundurulmaması yasaktır. Bu sebeple 23/2-b trafik cezası ihlal edildiğinde sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır.

23/2-b trafik cezası tutarı

Trafik Kanununda açıkça belirtilmiş olan kurallara uyulmadığında gereken işlem yapılmaktadır. Trafik kuralına göre ödenecek tutar miktarı da değişiklik göstermektedir. 23/2-b trafik cezasının tutarı 370 TL’dir. Fakat bu tutar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanmaktadır. 23/2-b trafik cezasının %25 indirimli tutarı ise 277,50 TL’dir. Ayrıca trafik kuralının ihlalinde sürücülere 15 ceza puanı verilmektedir.



