65/1-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarının ihlali hâlinde, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeşitli cezalar belirlenmiştir. 65/1-e trafik cezası da bu cezalardan biridir. 65/1-e trafik cezası, tehlikeli madde taşımaya yönelik gerekli belgelerin alınmaması durumunda verilen bir cezadır. Araçlarda tehlikeli madde taşımak için yetkili kurumlardan gerekli izinlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Bu kurala uymayan bireyler için 65/1-e trafik cezası uygulanır.

65/1-e trafik cezası nedir?

Trafik kuralları sürücü ve yayalar için geçerli olan ve tüm tarafları koruma altına alabilmek adına oluşturulan kurallardır. Bu kurallara uymama durumunda kişiler hem kendi taraflarını hem de karşı tarafı tehlikeye atmış olurlar. Trafik kurallarına uymayan bireyler çeşitli yaptırımlarla karşılaşırlar. 65/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak tehlikeli madde taşımaya yönelik gerekli izin ve tedbirleri almama durumunda ortaya çıkar. 65/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu tehlikeli madde taşımacılığında gerekli izin belgesi ve tedbirlerin alınmaması hâlinde uygulanan bir cezadır. Sürücüler, araçlarda tehlikeli bir madde taşımak zorunda oldukları halinde mutlaka gerekli izin ve tedbirleri almakla yükümlüler. Sürücüler bu tedbir ve izinleri almadıkları takdirde kanunlarca belirlenen cezaya çarptırılırlar.

65/1-e trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-e trafik cezası, tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan ve gerekli izin ve tedbirleri almamış olan sürücülere uygulanacak bir cezadır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan sürücüler mutlaka gerekli önlem ve gerekli izinleri almış olmalıdırlar. Bu kurala uymayan bireylere kanunlar tarafından belirtilen oranlarda ceza verilmektedir.

65/1-e trafik cezası tutarı nedir?

65/1-e trafik kuralına uymayarak ceza alan sürücüler, 65/1-e trafik cezasını ödemekle yükümlüdür. 2023 yılı itibarıyla belirlenen trafik cezaları kapsamında 65/1-e trafik cezası, 1.841 TL olarak güncellenmiştir. 65/1-e trafik cezasını 15 gün içerisinde ödeyen bireyler %25 indirim oranına tabii olurlar. 65/1-e tarfik cezası erken ödeme indirimi ile beraber 1.380,75 TL ceza ödemekle yükümlü olurlar.



