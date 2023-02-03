HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 65/1-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

65/1-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

23.01.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüler, hem kendilerini hem de karşı tarafı tehlikeye sokmamak adına trafik kurallarına dikkat etmelidir. Trafik kurallarına uymayan sürücüler, kendilerini ve karşı aracı tehlikeye atmış olurlar. Bu sebeple trafik kurallarına uymayan bireyler trafik cezasına çarptırılarak gerekli yaptırımlar sağlanır. 65/1-e trafik cezası da kurallara uymayan sürücülere uygulanan bir cezadır. Peki, 65/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

65/1-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarının ihlali hâlinde, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeşitli cezalar belirlenmiştir. 65/1-e trafik cezası da bu cezalardan biridir. 65/1-e trafik cezası, tehlikeli madde taşımaya yönelik gerekli belgelerin alınmaması durumunda verilen bir cezadır. Araçlarda tehlikeli madde taşımak için yetkili kurumlardan gerekli izinlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Bu kurala uymayan bireyler için 65/1-e trafik cezası uygulanır.

65/1-e trafik cezası nedir?

Trafik kuralları sürücü ve yayalar için geçerli olan ve tüm tarafları koruma altına alabilmek adına oluşturulan kurallardır. Bu kurallara uymama durumunda kişiler hem kendi taraflarını hem de karşı tarafı tehlikeye atmış olurlar. Trafik kurallarına uymayan bireyler çeşitli yaptırımlarla karşılaşırlar. 65/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak tehlikeli madde taşımaya yönelik gerekli izin ve tedbirleri almama durumunda ortaya çıkar. 65/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu tehlikeli madde taşımacılığında gerekli izin belgesi ve tedbirlerin alınmaması hâlinde uygulanan bir cezadır. Sürücüler, araçlarda tehlikeli bir madde taşımak zorunda oldukları halinde mutlaka gerekli izin ve tedbirleri almakla yükümlüler. Sürücüler bu tedbir ve izinleri almadıkları takdirde kanunlarca belirlenen cezaya çarptırılırlar.

İlginizi Çekebilir

65/1-f trafik cezası nedir?

65/1-f trafik cezası nedir?

 73/c trafik cezası nedir?

73/c trafik cezası nedir?

76/1-a trafik cezası nedir?

76/1-a trafik cezası nedir?

 77/1-c trafik cezası nedir?

77/1-c trafik cezası nedir?

78/1-b trafik cezası nedir?

78/1-b trafik cezası nedir?

65/1-e trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-e trafik cezası, tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan ve gerekli izin ve tedbirleri almamış olan sürücülere uygulanacak bir cezadır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan sürücüler mutlaka gerekli önlem ve gerekli izinleri almış olmalıdırlar. Bu kurala uymayan bireylere kanunlar tarafından belirtilen oranlarda ceza verilmektedir.

65/1-e trafik cezası tutarı nedir?

65/1-e trafik kuralına uymayarak ceza alan sürücüler, 65/1-e trafik cezasını ödemekle yükümlüdür. 2023 yılı itibarıyla belirlenen trafik cezaları kapsamında 65/1-e trafik cezası, 1.841 TL olarak güncellenmiştir. 65/1-e trafik cezasını 15 gün içerisinde ödeyen bireyler %25 indirim oranına tabii olurlar. 65/1-e tarfik cezası erken ödeme indirimi ile beraber 1.380,75 TL ceza ödemekle yükümlü olurlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Vahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulunduVahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu
İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındıİşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.