23/3-a-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 23/3-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına uyulması sürücülerin, yayaların ve çevrenin yaşanabilecek olan tehlikelerin önlemesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kurallardan biri de 23/3-a-1 trafik cezasıdır. Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 23/3-a-1 trafik kuralının ihlali halinde cezai işlem başlatılmaktadır. Bu sebeple 23/3-a-1 trafik cezasının ne olduğunun bilinmesi oldukça önemlidir.

23/3-a-1 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunun 23 .maddesinde yer alan 23/3-a-1 trafik cezası belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu adlı başlığın altında yer almaktadır. 23/3-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak yasaktır. 23/3-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde ceza kesilen araç sahiplerine plakanın yönetmeliğe uygun bir hâle getirilmesi için 7 gün süre verilir.

23/3-a-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

23/3-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, aracın belge ve plakaların bulundurması ile ilgilidir. Trafik Kanuna göre araç plakalarının yönetmelikte yer alan uygun ölçü ve nitelikte olması gerekmektedir. Yönetmeliğe uygun olmayan ölçüde bulunan araç plakasını takmak yasaktır. 23/3-a-1 trafik cezası ihlal edildiğinde araç sahiplerine idari para cezası verilmektedir.

23/3-a-1 trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu'nda açık bir ifade ile belirtilmiş olan kurallara uyulmadığında sorumlu kişilere ceza verilmektedir. Trafik cezasının türüne göre de ödenmesi gereken tutar değişiklik göstermektedir. 23/3-a-1 trafik cezasının tutarı 2023 yılı için 1.671 TL’dir. Fakat tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen ceza tutarında %25 oranında bir indirim uygulanmaktadır. Buna istinaden 23/3-a-1 trafik cezasının %25 indirimli tutarı ise 1.253,25 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 23/3-a-1 trafik kuralının ihlalinde sürücülere 20 ceza puanı verilmektedir.



