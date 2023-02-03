65/1-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, trafik kurallarına uymayan vatandaşlar için uygulanır ve çok çeşitli cezalardır. Farklı çeşitlerde, farklı durumlar için belirlenmiş cezalar bulunmaktadır. 65/1-d trafik cezası da bu cezalardan biridir. 65/1-d trafik cezası hakkında detaylı bilgiye yazımızda yer vereceğiz. Cezanın içeriği, tutarı, kimlere uygulanacağı hakkında incelemeyi sunacağız.

65/1-d trafik cezası nedir?

Trafik yönetmeliği tarafından belirlenen oranlara göre yükleme yapılması uygundur. Kara yolunun yapısı ve kapasitesine göre aşırı yükleme yapmak tehlikeli ve yasaktır. 65/1-d trafik cezasına göre kara yolları eğer bozuk ya da arızalı ise arızalı olan bu yolda fazla yük ile ilerlemek yasaktır. Bu kurala uymayan bireyler Türk Trafik Kanunu’na göre idari para cezasına çarptırılır. 65/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca kara yolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olabilecek yükleme yapmak yasaktır. Bu kurala uymayan sahip veya sorumlulara Kara yolları Trafik Kanunu gereğince 65/1-d trafik cezası tatbik edilir.

65/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

Günümüzde trafik kuralları keskin çizgilerle belirlenmiştir. Her birey trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. 65/1-d trafik cezasının uygulanacağı bireyler kanunda detaylı olarak belirtilmiştir. 65/1-d trafik cezası, kara yolu yapısı ve kapasitesi açısından tehlike arz edecek yükleme yapan bireyler için tanımlanmıştır.

65/1-d trafik cezası tutarı nedir?

Her sene trafik cezalarının tutarları kanunlara göre düzenlenmektedir. Trafik Yönetmeliğinde yer alan kurallara uymayıp, 65/1-d trafik cezasını gerçekleştiren bireyler için belirlenen trafik cezası tutarı 2023 yılı güncel tutarı 909 TL olarak belirlenmiştir. 65/1-d trafik cezası ödemesini 15 gün içerisinde ödeyen bireyler %25 indirim oranından faydalanabilecektir. Erken ödeme indirimi kapsamında baktığımızda, 65/1-d trafik cezası 681,75 TL olarak belirlenmiştir.



