76/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 76/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Plansız ve düzensiz ilerleyen yolculuklarda kazaya davetiye çıkarılmaktadır. Can ve mal kayıplarının, kalıcı ya da geçici hasarların doğabileceği trafik kazalarını en aza indirebilmek için şehir içi ve şehirler arası yolculukları planlayan düzenleyen kurallar mevcuttur. Demir yolu kullanımı günümüzde gerek yurt içi gerek yurt dışı turistik gezilerin gittikçe popülerleşen ulaşım türü olmaktadır. Tarihsel açıdan en çok kullanılan ve neredeyse uzun yolda zorunluluk barındıran tren gibi demir yolu araçları, bugünlerde özellikle Türkiye’nin doğu illerini yerel turist olarak dolaşmak isteyenlerin tercihi olmuş durumdadır. Ancak tüm ulaşım araçlarının kullanımında olduğu gibi tren yolculuğunda da sürücünün, yolcunun ve demir yolu çevresinde bulunan yayaların uymaları gereken kurallar vardır.

Ulaşımın can ve mal güvenliğini temin ederek gerçekleşebilmesi için alınan bazı yasal önlemler vardır. Bu önlemlere uyulmadığı takdirde cezaya uygulanmaktadır. 76/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu “Demir yolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamak, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmek” durumlarını kapsar.

76/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Demir yolunda gerçekleşen ihlale karşılık uygulanacak ceza sürücüleri kapsamaktadır. Sürücülerin tabii olduğu 76/1-a kanun maddesinin 2023 Trafik Ceza Rehberi dosyasına göre ihlalde bulunan sürücülere Trafik Polisi ya da diğer yetkili merciler cezayı uygular.

76/1-a trafik cezası tutarı ne kadardır?

2023 Trafik Ceza Rehberi’nde yayınlanan bilgiye göre uygulanan cezanın tutarı 951 TL’dir. Cezaya % 25 indirim uygulandığı takdirde ise 713,25 TL tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte bahsedilen para cezasının yanı sıra 20 ceza puanı da uygulanır.

