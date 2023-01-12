23/3-c-1 trafik cezası nedir? 23/3-c-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte uyulması gereken birçok farklı kural vardır. Trafik kurallarına hem sürücülerin hem de yayaların uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan kişilere birtakım yaptırımlar uygulanır. Her trafik kuralı ihlalinin farklı bir trafik cezası kodu bulunur. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahiplerinin tescilli araç belgelerini ve tescilli araç plakalarını araç üzerinde bulundurması kuralı mevcuttur. Eğer araç sahibi araç plakası üzerinde değişiklik yaparsa 23/3-c-1 trafik cezası uygulanmaktadır.

23/3-c-1 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesine göre tüm sürücüler araç tescil belgesi ve araç tescil plakasını araç üzerinde kurallara uygun bir şekilde bulundurmalıdır. Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun bir şekilde araç plakalarını taktırmayan sürücülere birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır. Araç tescil plakası üzerinde okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapmak ya da plakanın farklı okunmasına sebep olmak yasaktır. Araç tescil plakasının net bir şekilde okunması gerekir. Bu kaideye uymayan araç sahiplerine 23/3-c-1 trafik cezası uygulanır.

23/3-c-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

Araç sahipleri Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre araçlarına okunabilir tescilli plaka taktırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen araç sahiplerine plakalarını yönetmeliğe uygun bir hâle getirilebilmesi için yedi günlük izin süresi tanınır. 23/3-c-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sahiplerinin tescilli plakaların üzerinde okunmamasına sebep olacak biçimde değişiklik yapmak ya da farklı okunmasını sağlamaktır.

23/3-c-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

23/3-c-1 trafik cezası ile karşı karşıya kalan araç sahiplerinin sürücü belgelerine 15 ceza puanı işlenmektedir. Bu ceza puanları sürücü belgelerine işlendikten sonra üzerinden ancak 1 sene geçince silinmektedir. Ayrıca 1 yıl içerisinde ceza puanınız 100 olduğunda sürücü belgeniz 2 aylık süre ile elinizden alınmaktadır. Bu trafik cezası 23/3-c-1 trafik ceza kodu kuralını ihlal eden sürücülere uygulanır.

23/3-c-1 trafik cezası tutarı nedir?

Verilen 7 günlük süre içerisinde yönetmelikte belirtilen şekilde tescilli araç plakalarını düzeltmeyen sürücüler 23/3-c-1 trafik cezası tutarı olan 1.671 TL’yi ödemekle yükümlüdür. Bu trafik cezasının sürücüye bildirildiği tarihten itibaren 15 günlük ödeme süresi vardır. Bu süre içerisinde para cezasını ödeyen araç sahiplerine %25 indirim uygulanır.



