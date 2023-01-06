23/3-a-2 trafik cezası nedir? 23/3-a-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin temel amacı trafikte araç kullanımı esnasında can ve mal güvenliğini korumak için gerekli tedbirlerin neler olduğunu belirlemektir. Trafik güvenliğini kapsayan konularda alınacak önlemlerle alakalı olarak yönetmelikte düzenlenmesi gerekilen önemli noktaları ve bunların tatbikatına ilişkin esas ve yöntemleri kararlaştırmaktır. Yönetmelikte yer alan maddelere aykırı davranan araç sahiplerine belli başlı trafik cezaları uygulanır.

23/3-a-2 trafik cezası nedir?

Trafikte can güvenliğini korumak ve artırmak adına pek çok ceza kara yolları trafik kanunları içerisinde yer alır. Tüm araç sahiplerinin hem araç tescil belgesini hem de tescil plakasını araç üzerinde bulundurması gerekir. Kanunda belirtilen kurallara uymayan araç sahiplerine 23/3-a-2 trafik cezası uygulanır. Karayolları Trafik Yönetmenliği’nde açık bir şekilde yazılı olan kurallara aykırı plaka takan araç sahipleri trafik suçu işlemiş sayılır. 23/3-a-2 trafik cezası ile ilgili bilgiler 2918 sayılı kara yolları trafik kanununun 23. maddesinde bulunur.

23/3-a-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre araç sahiplerinin belge ve plakaları araçlarının üzerinde bulundurma zorunluluğu vardır. 23/3-a-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sahiplerinin yönetmelikte yer alan özellik veya ölçülere yaraşır plaka takmamasıdır. 23/3-a-2 trafik cezası ile karşı karşıya kalan araç sahiplerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde plakalarını taktırması için yedi gün süre verilir. Bu süre içerisinde gereğini yapmayan araç sahiplerine para cezası uygulanır.

23/3-a-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

23/3-a-2 trafik cezası uygulanan araç sahiplerinin sürücü belgelerine 20 ceza puanı eklenir. Son trafik suçunun işlendiği tarihten 1 sene öncesine kadar olan süre içerisinde ceza puanı toplam 100 olanların 2 ay süre ile ehliyetleri geri alınır. 23/3-a-2 trafik cezası Karayolları Trafik Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilen özellik ve ölçülere uygun plaka takmayan araç sahiplerini kapsar.

23/3-a-2 trafik cezası tutarı nedir?

Yönetmelik gereğince 7 gün içerisinde kurallara uygun plaka taktırmayan araç sahipleri 2023 yılı için 23/3-a-2 trafik cezası tutarı olan 1.671 TL’yi ödemekle yükümlüdür. Araç sahipleri trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yaptığı takdirde %25 oranında indirim uygulanır. Eğer kanunda ön görülen niteliklere uygun bir şekilde plaka takılmazsa araç sahibinin plakayı takana kadar trafiğe çıkması yasaklanır.



