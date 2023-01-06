23/3-b-1 trafik cezası nedir? 23/3-b-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kara yollarında can ve mal güvenliği açısından trafik düzeninin sağlanması gerekir. Trafik ile alakalı tüm konular ve alınması gereken tedbirler 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu içerisinde açık bir şekilde belirtilir. Karayolları İşletme ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik cezaları için belirli kodlar hazırlanmıştır. 23/3-b-1 trafik ceza kodu da bu kodlar arasında yer alır. Trafiğe çıkan sürücüler için hazırlanmış olan bir ceza kodudur.

23/3-b-1 trafik cezası nedir?

Araç tescil belgesine sahip olan araca Karayolları Yönetmeliği’nde belirtilen sayıda plakası takılmaması durumunda 23/3-b1 trafik cezası uygulanır. Trafiğe çıkan tüm araçların yönetmeliğe uygun bir şekilde ön plakası takılı olmalıdır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23.maddesinde 23/3-b-1 trafik cezası ile ilgili tüm bilgiler mevcuttur. Karayolları Kanunu’na göre araçlarda takılması öngörülen tescilli plaka sayısı şu şekildedir:

Motosikletlerin arka tarafına yerden 20 ile 150 cm yükseklikte olmak kaydıyla 1 tane plaka takılması gerekir.

Diğer motorlu araçların hem ön hem de arka tarafına yerden 30 ile 120 cm yükseklikte olmak kaydıyla plaka takılması gerekir.

Traktörlerin hem ön hem de arka tarafına 30 ile 400 cm yükseklikte olmak kaydıyla plaka takılması gerekir.

Römork ve yarı römork araçlarının ise yalnızca arka tarafına 1 tane plaka takılması gerekir.

23/3-b-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

Araç sürücüleri tescilli araçlarına Kara Yolları Yönetmeliği’nde belirtilen sayıda tescilli plaka takmakla yükümlüdür. 23/3-b-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin yönetmelikte belirtilen sayıda plaka takmaması veya eksik plaka takmasıdır. Bu maddeye uymayan araç sahiplerine trafik cezası uygulanmaktadır. Ayrıca araç sahiplerine plakayı uygun bir hale getirmesi için yedi gün süre verilmektedir.

23/3-b-1 trafik cezası tutarı nedir?

Tescil edilmiş araca Karayolları Yönetmeliği’nde kararlaştırılan sayıda tescil plakası takmayan araç sahipleri 23/3-b-1 trafik cezası tutarı olan 1596 TL’yi ödemekle yükümlüdür. Araç sahipleri para cezasının bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yaptıkları takdirde %25 indirimden yararlanır. Bu bilgi Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 165.maddesinde yer almaktadır.

23/3-b-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

23/3-b-1 trafik cezası ile karşı karşıya kalan sürücülerin sürücü belgelerine 15 ceza puanı eklenir. Bu ceza puanları sürücü belgelerinden silinmemektedir. 23/3-b-1 trafik cezası Karayolları Yönetmeliği’nde açıkça belirtilen sayıda tescil plakası takmayan sürücüleri kapsamaktadır.