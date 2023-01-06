23/3-b-2 trafik cezası nedir? 23/3-b-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan her sürücünün araç tescil belgesine ve tescilli plakaya sahip olması gerekir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücülerin yönetmelikte belirtilen sayıda araçlarına plaka taktırması zorunludur. Araç türüne göre kanunda net bir şekilde ifade edilen sayıda plaka takılması mecburidir. Bu kuralı hiçe sayan araç sahiplerine belli başlı yaptırımlar uygulanır. Her trafik suçunun farklı koda sahip trafik cezası mevcuttur. 23/3-b-2 trafik ceza kodu da bu trafik cezası kodlarından biridir.

23/3-b-2 trafik cezası nedir?

Sürücülerin Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde açık bir şekilde belirtilen sayıda tescilli plaka takmaları zaruridir. Yönetmeliğe uygun tescilli plaka takmamak veya eksik plaka bulundurmak23/3-b-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilindedir. 23/3-b-1 trafik cezası maddesine göre işleme tabi tutulan ve uygun sayıda plaka takılması için 7 günlük süre verilen araç sahiplerinin bu sürenin sonuna kadar yönetmelikte belirtilmiş olan sayıda tescilli plaka taktırmaması durumunda 23/3-b-2 trafik cezası uygulanır.

23/3-b-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

Araç sahipleri Karayolları Kanunu’na göre tescilli araçlarına kanunda belirtilen sayıda tescilli plaka taktırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için sürücülere 7 günlük izin verilmektedir. 23/3-b-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sahiplerinin verilen 7 günlük süre içerisinde araçlarına kanunda kararlaştırılan sayıda tescilli plaka taktırmamasıdır. Bu kurala aykırı davranan sürücüler, yönetmelikte açık bir şekilde ifade edilen sayıda tescilli plaka taktırana kadar trafikten men edilmektedir.

23/3-b-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

23/3-b-2 trafik cezası ile karşı karşıya kalan araç sahiplerinin sürücü belgelerine 20 ceza puanı işlenir. Bu ceza puanları sürücü belgelerinden silinmemektedir. Bu trafik cezası 23/3-b-2 trafik ceza kodu kuralını ihlal eden araç sahiplerine uygulanır. Bu kodu ihlal eden araç sahiplerinin ehliyetlerine el konmamakla birlikte yönetmelikte belirtilen sayıda tescilli plaka taktırmadıkları sürece trafiğe çıkmaları yasaktır.

23/3-b-2 trafik cezası tutarı nedir?

2918 Sayılı Karayolları Yönetmeliği gereğince araçlarına 7 günlük süre içerisinde belirtilen sayıda tescilli plaka taktırmayan sürücüler 23/3-b-2 trafik cezası tutarı olan 3.424 TL'yi ödemekle yükümlüdür. Sürücüler para cezasının taraflarına bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yaparlarsa %25 indirimden faydalanma hakları vardır. Adresi bulunamayan araç sahiplerinin trafik cezaları, bağlı oldukları mahallenin muhtarlıklarına gönderilmektedir.



