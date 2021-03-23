23 Mart günlük burç yorumları | 23 Mart Salı günü burçları ne bekliyor?

23 Mart Salı günü, Ay tam gün Yengeç burcunda ilerliyor. Gün boyunca içsel anlamda zorlanmalar söz konusu olabilir. Çünkü Ay ile Plüton arasında bir karşıt açı gerçekleşecek. 23 Mart günü, Ay 18.26’dan sonra boşlukta olacak. Bu yüzden önemli işleri bu zaman içerisinde yapmamaya özen göstermek önemli olur. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 23 Mart Salı günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda bitiş ve başlangıçlar arefesinde olabilirsiniz. Ev içinde tadilatlar gerekebilir. Aile büyükleriyle ilişkilerinizde zıtlaşma ve gerilime dikkat.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün daha kontrolcü davranabilir, planlarınızı uygulamaya, bildiğiniz gibi hareket etmeye daha çok önem verebilirsiniz. Manipülatif konuşmalar yapabilir, bazı konularda farkında olmadan kendinizi manipüle edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün zorunlu ve gerekli harcamaları yapabilirsiniz. Sağlığınız için destekler alabilir, operasyonlar olabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıkılganlık hali hakim olabilir.