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23 Mart günlük burç yorumları | 23 Mart Salı günü burçları ne bekliyor?

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23.03.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları, her gün kişilerin hayatları ile ilgili aldıkları kararları etkileyebilen astrolojik olaylardır. Burçlar, kişilerin beklentilerini düzenlemelerine ve hayata dair kararlar almalarını kolaylaştırır. 23 Mart günü Koç burcu güne biraz kafa karışıklığı ile başlayabilir. Yengeç burcu ise sağlık konuları bekliyor. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları..

23 Mart günlük burç yorumları | 23 Mart Salı günü burçları ne bekliyor?

23 Mart Salı günü, Ay tam gün Yengeç burcunda ilerliyor. Gün boyunca içsel anlamda zorlanmalar söz konusu olabilir. Çünkü Ay ile Plüton arasında bir karşıt açı gerçekleşecek. 23 Mart günü, Ay 18.26’dan sonra boşlukta olacak. Bu yüzden önemli işleri bu zaman içerisinde yapmamaya özen göstermek önemli olur. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 23 Mart Salı günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızda bitiş ve başlangıçlar arefesinde olabilirsiniz. Ev içinde tadilatlar gerekebilir. Aile büyükleriyle ilişkilerinizde zıtlaşma ve gerilime dikkat.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün daha kontrolcü davranabilir, planlarınızı uygulamaya, bildiğiniz gibi hareket etmeye daha çok önem verebilirsiniz. Manipülatif konuşmalar yapabilir, bazı konularda farkında olmadan kendinizi manipüle edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün zorunlu ve gerekli harcamaları yapabilirsiniz. Sağlığınız için destekler alabilir, operasyonlar olabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıkılganlık hali hakim olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde güç ve otorite mücadeleleri yaşanabilir. İnatlaşma ve zıtlaşmalardan, kıskançlıklardan mutlaka uzak durun. Süregelen ilişkilerinizde sorunları çözüp ilişkileri iyileştirmek için güzel bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında zor bir görevi yerine getirmekle ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatlerinde sizi strese sokan bir işi tamamlamak adına mücadele edeceksiniz. Akşam saatlerinde ise rahatlama ve özgürleşme hali hakim olacak.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olabilir. İlişkilerde kıskançlık ve manipülasyon durumlarına dikkat etmeli. Fikir savaşlarına ve haklılık mücadelesine girmeyin.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün kadınlarla ilişkileriniz ön planda olacaktır. Kadın yöneticilerle önemli görüşmeler yapabilir, annenizin sağlığı için çaba sarf edebilir, sevdiğiniz insanlara karşı daha korumacı olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde tutku artabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün çevrenizdeki ve etrafınızdaki insanların enerjilerinden, söylemlerinden gereğinden fazla etkilenebilirsiniz. İnsanların size ve kendinizin kendinize yapabileceği manipülasyonlara dikkat edin. Kimden, ne hakkında fikir ve yardım aldığınız konusunda seçici olun.

YAY BURCU YORUMU
Bugün inatçı ve ısrarcı yönünüzle öne çıkabilirsiniz. İnandığınız fikirlerin peşinden gidebilir, ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda fikir ayrılıklarına daha fazla düşebilirsiniz. Gündüz saatlerindeki zıtlaşma, akşam dağılmaya başlıyor.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde güçlü. duygular, tutkular ve takıntılar ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde ya hep ya hiç düşüncesinde olabilirsiniz. Bir kırılma noktası yaşanabilir ve ilişkiler form değiştirebilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında kadınlarla ilişkilerinizde daha dikkatli ve kontrollü olmaya çalışın. Çalışanlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza tavrınız daha profesyonel olmalı. Duygusal ve anaç tavırlardan kaçının.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün tatil seyahatleri ve kısa yolculuk programları yapabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha korumacı, aşk ilişkinizde daha kıskanç ve tutkulu olacağınız bir gün. Ruh haliniz ise gün içinde daha sık değişiyor.

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