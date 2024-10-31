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  4. 23 yaşında yumurtalarını dondurduğunu söyledi! Sosyal medyayı ikiye bölen açıklama: "İyi adam kalmadı"

23 yaşında yumurtalarını dondurduğunu söyledi! Sosyal medyayı ikiye bölen açıklama: "İyi adam kalmadı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 11:11
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Sosyal medya fenomeni 23 yaşındaki Sabrina Low yumurtalarını dondurduğunu açıkladı. Yumurtalarını dondurma nedenini ise iyi adam kalmaması olarak gösteren Low'un sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu yıl erkek arkadaşından ayrıldığını belirten Low, "İlişkiye olan bakış açım değişti. Artık iyi adam kalmadı" dedi.

23 yaşında yumurtalarını dondurduğunu söyledi! Sosyal medyayı ikiye bölen açıklama: "İyi adam kalmadı"

23 yaşındaki Sabrina Low, sosyal medya hesaplarında 87 bin takipçisiyle sık sık fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor. Daha önceki dönemlerde köpeğini kıyafetine uyması için pembeye boyaması ve özel bölgelerini büyütmek için 15 bin sterlin (667 bin 531 TL) harcamasıyla tartışmaların odağına yerleşmişti. Fenomen isim son yaptığı açıklamasıyla da yine okların hedefi oldu.

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İyi adam kalmadığı için yumurtalarının dondurduğunu duyuran Low, "Artık aile kurmak için ideal eşin istediğim zaman diliminde ortaya çıkacağına inanmıyorum. Bu yüzden hayatımın kontrolünü ele almaya ve doğru zaman geldiğinde hazır olduğumdan emin olmaya karar verdim. Annelik ve toplumun modern kadınlara yönelik beklentileri hakkında tartışmalar başlatmak istiyorum" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Low'un açıklamasına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu gerçekten toplum olarak tartışmalıyız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu şekilde bir açıklamaya gerek yoktu" yorumunu yaptı.

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