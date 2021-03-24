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24 Mart Çarşamba günlük burç yorumları | 24 Mart Çarşamba burçları ne bekliyor?

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24.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları, her gün kişilerin hayatları ile ilgili aldıkları kararları etkileyebilen astrolojik olaylardır. Burçlar, kişilerin beklentilerini düzenlemelerine ve hayata dair kararlar almalarını kolaylaştırır. Bu gün Yay burçları ani kararlar konusunda dikkatli olmalı, Balık burcu ise sağlığına dikkat etmelidir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

24 Mart Çarşamba günlük burç yorumları | 24 Mart Çarşamba burçları ne bekliyor?

24 Mart Çarşamba günü, Ay saat 00.56 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yaptı. Öğlen saatlerine kadar biraz zorlayıcı olabilir. Merkür ve Mars arasındaki açı, iletişim konusunda sizi zorlayabilir. Ay ve Uranüs arasındaki üçgen açı, beklenmedik olaylara sebep olabilir. 24 Mart Çarşamba günü genel olarak zor bir gün olacak. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 24 Mart Çarşamba günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün daha sosyal, keyifli ve neşeli olacağınız bir gündesiniz. Çocuklarla, çocuk sahibi olma gündemleriyle ilgilenebilirsiniz. Duygularınızı karşınızdakilere açmak isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün sürpriz durumlarla, beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kaza ve aksaklıklara, aksiliklere karşı dikkat edin. Şansınıza güvenin.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iletişim trafiği artarken, epey hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Eğitim ve seyahatler, iş görüşmeleri ile ilgili başarı sağladığınız durumlar olabilir. Kardeşlerle yardımlaşmalar içinde bulunabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda kontrolü korumak isteyebilir, gün içinde daha çok bildiğinizi okuyan bir tavırda olabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık durumlarına dikkat. Sürpriz ödemeler olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı, sorumluluklar, yaşamın gerçekçi tarafı ve ilişkilerde daha akılcı tavırlar öne çıkıyor. Gün içinde aniden kararlar alabilir, bazı ilişkilerinizde net tavırlar sergileyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde bir krizle karşılaşabilir veya mevcut bir krizi çözmek adına kafa yorabilirsiniz. Finansal konularda hatalara, kayıplara karşı daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gün.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerden yana finansanl destekler ve faydalar görebilirsiniz. Günün erken saatlerinde daha keyifliyken ilerleyen saatlerle gerileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızda radikal değişimler, ani başlangıçlar ve beklenmedik bitişler karşınıza gelebilir. Gerilimden ve negatif enerjiden kaçınmaya özen gösterin. Size düşük enerjiler can sıkıcı deneyimleri getirebilir. Şansınıza güvenin.

YAY BURCU YORUMU
Bugün sosyal ve koşturmaca içerisinde bir gün geçirebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda yapacağınız konuşmalar daha önemli ve belirleyici hale gelebilir. İş bağlantılı eğitim ve seyahatler gündemde olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün zorunlu ödemeler, borçlar, alacak-verecek konularıyla ilgilenebliirsiniz. Borsa ve döviz gibi riskli yatırım alanlarında şans sizden yana olmayabilir. Kendinizi güvene alarak hareket edin.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde sürpriz durumlar olabilir. Bir ilişkide mesafeleşme kararı alabilir, kendi dünyanıza çekilebilir, bazılarına daha mesafeli davranabilirsiniz. Ev ve taşınma gündemleri ortaya çıkabilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda şanslı olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili hizmetler alabilir, diş, cilt ve kemiklerle ilgili rahatsızlıklarınız için tedavi olabilirsiniz. İş hayatında daha profesyonel olma zamanı.

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