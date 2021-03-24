24 Mart Çarşamba günlük burç yorumları | 24 Mart Çarşamba burçları ne bekliyor?

24 Mart Çarşamba günü, Ay saat 00.56 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yaptı. Öğlen saatlerine kadar biraz zorlayıcı olabilir. Merkür ve Mars arasındaki açı, iletişim konusunda sizi zorlayabilir. Ay ve Uranüs arasındaki üçgen açı, beklenmedik olaylara sebep olabilir. 24 Mart Çarşamba günü genel olarak zor bir gün olacak. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 24 Mart Çarşamba günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün daha sosyal, keyifli ve neşeli olacağınız bir gündesiniz. Çocuklarla, çocuk sahibi olma gündemleriyle ilgilenebilirsiniz. Duygularınızı karşınızdakilere açmak isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün sürpriz durumlarla, beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kaza ve aksaklıklara, aksiliklere karşı dikkat edin. Şansınıza güvenin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iletişim trafiği artarken, epey hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Eğitim ve seyahatler, iş görüşmeleri ile ilgili başarı sağladığınız durumlar olabilir. Kardeşlerle yardımlaşmalar içinde bulunabilirsiniz.