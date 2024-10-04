Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 77 yaşındaki kadın kendisine saldıran yaban domuzunu etkisiz hale getirdi! Sadece tek bir alet kullandı: "Yanlış kişiyle oynadı"

77 yaşındaki kadın kendisine saldıran yaban domuzunu etkisiz hale getirdi! Sadece tek bir alet kullandı: "Yanlış kişiyle oynadı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 08:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Yunnan eyaletinde 77 yaşındaki bir kadın tek başına dağa çıktı. Bu sırada bir yaban domuzunun saldırısına uğradı. 77 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın kendisine saldıran yaban domuzunu orağıyla etkisiz hale getirdi. Yetkilerin olay yerine çağrılmasından sonra 77 yaşındaki kadının yaban domuzuyla mücadelesi ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

77 yaşındaki kadın kendisine saldıran yaban domuzunu etkisiz hale getirdi! Sadece tek bir alet kullandı: "Yanlış kişiyle oynadı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'den Sohu haber ajansının haberine göre Çin'in Yunnan eyaletinde 77 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın dağda yemek aramaya gittiği sırada yaban domuzunun saldırısına uğradı. Olayda yaşlı kadının burnu bile kanamazken yaban domuzunu etkisiz hale getirmeyi başarması herkesi şaşırttı.

2

Sosyal medya kullanıcılarının büyü bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Büyükanne inanılmaz" yorumunu ekledi.

3

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu hiç beklemiyordum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Yanlış kişiyle oynadı" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Sokakta tepki çeken anlar! Eliyle yakaladı

Sokakta tepki çeken anlar! Eliyle yakaladı

 Sonunda bu da oldu! Vajinal mayasından bira üretip satıyor

Sonunda bu da oldu! Vajinal mayasından bira üretip satıyor

 Çıplak tişörtünü gösterdi! "Gerçek sanmam normal mi?"

Çıplak tişörtünü gösterdi! "Gerçek sanmam normal mi?"

 Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

 Ses kısıklığı ve yutma sorunuyla hastanelik oldu! Bozuk para sıkıştı

Ses kısıklığı ve yutma sorunuyla hastanelik oldu! Bozuk para sıkıştı

 Eski sevgiliden intikam siparişi! Tüm kuryeler kapının önüne doluştu

Eski sevgiliden intikam siparişi! Tüm kuryeler kapının önüne doluştu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çin domuz
En Çok Okunan Trend Haberler
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Arabada sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! Devlet memuru işinden kovuldu

Arabada sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! Devlet memuru işinden kovuldu

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Sosyal medya bu adamı konuşmuştu! 188 yaşında olduğu iddia edilmişti

Sosyal medya bu adamı konuşmuştu! 188 yaşında olduğu iddia edilmişti

Keçiyle poz vermek istedi! Bin pişman oldu

Keçiyle poz vermek istedi! Bin pişman oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.