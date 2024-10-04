77 yaşındaki kadın kendisine saldıran yaban domuzunu etkisiz hale getirdi! Sadece tek bir alet kullandı: "Yanlış kişiyle oynadı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'den Sohu haber ajansının haberine göre Çin'in Yunnan eyaletinde 77 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın dağda yemek aramaya gittiği sırada yaban domuzunun saldırısına uğradı. Olayda yaşlı kadının burnu bile kanamazken yaban domuzunu etkisiz hale getirmeyi başarması herkesi şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyü bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Büyükanne inanılmaz" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu hiç beklemiyordum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Yanlış kişiyle oynadı" yorumunda bulundu.