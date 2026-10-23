25 Ekim bu 4 burca yarayacak! Aşk, para ve kariyerde taşlar yerine oturuyor

Astrolojik değerlendirmelere göre bazı burçlar için hayatın farklı alanlarında yeni bir dönem başlıyor. Aşk, para ve ilişkilerle ilişkilendirilen Venüs'ün geri hareketi, geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesi ve uzun süredir çözülemeyen sorunların farklı bir bakış açısıyla ele alınmasıyla ilişkilendiriliyor.

Astrolog Amy Demure'a göre ekim ayının başında gerçekleşen Terazi Yeniayı, Venüs retrosunun yoğun bir dönemini başlattı. Venüs'ün 25 Ekim'de Terazi burcuna yeniden geçmesiyle birlikte bazı burçların önümüzdeki iki ay boyunca önemli değişimlerle karşılaşabileceği öne sürülüyor. İşte aşk, kariyer ve duygusal yaşam açısından öne çıkan dört burç…

1. KOÇ BURCU: AŞK HAYATINDA BÜYÜK GELİŞMELER YAŞAYABİLİR

Koç burçları için önümüzdeki iki ay, aşk hayatında uzun zamandır görülmeyen gelişmelere sahne olabilir. Astrolog Amy Demure, bu dönemin ilişkilerde önemli adımlar atmak ve duygusal bağları derinleştirmek açısından dikkat çekici olabileceğini belirtiyor.

Koç burçları, karşılarındaki kişilerin duygularını daha açık ifade ettiği durumlarla karşılaşabilir. Uzun süredir belirsizliğini koruyan ilişkilerde netleşme yaşanması veya yeni bir yakınlaşmanın başlaması mümkün olabilir. Bu dönemde ilişkilerde inisiyatifin Koç burçlarına geçebileceği düşünülüyor.

Geçmişten gelen kişiler de yeniden gündeme gelebilir. Venüs ve Merkür'ün geri hareketleri, astrolojik yorumlarda eski ilişkilerin ve tamamlanmamış meselelerin yeniden ele alınmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak geçmişten birinin geri dönmesi, ilişkinin mutlaka yeniden başlaması gerektiği anlamına gelmiyor. Koç burçlarının karar verirken kendi ihtiyaçlarını ve yaşananları dikkate alması önem taşıyor.

2. TERAZİ BURCU: UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİNİZ DEĞİŞİM KAPIDA

Venüs retrosunun Terazi burcunda etkili olmasıyla birlikte, bu burcun önümüzdeki dönemde değişim temasını daha yoğun hissedebileceği öne sürülüyor. Bir süredir hayatında yenilik isteyen Terazi burçları, kendilerini geride tutan sorunlara farklı çözümler bulmaya yönelebilir.

Astrolog Amy Demure, geçmişte aşk, kariyer, maddi koşullar ve kişisel hedefler konusunda ilerlemeyi zorlaştıran engellerin aşılabileceğini ifade ediyor. Özellikle aylardır, hatta yıllardır çözülemeyen meselelerde yeni bir bakış açısı kazanmak ve farklı seçenekleri değerlendirmek mümkün olabilir.

İlişkilerde de geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir. Eski bir partnerle iletişim kurulması veya daha önce yarım kalmış bir ilişkinin tekrar değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Ancak Terazi burçlarının bu süreçte acele karar vermek yerine karşılarındaki kişilerin davranışlarını ve kendi beklentilerini dikkatle değerlendirmesi gerekiyor.

3. OĞLAK BURCU: KARİYERDE VE MADDİ KONULARDA YENİ FIRSATLAR

Oğlak burçları için 10 Ekim'deki Terazi Yeniayı, astrolojik yorumlara göre kariyer ve maddi hedefler açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Astrolog Amy Demure, bu gökyüzü olayının Oğlak burçlarını kariyer başarısına yaklaştırabileceğini ve maddi açıdan daha güçlü bir geleceğe yönelik adımların önünü açabileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki iki ayda Oğlak burçları, kendilerini tatmin etmeyen iş koşullarını ve uzun süredir devam eden mesleki sorunları yeniden değerlendirebilir. Özellikle emeğinin karşılığını alamadığını veya iş yükünün giderek arttığını düşünenler için farklı seçenekler öne çıkabilir.

Yeni iş teklifleri, kariyer değişikliği ya da gelir artışı sağlayabilecek fırsatlar gündeme gelebilir. Bu dönemde karşılaşılan seçenekleri dikkatle incelemek, koşulları karşılaştırmak ve uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Astrolojik yorumlarda öne çıkan fırsatların gerçekleşmesi ise kişinin koşullarına ve attığı adımlara bağlı.

4. YENGEÇ BURCU: GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN KURTULMA ZAMANI

Yengeç burçları için ekim ayının başındaki Yeniay, diğer burçlardan farklı olarak bir bitişi ve ardından gelecek yeni başlangıçları simgeliyor. Astrolog Amy Demure'a göre ayın ilk yarısında geçmişte yaşanan acı verici olaylar ve duygusal meseleler yeniden hatırlanmış olabilir.

Bu süreç, uzun süredir taşınan duygusal yükleri fark etmek ve geçmişte tekrarlanan hayal kırıklıklarını geride bırakmak için bir fırsat olarak yorumlanıyor. Yengeç burçları, kendilerini sürekli aynı sorunların içinde bulmalarına neden olan ilişki kalıplarını sorgulayabilir.

Demure, önümüzdeki dönemin hayal kırıklığı, ihanet ve reddedilme gibi deneyimlerin tekrarlandığı döngülerden uzaklaşmayı simgelediğini belirtiyor. Böylece Yengeç burçları kendilerini daha özgür hissedecekleri yeni bir döneme adım atabilir.

Duygusal açıdan yeni bir sayfa açma isteği, ilişkilerde de farklı gelişmelere zemin hazırlayabilir. Yengeç burçları, geçmiş deneyimlerinden öğrendiklerini dikkate alarak kendilerine daha iyi gelen ilişkilere ve yeni başlangıçlara yönelebilir.

Not: Burç yorumları astrolojik inanışlara dayanır; aşk, kariyer veya maddi konularda yaşanacak gelişmeleri bilimsel olarak öngörmez.