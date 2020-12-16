25 Kasım'da doğanların burç özellikleri... 25 Kasım'da doğanlar hangi burç? 25 Kasım'da doğum günü olana ne hediye alınır?

25 Kasım'da doğanlar hangi burç? 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında kalan herkesin burcu ateş grubuna ait yay burcudur.. Yay burçları hayatları boyunca hediyelerden çok anı biriktirmeye bayılan oldukça duygusal ve eğlenceli insanlardır. Fakat bu sevimli yay burçları, bazı özelliklerini dominant burcun yani yükselen ya da alçalan burcunun etkisinde kalabilir. Her daim gülümsemeyi ve güldürmeyi başaran yaylarla aranızda mutlaka güzel anılar birikmiştir. Oldukça doğal yapıları olan yay burçlarının kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 25 Kasım'da doğanlara ne hediye alınır? Peki 25 Kasım'da doğanların fiziksel özellikleri neler? 25 Kasım'da doğanların kişisel özellikleri nedir? 25 Kasım'da doğanlar hangi burçlarla anlaşır? 25 KASIM'DA DOĞAN KİŞİLERİN GRUBU Grup: Ateş/erkeksi/değişken Şanslı gün: Perşembe Karşıt burcu: İkizler Yönetici gezegen: Jupiter ve Neptün Rengi: Turkuaz, Mor Metal: Kalay Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül Uğurlu taşı: Firuze, Mavi topaz* Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli

Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı Şanslı sayı: 3 YAY BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 25 Kasım'da doğan yay burcunun fiziksel özellikleri; çekici bir yüz, pembe ya da beyaz tenli, uzun boy, kahverengi saçlar, ince ve yağsız bir bedenleri vardır. Gülümsemeyi çok sevdiklerinden olsa gerek, gülümsediklerinde adeta parlayarak ışık saçarlar. Onları sıra dışı ve farklı giyindikleri için hemen fark ederiz. Yaşı kaç olursa olsun asla büyümeyen çocuksu hareketleri vardır. YAY BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Yay burcunun kişisel özellikleri merak edildiğinde ise onların ciddi işlerde ve özellikle felsefi konularda çok başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Yay burcu insanlarını bir sözcük ile tanımlarsak "görmek" diyebiliriz. Oldukça samimi, içten ve iyi niyetli olan yay burçlarının "eline vur ekmeğini al" derecede olanları da vardır. Gençlik dönemlerinde çok fazla hatalar yapan yay burçları, geçmişten en fazla ders alan ve farklı hareket eden burçlardan birisidir. Bir ortamda patavatsız bir kişi varsa, "evet o kişinin yükseleni ya da burcu yay burcudur" diyecek kadar patavatsızdırlar. Özgürlüklerini hiçbir şeye değişmeyen yay burçları kısıtlanmaya hiç gelemezler, kıskanç insanlardan kaçarak uzaklaşırlar. Bu burcun insanları düşünmeden yaptıkları işlerle oldukça meşhurdur. Yay burcu insanları çok çalışkandır ve aynı anda birden çok işi yapabilirler. Eğer bir yay burcu "yorgunum" diyorsa mutlaka o işten sıkıldığı içindir. Yay burcu insanları asla yorulmak bilmezler.

YAY BURCUNUN AŞK HAYATI Yay burcunun aşk hayatı merkürden dolayı kafa karışıklığı ile geçiyor desek yeridir. Aşkı oldukça romantik yaşayan yay burcu her zaman kafası karışık yaşar. Yay burcu insanının bu kafa karışıklığını size yansıtmasından dolayı hemen çekip gitmeyin, o sadece bu durumu size yansıtır ama her zaman sizin yanınızdadır. Fakat yay burcunun çapkın olduğunu ve kısa aşk kaçamakları yapabileceğini de unutmayın. Anlık mutlulukların her zaman peşinde olan yay burcu insanı deli gibi sevdiği insanı gözünü kırpmadan da aldatabilir. Onu çok sevdiğinizi ve ilginizi sürekli gösterdiğiniz takdirde asla bu kaçamakların peşine düşmeyecektir. Yay burcu insanı aşk hayatında da oldukça eğlence ve romantiktir. Uç noktalarda yaşamayı, romantik bir anda çılgınca eğlenmeyi isteyebilir. Ruh halleri çok değişken olduğu için ancak onun gibi kolay değişebilen insanlarla iyi anlaşır. YAY BURCU ÜNLÜLERİ En çok merak edilen konulardan birisi de yay burcu ünlüleri kimlerdir sorusu oluyor. Özellikle cinsiyetlerine göre araştırmalar yapanlar; yay burcu kadınları kimlerdir çok araştırılırken, yay burcu erkekleri kimlerdir sorusu da çok sayıda sorulan sorulardan birisi oluyor.

İşte yay burcu ünlüleri: Walt Disney, Mark Twain, Fatma Girik, Gülşen Bubikoğlu, Ediz Hun, Kirk Douglas, Frank Sinatra, Onno Tunç, İbrahim Kutluay, Jane Fonda, Mehmet AIi Birand, Zeki Müren, Winston Churchill, Gustave Flaubert, Edith Piaf, Merve İldeniz, Azra Akın, Woody Allen, Ludwig van Beethoven, Tülin Şahin, Hülya Koçyiğit, Güzide Kasacı, Sertab Erener... YAY BURCU HANGİ BURÇLARLA İYİ ANLAŞIR? Her girdiği ortamda kendisini belli eden oldukça sempatik ve eğlenceli olduğu kadar sanatsal yönleri de oldukça kuvvetli olan yay burçları, aslında duygusal insanlardır. Her burçla kolay kolay anlaşamayan yay burçları hangi burçlarla çok iyi anlaşır? YAY BURCU KADINININ ANLAŞTIĞI BURÇLAR HANGİSİ? Yay burcu kadını hangi burcun erkeği ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak, yay kadınlarının hava ve ateş grubunda olan erkeklerle iyi anlaştığını belirtelim. Yay kadınları kendisi gibi yay erkekleri ile iyi anlaşır. Yay kadınları en iyi koç erkekleri ile anlaşır. Arkadaşlık ve dostluklarına çok öenm veren yay kadınları hava ve ateş elementi burçlarıyla mükemmel anlaşır. Kova, ikizler ve terazi ile çok iyi anlaşan yay kadınları, oğlak ve akrep burcu ile zor anlaşır. Kıskanç insanları sevmeyen yay kadınları, su ve toprak elementlerinde olan burçlardan arkasına bakmadan uzaklaşabilir.