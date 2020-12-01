Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Aralık 2020 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? 2020 ARALIK AYLIK BURÇ YORUMLARI Aralık aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Aralık 2020 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Aralık 2020 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2020 Aralık Ayı Aylık Burç Yorumları... KOÇ BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. İş hayatında ve çalışma düzeninizde değişimleri getiren bu transit ile ayın geri kalanında alışkanlıklarınızda ve rutinlerinizde değişimlere gidebilirsiniz. Bu süreçte bazı Koçlar için iş değişikliği, dönemsel işler veya istifa gibi konular gündeme gelebilir. İş hayatından yeni kişilerle tanışabilirsiniz. 14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında yaşamınızda uzun vadeli, köklü değişimler karşınıza geliyor olacak. Hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. İlişkilerde ciddileşmeler, ileriye dönük adımlar gündeminizde olabilir.ARALIK AYI AYLIK KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

BOĞA BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren maddi konulara odaklanabilir, finansal konulara göre tercih yapmak ve hareket etmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Krediler, borçlar, burslar ve nafaka gibi dışardan gelen paralarla ilgili şanslı olabilirsiniz. 14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. İleriye yönelik yatırımlar, ödemeler, alım-satım konularıyla ilgili gelişmeler bu tarih civarında netleşebilir, sonuçlanabilir. İlişkilerde daha kontrolcü, ısrarcı olma eğilimine dikkat etmeli. 15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. İş hayatında stresli bir durumla mücadele edebilir, can sıkıcı konularla meşgul olabilir, daha çok gerekli ve zorunlu ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Bu tarihten itibaren iş ilişkilerinde daha titiz olmalı, kontrollü hareket etmeye çalışmalısınız.ARALIK AYI AYLIK BOGA BURCU YORUMUNUN DEVAMI... İKİZLER BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha fazla ilişkilerinize odaklanacak, ilişkilere kafa yoracaksınız. Karşınızdaki kişileri anlamak, empati yapmak daha önemli olabilir. Haklılık mücadelesine girmekten kaçınmalı, ilişkilerinizde neyin daha değerli olduğunu iyi ölçmelisiniz. Duygusal ilişkilerde bu tarihten itibaren karşınızdakini daha fazla düşünmeye başlayabilir, zaman zaman zihnen kişilere saplanabilirsiniz. Her türlü ilişki ve ortaklıklarda dürüstlük, etik değerler önem kazanıyor.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında ilişkilerinide yeni bir sayfa açılıyor olacak. Yeni bir ilişkinin ilk adımları atılmaya başlanabilir. Sallantıda kalan ilişkilerde belirsizlik hali son bulabilir. Aşk hayatınız ve ilişkilerinizdeki uzun süreli bir dönem kapanıyor. Uzun süren yalnızlığınız son bulabileceği gibi, uzun süredir ilişkilerde gösterdiğiniz tavırlar ve düşünceler bu tarihten itibaren değişebilir.ARALIK AYI AYLIK İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI... YENGEÇ BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş hayatınıza, sorumluluklarınıza ve görevlerinize odaklanmaya başlayacaksınız. Yardımlaşma, yardım etme ve destek alma daha çok öne çıkabilir. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle ortaklı işler planlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara daha çok kafa yorabilir, beslenme düzeninizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Can sıkıntısı ise sizi daha fazla yemeklere yönlendirebilir. 14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. İş hayatında yeni bir süreci getiren bu dönemle birlikte, görevlerinizde uzun vadeli değişimler olabilir. Bu dönem yeni bir iş, işinizde yeni bir sözleşme ve anlaşma söz konusu olabilir. Emek sarf etmek, kendinizden emin olmak, kendinizi göstermek ve cesaret; bu tarih ve civarında size maddi & manevi kazançları getirecektir.ARALIK AYI AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

ASLAN BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamdan keyif almaya, mutlu olmaya, iç huzurunuzu arttırmaya odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda ebeveyn Aslanlar için çocuklar, bekarların ise aşk hayatı daha fazla öne çıkacak. Bu dönemde istediğiniz, beklediğiniz gibi biriyle karşılaşabilir; aşk ilişkilerinde beklenti bulma ile daha canlı, keyifli ve uyumlu olabilirsiniz. Çocuklarınız içinse harcamalar, maddi & manevi fedakarlıklar içinde olabilirsiniz. 14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Aşk ilişkilerinde yeni bir sayfayı açacak bu tutulma ile yeni bir ilişkiye doğru gidebilirsiniz. Flört hali, flörtün ilişkiye dönüşmesi gibi durumlar oluşabilir. İlginizi çekecek birinin bu dönem karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Karşınızdaki kişi ile ortak yanlarınızın çokluğuna şaşırabilirsiniz. İlişkilerde ortak yanları öne çıkarmak, ilişkiyi güçlendirebilir. Özgüvenin artacağı, yaşamdaki isteklerinize ulaşabileceğiniz bir dönem.ARALIK AYI AYLIK ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI... BAŞAK BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşam alanınıza, ailenize, özel ilişkilerinize daha çok odaklanacaksınız. Bu gökyüzü hareketi, yaşamınızdaki çoğu duruma daha sorgulayıcı yaklaşabileceğinizi, derin düşüncelere dalabileceğinizi, ele aldığınız konularda zaman zaman sabit fikirli de olabileceğinizi söylüyor. Konfor alanınızda olmak bu tarihten itibaren daha rahat hissettirir.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında yaşamınıza uzun süreli bir dönem kapanıyor ve ardına uzun vadeli yenilikler geliyor olacak. Eskinin hükmünün son bulduğu günler. Kadersel ve karmik deneyimleri getirebilecek bu tutulma, ilahi adalet durumlarıyla karşılaşmanızı da sağlayabilir. Kalpten bir dileğiniz gerçekleşebilir, yaşamınızda sizi iyileştirecek deneyimler olabilir.ARALIK AYI AYLIK BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI... TERAZİ BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Eğitim, seyahat ve geleceğe dair planlarınız öne çıkacağı bu tarihten itibaren, daha meraklı, araştırmacı olabilirsiniz. Sınavlar ve eğitim süreçleri adına oldukça destekleyici bir dönem. Dil öğrenme, hobilerinizde kendinizi geliştirme ve uzmanlaşma gibi çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Spiritüel konulara, bilinmez konulara dair ilginiz artabilir. Yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Bu ay mutlaka planlı veya plansız, yazmak size iyi gelecektir. Bilgi birikiminizi arttırın. 14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında yaşamınızla ilgili yeni kararlar alacak, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Kardeşlerin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Yakın çevrenize yeni insanlar dahil olabilir, komşularınızla bir araya gelebilir, bazı kişilerle ise daha az irtibat halinde olmak isteyebilirsiniz. Bu tarih civarında ilişkide olduğunuz kişiden evlilik teklifi, ileriye dönük konuşmalar gelebilir. Yalnızlar ise bir tanışma, ani ve hızlı bir başlangıç yaşayabilir.ARALIK AYI AYLIK TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

AKREP BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kendi duygularınıza, kendi isteklerinize ve her anlamda daha fazla "ben" duygusuna odaklanabilirsiniz. Gizli hırslar ve inatlaşmalar çalışabilir. Bu süreçte karşınızdakileri yaralamaktan kaçınmalı, yaşamda büyük sözler sarf etmemeye özen göstermelisiniz. Finansal karmaşalar bu süreçte sizi gereğinden fazla stres ve kaygıya götürebilir. Başarılar ise yüksek bir tatminiyet ve başarı hissini getirebilir. 14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Özellikle maddi kazanımlarla ilgili size yeni kapıları açan bu tarih ve civarı günler, cesareti ve maddi-manevi güçlenmeyi getiriyor olacak. Keyfi ve gerekli harcamaları dengeye oturtmaya çalışabilirsiniz. Sorumluluklarınız ve görevler iç içe geçebilir veya karışabilir.ARALIK AYI AYLIK AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI... YAY BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamınızda şartların ve koşulların hızlıca değiştiğini görebilir, hızlı bir süreç geçirebilirsiniz. İlişkiler ön planda olabilir, zihniniz daha çok ilişkilere, karşınızdaki kişilerin tavır ve düşüncelerine odaklı olabilir. Bu tarihten itibaren doğru denge kurmak her türlü ilişkide önemli olacak. Empati yaparken kendinizi yoksaymamalı, kendi düşüncelerinizi dile getirirken karşınızdakileri küçümsememelisiniz. Bu dönemin tuzağı kibir olacaktır.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Burcunuzda gerçekleşeceği için bu tarih ve civarı günlerde yaşamınızda önemli olaylar ve durumlarla karşılacaksınız. Bu tarih civarında yaşanan her deneyim ve olay, hayatınızda uzun vadeli yansımalara neden olacak. Bu sebeple alacağınız kararları iyi düşünmeli, uzun süredir kafa yorduğunuz konulara aksiyona geçmelisiniz. Fakat anlık kararlar sonrasında pişmanlık yaratabilir. ARALIK AYI AYLIK YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI... OĞLAK BURCU ARALIK 2020 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren maneviyat, değerler ve inançlar daha önemli olabilir. Yaşamın maddi ve somut tarafını bir nebze kenara alıp kendinizi ruhen beslemeye, düşünce şeklinizi geliştirmeye ve olgunlaşmaya önem vermelisiniz. Yurtdışıyla ilgili gündemler, eğitim ve yolculuklar, akademik yaşamla ilgili emek ve çaba dikkat çekici olacaktır. Herkesi önemsemekten vazgeçebilir, kişiye ve şartlara göre hareket edebilirsiniz. 14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yaşamınızla ilgili küçük ve büyük bazı konularda iradenizin yetersiz kaldığını görebilirsiniz.Bazı olaylar iradeniz dışında karşınıza gelebilir, önünüze çıkabilir. Ya hep ya hiç eğiliminde olabilir, bu dönemdeki gelişmeleri aşırı yönetmeye çalışmak ile kendinizi mağdur psikolojisi içine sokmak arasında olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin, hataların sonuçlarının gelebileceği bir dönem. ARALIK AYI AYLIK OĞLAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI...