26 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim eleme adayı oldu? Survivor'da kader akşamı!

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

TV8'de yayınlanan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelenin kazanı son sayıda ünlüler takımı oldu.

Her iki takımında fiziksel olarak zorlandığı gecede, kova devirme yarışı oynandı. İkişer yarışmacı halinde oynanan oyun, yarışmacıları oldukça zorladı.

NEFİSE KORKUTTU

Ünlüler takımında yarışan Nefise oyun sonrasında yere yığıldı. Yarışmacının ayağa kalkamaması, her iki takımı da oldukça korkuttu.

Aziz'in Nefise'ye destek verdiği görüntüler izleyicileri etkiledi. Oyun sonunda Murat Ceylan, dokunulmazlık sembolünü günün kaybetmeyen yarışmacısı Nefise'ye verdi.

GÖNÜLLER ART ARDA KAYBEDİYOR

Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında gönüllüler art arda kaybetti. Yaşanan oyun kayıpları nedeniyle yarışmacılar oldukça üzüldü.

Seremonide oldukça duygusal anlar yaşayan gönüllüler takımı, eleme konseyine giderek bir arkadaşlarının daha ismini yazacaklar. Gecenin sonunda Survivor'da eleme adayları belli olacak.

