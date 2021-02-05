27. Oyuncular Birliği Ödülleri'nin (SAG) adayları belli oldu

Altın Küre'nin ardından Amerikan Sinema Oyuncuları Derneği'nin verdiği ve bu yıl 27.'si düzenlenen Screen Actors Guild Ödülleri'nin (SAG) adayları da belli oldu. Kazananlar 4 Nisan’da düzenlenecek törenle belli olacak.
Televizyon dalında The Crown, Ozark, Better Call Saul dizileri ön plana çıkarken, En İyi Toplu Performans dalında adaylarda yer alan Lovecraft Country göze çarpıyor.
Film dalında ise Ma Rainey’s Black Bottom ön plana çıkıyor.
Toplu Performans
“Da 5 Bloods”
“Ma Rainey’s Black Bottom”
“Minari”
“One Night In Miami”
“Trial of the Chicago 7”
Erkek Oyuncu
Riz Ahmed (“Sound of Metal”)
Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)
Anthony Hopkins (“The Father”)
Gary Oldman (“Mank”)
Steven Yeun (“Minari”)
Kadın Oyuncu
Amy Adams (“Hillbilly Elegy”)
Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”)
Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)
Frances McDormand (“Nomadland”)
Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)
Erkek Oyuncu
Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)
Chadwick Boseman (“Da 5 Bloods”)
Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)
Jared Leto (“The Little Things”)
Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”)
Kadın Oyuncu
Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”)
Glenn Close (“Hillbilly Elegy”)
Olivia Colman (“The Father”)
Youn Yuh-Jung (“Minari”)
Helena Zengel (“News of the World”)
En İyi Toplu Performans (Drama)
“Better Call Saul”
“Bridgerton”
“The Crown”
“Ozark”
“Lovecraft Country”
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Jason Bateman, “Ozark”
Sterling K. Brown, “This Is Us”
Josh O’Connor, “The Crown”
Bob Odenkirk, “Better Call Saul”
Rege-Jean Page, “Bridgerton”
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Gillian Anderson, “The Crown”
Olivia Colman, “The Crown”
Emma Corrin, “The Crown”
Julia Garner, “Ozark”
Laura Linney, “Ozark”
En İyi Toplu Performans (Komedi)
“Dead to Me”
“The Flight Attendant”
“The Great”
“Schitt’s Creek”
“Ted Lasso”
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Nicholas Hoult, “The Great”
Dan Levy, “Schitt’s Creek”
Eugene Levy, “Schitt’s Creek”
Jason Sudeikis, “Ted Lasso”
Ramy Youssef, “Ramy”
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Christina Applegate, “Dead to Me”
Linda Cardellini, “Dead to Me”
Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”
Annie Murphy, “Schitt’s Creek”
Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek
En İyi Erkek Oyuncu (Limitli Dizi / TV Filmi)
Bill Camp, “The Queen’s Gambit”
Daveed Diggs, “Hamilton”
Hugh Grant, “The Undoing”
Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”
Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”
En İyi Kadın Oyuncu (Limitli Dizi / TV Filmi)
Cate Blanchett, “Mrs. America”
Michaela Coel, “I May Destroy You”
Nicole Kidman, “The Undoing”
Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”
Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”
En İyi Dublör Performansı
“The Boys”
“Cobra Kai”
“Lovecraft Country”
“The Mandalorian”
“Westworld”
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