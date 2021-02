27. Oyuncular Birliği Ödülleri'nin (SAG) adayları belli oldu

Altın Küre'nin ardından Amerikan Sinema Oyuncuları Derneği'nin verdiği ve bu yıl 27.'si düzenlenen Screen Actors Guild Ödülleri'nin (SAG) adayları da belli oldu. Kazananlar 4 Nisan’da düzenlenecek törenle belli olacak.

Televizyon dalında The Crown, Ozark, Better Call Saul dizileri ön plana çıkarken, En İyi Toplu Performans dalında adaylarda yer alan Lovecraft Country göze çarpıyor.

Film dalında ise Ma Rainey’s Black Bottom ön plana çıkıyor.

FİLM ADAYLARI

Toplu Performans

“Da 5 Bloods”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Minari”

“One Night In Miami”

“Trial of the Chicago 7”

Erkek Oyuncu

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Steven Yeun (“Minari”)

Kadın Oyuncu

Amy Adams (“Hillbilly Elegy”)

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)

Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)

Chadwick Boseman (“Da 5 Bloods”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Jared Leto (“The Little Things”)

Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”)