27 yıllık hikaye bugün sonlanıyor! Internet Explorer devri kapanıyor: Artık veda etmenin vakti geldi

Google Chrome, Microsoft Edge ve Mozilla Firefox gibi tarayıcıların dışında Internet Explorer da bir dönem son derece popülerdi. Sık sık yavaşlığı yüzünden sosyal medyada alay konusu haline getirilse de Microsoft'un ikonik internet tarayıcısı yıllar boyunca internette sörf yapmak isteyen sayısız insana hizmet verdi. Internet Explorer ilk olarak 1995 yılında Microsoft tarafından piyasaya sürülmüştü. Bu, ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 27 yıl geçtiği anlamına geliyordu. 27 yıllık serüvenine birçok anı, sosyal medya gönderisi, güncellemeler ve yamalar sığdıran Internet Explorer için emekli olma vakti ise artık geldi.

MICROSOFT, INTERNET EXPLORER'IN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKTI

Microsoft, Internet Explorer'ın tabutuna son çiviyi çakarak eski web tarayıcısını bugün tamamen kullanımdan kaldırıyor. 2015'te çıkan Edge tarayıcısıyla yeni bir serüvene başlayan teknoloji devi, Internet Explorer'ın son sürümü Internet Explorer 11 için destek vermeyi sürdürdü. Ancak bugünden itibarek destek durdurulacak. Desteğin durdurulması, önemli güvenlik güncellemelerinin ve hata düzeltmelerinin artık kullanıma sunulmayacağı anlamına geliyor.

Internet Explorer Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera gibi diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı. Mayıs 2012'de Google Chrome'un dünya çapında en çok kullanılan tarayıcı olarak Internet Explorer'ı geride bıraktığı açıklandı. Statcounter'a göre, internet kullanıcılarının sadece yüzde 0,45'i hala Internet Explorer tarayıcısını kullanıyor.

BUNDAN SONRASI NASIL OLACAK?

Peki Microsoft Internet Explorer'ın dönemi kapattıktan sonra ne yapacak? Internet Explorer'ın geleceğinin Microsoft Edge'de olduğunu söyleyen teknoloji devi, yoluna Google Chrome ile aynı temeli paylaşan Microsoft Edge ile devam edecek.

"SEVSENİZ DE SEVMESENİZ DE BİR DEVRİN SONU"

Haber, Internet Explorer tarayıcısını kullanarak büyüyen birçok Y kuşağı fert için bir hayal kırıklığı oldu.

Twitter'da bir kullanıcı, "On yıllardır IE kullanmıyorum ama çocukluğumun çoğunda sahip olduğum tarayıcıydı. Internet Explorer'ı sevseniz de sevmeseniz de, bu bir devrin sonu olacak." dedi.



