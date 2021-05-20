Microsoft, Internet Explorer'ı tozlu raflara kaldırıyor!

Microsoft Internet Explorer, bir döneme damga vuran bir tarayıcı. Aslında onu en iyi anlatan kelime, emektar. Zira gerçekten de Windows işletim sisteminde internet sayfalarında gezinti yapmanın tüm yükünü yıllar boyu Internet Explorer çekti. Ancak Internet Explorer için artık yolun sonu gözüktü.

INTERNET EXPLORER'IN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Microsoft, Internet Explorer'ın kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Şirketin aktardığı bilgilere göre Internet Explorer 11 masaüstü uygulaması, 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak ve destek dışı kalacak. Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde Internet Explorer'ın geleceğinin Microsoft Edge'de olduğunu belirtiyor.

YENİ ODAK MICROSOFT EDGE

Anlaşılan o ki Microsoft'un bundan sonraMicrosoft Edge'e odaklanacak. Eğer hala Internet Explorer kullanıyorsanız, 15 Haziran 2022'den önce Microsoft Edge'e geçiş yapmanız sizin için en iyi seçenekler olacaktır.

