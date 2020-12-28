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28 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

28.12.2020 19:19 | Son Güncelleme:
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28 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15 197 oldu. İşte 28 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

28 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

28 aralık

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından, "Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." açıklamasını yaptı.

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27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Aralık) koronavirüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 205 olarak açıklanmıştı.

27 ARALIK

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