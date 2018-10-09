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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü. Ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam 94 yıl önce kutlanmaya başlandı. Kutlanmaya başlanması ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasına girdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı zamanda bu yılın son resmi tatili olacak. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil oluyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk tarafından en büyük bayram olarak nitelendirilen, Cumhuriyetimizin kuruluşun kutlandığı bu resmi bayram, bu sene Pazartesi gününe denk gelmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte 28 Ekim günü de yarım gün olarak resmi tatildir. Böylece hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bir tatil ortaya çıkmış oluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı zamanda bu senenin son resmi tatilidir. Peki Cumhuriyet Bayramı, ilk olarak ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Hükümet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel Meşrutiyet'in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün 29 Ekim "ulusal bayram" olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri
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2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

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