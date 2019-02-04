3,5 saatte ulaştılar! Burada bulunmalarının tek nedeni...

Doğaseverler, bundan sonra da pek çok zirve tırmanışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Katılımcılara doğayı keşfetme ve çevreyi tanıma olanağı sunan etkinlikler fiziksel olarak insanları ne kadar yorsa da zihinsel açıdan rahatlatma fırsatı sunuyor. İşte 2 bin 472 rakıma ulaşan dağcıların ve doğaseverlerin ulaştığı güzellikler...

Hakkari'de Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış

Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, Vatan Tepesi'ne zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kentin doğasına ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) işbirliğinde kış faaliyetleri kapsamında tırmanış etkinliği düzenlendi.

Kıran Mahallesi'nden başlatılan etkinlikte dernek üyesi ve doğaseverlerden oluşan 32 kişilik grup, 2 bin 472 rakımlı Vatan Tepesi'ne hareket etti.

Yer yer bir metreyi aşkın karda ve zaman zaman etkili olan tipide ilerleyen katılımcılar, yaklaşık 3,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Burada ihtiyaçlarını gideren grup üyeleri, daha sonra halay çekti, karla kaplı yüksek zirvelerde olaşan güzel kış manzaralarında fotoğraf çekerek karın tadını çıkarttı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek ve il temsilciliğinin düzenlediği faaliyette katılımcıların Vatan Tepesi'ne tırmandığını söyledi.

Bundan sonra da birçok zirve tırmanışı olacağını belirten Ertunç, şöyle devam etti:

"Bugün yapmış olduğumuz zirve tırmanışı, daha zorlu etaplar için bir hazırlıktır. Bundan önceki faaliyetlerde en fazla 10-12 kişi katılıyordu. Gün geçtikçe oluşturmak istediğimiz farkındalık ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır kurduğumuz CİSAD bünyesinde yapmış olduğumuz faaliyetlere katılım artıyor."

Ertunç, sağlıklı yaşamak için spor yapmanın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Dileğimiz, her gencin bu tür etkinliklere katılmasıdır. Bu etkinlikler çevreyi tanımaya ve doğayı keşfetmeye katkı sağlıyor. Bu yürüyüşlerde fiziksel olarak insan ne kadar yorulsa da zihinsel açıdan rahatlıyor."

CİSAD üyesi Necmettin Ölmez de 32 kişiyle zirve tırmanışı yaptıklarını ifade ederek, etkinliğin güzel geçtiğini kaydetti. (AA)