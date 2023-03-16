3 ay boyunca sürekli olarak öksürdü! 5 yaşındaki çocuğun akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi

Paraguay’da yaşayan ismi açıklanmayan 5 yaşındaki bir çocuk ailesi onu doktora götürmeye karar vermeden önce 3 ay boyunca sürekli olarak öksürüyordu. Adı açıklanmayan çocuk ilk olarak Regional De Villarrica Hastanesinde tedavi altına alındı ve daha sonra acil tedavi için Ulusal Solunum ve Çevre Hastalıkları Enstitüsüne nakledildi. Yapılan incelemeler sonucunda sağlık görevlileri 5 yaşındaki çocuğun sol akciğerinde metal bir cismin olduğu fark edildi.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Carlos Morinigo, yabancı cismin çocuğun akciğerine yerleşme şekli ve zamanı değerlendirildiğinde prosedürün karmaşık olduğunu dile getirdi. Dr. Morinigo prosedürün başarılı bir şekilde tamamlandığını ve küçük çocuğun zamanla eski sağlığına kavuşabileceğini ifade etti.