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  4. 3 ay boyunca sürekli olarak öksürdü! 5 yaşındaki çocuğun akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi

3 ay boyunca sürekli olarak öksürdü! 5 yaşındaki çocuğun akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi

16.03.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paraguay’da ismi açıklanmayan 5 yaşındaki çocuğun cerrahi operasyonla birlikte akciğerinden çıkartılan metal yay herkesi şaşkına çevirdi. 3 ay boyunca aralıksız bir şekilde öksüren ve nefes alma konusunda zorluk yaşayan çocuğun röntgen sonuçlarında sol akciğerinde metal bir cismin görüntülenmesiyle birlikte ameliyata alındı.

3 ay boyunca sürekli olarak öksürdü! 5 yaşındaki çocuğun akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi

Paraguay’da yaşayan ismi açıklanmayan 5 yaşındaki bir çocuk ailesi onu doktora götürmeye karar vermeden önce 3 ay boyunca sürekli olarak öksürüyordu. Adı açıklanmayan çocuk ilk olarak Regional De Villarrica Hastanesinde tedavi altına alındı ve daha sonra acil tedavi için Ulusal Solunum ve Çevre Hastalıkları Enstitüsüne nakledildi. Yapılan incelemeler sonucunda sağlık görevlileri 5 yaşındaki çocuğun sol akciğerinde metal bir cismin olduğu fark edildi.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

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Operasyonu gerçekleştiren Dr. Carlos Morinigo, yabancı cismin çocuğun akciğerine yerleşme şekli ve zamanı değerlendirildiğinde prosedürün karmaşık olduğunu dile getirdi. Dr. Morinigo prosedürün başarılı bir şekilde tamamlandığını ve küçük çocuğun zamanla eski sağlığına kavuşabileceğini ifade etti.

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