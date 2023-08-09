3. Dünya Savaşı başlıyor mu? Askerler bölgeye hareket etti: Polonya-Belarus Sınırı'nda sıcak saatler!

Polonya, Belarus'taki Wagner paralı asker varlığının oluşturduğu tehdite karşı adım atmaya devam ediyor. Belarus sınırına 1000 askerlik takviye kuvveti gönderildi.

POLONYA ENDİŞELİ

NATO üyesi Polonya'da Rus paralı asker gurubu Wagner kaynaklı endişe artıyor. Belarus sınırında gerilim her geçen gün artıyor. Polonya güvenlik önlemlerini artırmak için düğmeye bastı. Polonya sınır muhafızları savunma bakanlığından Belarus sınırına takviye güç gönderilmesini talep etmişti. Savunma bakanlığı tarafından istekleri karşılık bularak Belarus sınırına 1000 askerin Belarus sınırına konuşlandırılacağı açıklandı.

Haziran ayında Moskova'ya yürüyen ve Rusya'da bir krize sebebiyet veren Wagner güçleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan anlaşması sonrası Belarus'a konuşlandırıldı. Polonya ise Belarus'taki askeri varlığı güçlenen Wagner'den endişeleniyor. Polonya medyasına göre sınır bölgesinde şiddet olayları yaşanıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporu Belarus'taki Wagner birliklerinin kısa sürede binleri bulduğunu kanıtladı.

Paralı askerler Belarus merkezindeki selde bir askeri kampa yerleşmişti. Wagner'in Ukrayna'da kullandığı ağır silah ve ekipmanların akıbeti ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

WAGNER GÖZDAĞI VERMEK İÇİN KULLANILIYOR

Rusya ve Belarus, Polonya'ya gözdağı vermek için Wagner'i bir maşa gibi kullanmaya devam ediyor.

Rus lider Putin, Polonya'yı açık bir şekilde tehdit ettiği açıklamasında, "Polonya'nın batısı Stalin'in bir hediyesi, Varşova'daki dostlarımız bunu unuttuysa hatırlatırız" ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in skandal ifadeleri sonrası Varşova ise olası saldırılara karşılık verileceğini açıkladı.

Belarus lideri Lukaşenko da Putin'le aynı bir üslup kullanarak, "Wagner'i zor tutuyorum. Batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova'ya gezintiye çıkalım' diyorlar." dedi.



