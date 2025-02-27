3 farklı ülkeden geldiler! Aynı evde yaşıyorlar: Mutfakta pişen yemeklerin farklılığı viral oldu: Muzlu mercimek, yumurtalı makarna, kıymalı dolma

3 farklı ülkeden gelen insanların ev arkadaşı olması durumunda ortaya çıkan kültürel farklılıkları gösteren bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı olay oldu. Ev arkadaşlarıyla birlikte yemek yapmaya karar verdiklerini söyleyen Yılmaz, bir tencerede muzlu mercimek, diğer tencerede yumurtalı makarna piştiğini ifade etti. Kendisi ise bu kültürel sofraya kıymalı dolması ile dahil oldu.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Muzlu mercimek nerenin yemeğiymiş merak ettim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten yeni şeyler deneyimlemeyi seven biri olarak muzlu mercimek arayışındayım" yorumunda bulundu.