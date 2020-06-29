Hamilelikte 3. Hafta : 3 Haftalık Gebelik Gelişimi

Canım annem, hamileliğin 3. haftası benim için de senin için de en kritik dönem. Bu hafta bil bakalım ne oldu? Bir küçük sperm ile senin yumurtalarından biri döllendi. Henüz fark edilmeyecek kadar küçüğüm. Beni anlaman çok zor. Henüz yolun çok başındayız. Yaklaşık 40 hafta kadar sürecek bir yolculuğumuz olacak seninle. Bu süreçte ben senin karnında büyümeme devam ederken, senin de çok işin olacak. Bazen minik tekmelerimle seni rahatsız edeceğim, sesini duyduğumda heyecanlanacağım. Seni ise tatlı tuhaf telaşlar saracak. Birkaç haftaya kadar varlığımdan haberdar olacaksın. Çok kısa bir süre sonra da aranıza katılacağım ve belki göz açıp kapayıncaya kadar sizinle birlikte karar veriyor olacağım. Gebelikte Bebeğinizin 3. Hafta Gelişimi Şimdilik sana kendimle ilgili ne olduğunu anlatayım. Senin yumurta hücren ve babamın spermi birleşince oluşmaya başladım. Her iki taraftan gelen 23'er kromozom birleşip, 46 kromozom oluşturdu. Fallop tüpünde oluşan bu birleşme sonrası, hücreler bölünmeye başladı. Bazı hücreler embriyoyu oluşturdu. Kalanlar ise beni koruyacak keseye dönüştü. Artık benimle ilgili çoğu bilgi belli.

Senden daima X kromozomu alırım. Babamdan ise ya X ya Y kromozomu gelir. Bu eşleşmeye göre ise cinsiyetim belli olur. Eğer XX ise minik bir kızım, XY ise ufak bir erkek çocuğuyum. Cinsiyetim, gözlerimin rengi, nasıl görüneceğim, yani bütün genetik yapım oluştu. Henüz minik bir embriyoyum. Rahim içinde kendime bir yer edinmem lazım. İşte doktorlar buna implantasyon diyor. Bu sırada minik bir kanama yaşanmasına sebep olabilirim. Bu hafta aslında büyük bir kapışma haftası olarak adlandırılabilir. Bir sürü sperm içerisinden bir tanesi yumurta hücresine ulaşır. Bu oldukça zorlu bir yolculuktur. Doktorlara göre yumurta hücresi negatif yük taşır. Pozitif yük taşıyan sperm hücreleri ise yumurta hücreleri ile bir çekim alanı oluşturur. Yani zıt kutuplar birbirini çeker deyimi tam olarak bu duruma çok yakışıyor. Bir çeşit mıknatıs gibi birbirlerini bulurlar. Eğer beni bekliyorsan test yapmak için ne kadar hevesli olduğunu biliyorum. 3 haftalık gebelik idrar testinde belli olur mu diye merak edip araştırıyorsundur. Hamilelik ile ilgili olan hCG hormonu kanda ve idrarda belirli bir süre sonra yükselir. Erken dönem gebelik testleri bazen ilk haftalarda gebeliği yakalayabilir. Ancak en iyisi birkaç hafta daha bekleyip test yapmaktır. Henüz ikinci adet döngüsünün bile zamanının gelmediğini unutma.

Adet döngüsü demişken, bunun ne olduğu konusunda da sana biraz fikir verebilirim. Sağlıklı bir kadında adet görme zamanları arasında 28 gün olduğu varsayılır. Yani ilk adet görülen gün ile bir diğer adet gününün arasında geçen süre 28 gündür. Kadınların yumurtlaması ise ilk adet gününden yaklaşık 14 gün sonra gerçekleşir. Dünyaya gelebilmem için ya bu gün, ya da bir gün önce veya sonrası en uygun zamandır. Bu dönemde sperm ile birleşmeyen yumurta vücuttan atılır. Hamileliğin 3. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Bu hafta beni göremeyeceğiniz ve henüz ölçülemeyecek kadar küçüğüm. Ama bu, orada olmadığım anlamına gelmiyor. Birkaç hafta sabrederseniz kalp atışlarımı bile duyabileceksiniz. Bir tuz tanesinden bile daha küçüğüm. İçinde belki benim orada olduğuma dair küçük bir şüphe var ve 3 haftalık gebelik ultrasonda belli olur mu diye merak ediyorsun. Ne yazık ki olmam. Belki bir hafta kadar sonra rahim duvarında oluşan kalınlaşmadan dolayı doktorda küçük bir şüphe uyandırabilirim. Ama şimdilik sadece minik bir sürprizim. Ben de fark edilmeyi senin kadar istiyorum.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları 3 Haftalık Gebelik Görüntüsü Evet, bu benim. Daha doğrusu en minik halim. Bu döllenmiş bir yumurta ve bu haftada ancak bu şekilde görülüyorum. Galiba beni görmek için biraz daha beklemen lazım. Ben de en az senin kadar sabırsızım ama, oluşumum pek de aceleye gelmiyor. Sağlıklı bir bebek olmam için basamak basamak bu dünyaya hazırlanmam gerektiğinin farkındayım. 6 haftalık kadar olduğumda ultrasonda beni görebilirsin. Biraz daha ilerleyen zamanlarda ise kalp atışlarımı duyacaksın. Ne kadar çok heyecan duyacağının farkındayım. Hem artık öyle makineler yapmışlar ki, bazı haftalarda yüzümü bile görebileceksin ve belki bir sürpriz yapıp sana bir parça gülümseyebilirim. Gebeliğin 3. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Henüz senin için pek bir değişiklik yapmadım. Ama ilerleyen süreçlerde karnının büyümesini hep birlikte izleyeceğiz. Hatta bazı zamanlarda ayaklarımı ve ellerimi görebileceksin. Önümüzde daha çok uzun bir süreç var. Zaman zaman benden kaynaklı değişikliklerin seni zorlayacağını biliyorum. Miden bulanabilir, tansiyonun düşebilir, sürekli uyumak isteyebilirsin, yorgun olabilirsin. Bütün bunlara hazırlıklı olduğunun farkındayım. Ama emin ol, beni gördüğün ilk an hepsini unutacaksın. Hem hiçbiri çok uzun sürmeyecek.

3 haftalık gebelikte kasık ağrısı çok nadir de olsa görülebilir. Hem belki de sen benim orada olduğumun farkındasındır. Gebelikte Kasık ve Karın Ağrıları Normal midir? Neyi İşaret Eder?: Gebelikte Karın ve Kasık Ağrıları 4. haftadan itibaren yaşayacakların biraz daha artacak. Hormonların yükselmesi ile birlikte mide bulantıların başlayabilir. Daha duygusal davranabilirsin. Birdenbire ağlamak isteyebilirsin ya da aşırı gülmeye başlayabilirsin. Bütün bunların hepsinin normal olduğunu aklından çıkarma. Zamanla her biri hafifleyecek. En önemlisi ise etrafımızdakiler. Başta babam olmak üzere, bizi seven herkesi bu sıralar sana karşı daha anlayışlı olmaya davet ediyorum. Lütfen onlara sen ne yaşarsan, benim de onları yaşadığımı söylemeyi unutma. Bir de babam benimle sürekli konuşursa, sesine alışır ve duyduğum zaman ona tepki verebilirim. Senin karnında çok korunaklı olabilirim ama dış dünyada olan bitenlerin de farkında olacağım. 3. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta genellikle pek belirti vermeyebilirim. Gebelik hormonların vücudunda henüz çok fazla yükselmediği için, hamilelik belirtileri de yaşamazsın.

Çok nadir de olsa memelerinde hassasiyet, ağız içinde tuhaf bir tat oluşabilir. Hamilelik Belirtileri İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin Şöyle Alalım: Haydi Hayırlısı: Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Belirtiler Ne Zaman Başlar? Tutunma kanaması denilen lekelenme tarzında bir kanaman olabilir ve korkmanı gerektirecek bir durum değildir. Genel olarak başka bir hassasiyet yaşamazsın. Eğer bu hafta içerisinde gebelik ile alakalı olan kusma ve mide bulantısı gibi problemlerin varsa, ya gebelik haftası sanıldığından daha ileridedir ya da seni küçük bir sürpriz bekliyordur; yanımda başka bir kardeş daha getirebilirim! Doktorlara göre çoğul gebeliklerde hormon salınımı daha yüksek olurmuş, bu yüzden belirtiler daha erken görülebilirmiş. Evet, kendimi çok önemsiyorum, biliyorum ki dünyaya geldiğim zaman, gebelikle ilgili yaşadıkların hoş bir anıya dönüşecek. Belki büyüdüğümde bunları yüzüme söyleyip, hafif nazlanacaksın. Olsun, minik yaşlarımda ben sana zaten bir sürü şımarıklık yapacağım. Ben büyüdüğümde ise, istediğin kadar naz yapma hakkın olacak. Şimdiden sana sarılmayı çok istiyorum, seni seviyorum!

Gebeliğin 3. Haftasında Beslenme Bu haftada henüz varlığım belli olmadığı için beslenme çok önemli bir konu gibi algılanmaz. Eğer planlı bir gebelik başlangıcıysa lütfen artık kendine biraz daha fazla dikkat et. Şimdilik pek rahatsızlık vermesem de ilerleyen haftalarda ufak tefek mide bulantıları yaşatabilirim. Sana küçük bir tavsiyem olacak; şimdiden başlayarak aşırı şekerli gıdalardan, hazır ürünlerden ve fast food yiyeceklerden uzak dur. Çok kilo almanın değil, dengeli beslenmenin önemli olduğunu unutma. Sana genellikle iki kişilik yemek yemeni tavsiye edecekler. Aslında doğrusu, öğün atlamadan ve bütün gıdalardan eşit miktarda alarak beslenmen gerektiğidir. Bulantıların nedeni ile yemek yiyemiyorsan telaşa kapılma. Doktorun seni bütün durumlar için hazırlayacaktır. Gebelik Süreci Boyunca Hangi Dönemde Kaç Kilo Almak Normal?: Hamilelikte Kilo Alımı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler Eğer hamile kalmadan önce doktora gidip tavsiye aldıysan sana folik asit kullanmanı önermiştir. Öğünlerine yeşil sebzeleri eklemeyi unutma. Hatta mümkünse bu sebzeleri buharda pişir ki, vitamin ve minerallerden maksimum fayda sağlayalım. Karbonhidrat almayı ihmal etme. Karbonhidratları hangi besinlerden alacağın konusunda sana tüyolar verebilirim.

Baklagiller ve tahıllar ikimiz için de muhteşem öğünler oluşturacaktır. Balık ve et tüketmeyi ihmal etmeyeceğini zaten biliyorum. İkimiz için önemli olan bir başka besin grubu ise kalsiyum içeren yiyecekler. Bizim için süt, peynir ve yoğurt tüketmeye çalışır mısın? Bol bol sıvı almayı da ihmal etme. Tek başına nasıl bir beslenme programı oluşturacağına karar veremiyorsan doktorumuz bu konuda sana yardımcı olacaktır. Unutma henüz çok küçük olabilirim ama benim sağlığım senin bana nasıl baktığına bağlı olacak. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 3. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Ben daha çok küçüğüm ve bunu söylemek, şimdiden şımarmak çok hoşuma gidiyor. Şimdilik dünyanın en korunaklı yerindeyim. Senin de bana ne kadar özen gösterdiğinin farkındayım aslında. Sigara kullanmadığını, alkol almadığını ve bol dumanlı ortamlardan uzak durduğunu hissediyorum. Beslenmene dikkat ediyorsun, değil mi? Kemiklerimin iyi gelişmesi için kafein almaman gerektiğini de biliyorsundur. Ama şunu unutma kafein sadece kahvede olan bir madde değil. Çikolatada, siyah ve yeşil çayda da var. Aldığın içeceklerin etiketlerini kontrol ederek kafein içerip içermediğini görebilirsin. Kafein beslenmemiz için gerekli olan vitamin ve minerallerin emilimini engelleyecektir.

Bebeğim Geliyor! Jinekolog Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyim? : Hamilelikte Jinekolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Bu dönemde benim için yapman gerekenler arasında birkaç konu daha var. Doktorun önermediği yapay vitaminlerden alma. Saç boyası gibi kimyasallar kullanma. Makyaj yaparken, bunların cildinden emilip bana ulaşacağını unutma. Sen her halinle güzelsin ve bu süreçte en çok önemli olan ikimizin sağlığı. Bu hafta, ilerleyen süreçlerde birlikte ne yapabileceğimizi planlayabilirsin. Hamileler için özel hazırlanmış egzersiz programları, yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler ikimiz için de iyi olabilir. Bu tür sporların doğumu kolaylaştırdığını söylüyorlar. Gün içinde kısa yürüyüşler yapabilirsin. Temiz hava ikimize de iyi gelecektir. Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Lütfen stresten uzak dur. Bazen bunu yapmak kolay olmasa da, birbirimize sarılıp uyuyacağımız günleri düşün. Karnında ne kadar rahat bir bebek olursam, dünyaya geldiğimde de o kadar huzurlu olacağım. İstersen gebelik ve doğum ile ilgili seminerlere katılabilir, bilgi edinmek için araştırmalar yapabilirsin. Kendini daha rahat hissetmen için annelerin oluşturduğu gruplardan destek alabilirsin. Anneciğim, sen şimdiden dünyanın en güzel annesisin.

Eğer şimdiden karnında olduğuma dair bir şüphen varsa ve başka bir hastalık sebebi ile doktora gitmişsen lütfen varlığımdan onları da haberdar et. Dişlerini yaptırıyorsan diş hekimini uyar. Röntgen, tomografi gibi radyasyon alanlarından uzak dur. Çok minik olsam da dışarıdan gelebilecek herhangi bir zararlı etkiden etkilenebilirim. Kullandığın ilaçlar varsa, lütfen tekrar düzenlenmesini iste. Gebeliğin 3. Haftasında Cinsellik Henüz gebeliğin çok zor tespit edildiği bu hafta içerisinde, cinsellik yaşanması diğer aylarda olduğu gibi hiçbir sorun oluşturmaz. Çoğu kadın hamile olduğunun farkına bir ya da birkaç hafta sonra varır. Bu nedenle günlük yaşamlarına devam eder. Planlı bir gebelik denemesi söz konusu ise, çiftler bebeğin rahimde tutunamayacağını düşünerek cinselliği yaşamaktan uzak durur. Ancak annenin geçmişinde tekrarlayan düşükler söz konusu ise cinsellikten uzak durulması istenebilir. Ayrıca herhangi bir enfeksiyon ya da bulaşıcı hastalık olması durumunda da cinsellik risk teşkil edebilir. Bu durumda doktor ebeveynleri gerektiği şekilde uyaracaktır.