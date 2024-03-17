3 kilo kavun bakın ne kadar? Ünlü isim isyan etti

Sezer Dermenci ve oğlu Kayon Ateş ile Sri Lanka'ya giden İvana Sert sözleriyle dikkat çekmişti.

44 yaşındaki ünlü isim, "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor. "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

İvana Sert döndükten sonra Urla pazarında şoke eden bir fiyat gördü. 3 kilo kavunun bin TL olduğunu duyan Sert isyan etti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan İvana Sert "Normal mi bu?" diye sordu.





