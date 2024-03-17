MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 3 kilo kavun bakın ne kadar? Ünlü isim isyan etti

3 kilo kavun bakın ne kadar? Ünlü isim isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Timsah da yerim kanguru da" sözleriyle gündeme gelen İvana Sert Urla pazarında şoku yaşadı. 3 kilo kavun için istenen parayı duyunca Sert sosyal medyadan isyan etti.

3 kilo kavun bakın ne kadar? Ünlü isim isyan etti

Sezer Dermenci ve oğlu Kayon Ateş ile Sri Lanka'ya giden İvana Sert sözleriyle dikkat çekmişti.

44 yaşındaki ünlü isim, "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor. "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

sss

İvana Sert döndükten sonra Urla pazarında şoke eden bir fiyat gördü. 3 kilo kavunun bin TL olduğunu duyan Sert isyan etti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan İvana Sert "Normal mi bu?" diye sordu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katar'a gitti, başını örtüp poz verince...Katar'a gitti, başını örtüp poz verince...
Yüzünü gerdirdi! Görenler tanıyamadı... "Abi sen misin?"Yüzünü gerdirdi! Görenler tanıyamadı... "Abi sen misin?"
Yarışmayı bıraktı mı? "Bizi yalnız bıraktığı..."Yarışmayı bıraktı mı? "Bizi yalnız bıraktığı..."
Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert yaşında ele sezer dermenci
En Çok Okunan Haberler
1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı, Bakan Işıkhan: 'Biz talimatlarımızı aldık'

1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı, Bakan Işıkhan: 'Biz talimatlarımızı aldık'

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut direğe takıldı!

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut direğe takıldı!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Sessizliğini bozdu: 'Belki daha kötüsünü yaparım'

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Sessizliğini bozdu: 'Belki daha kötüsünü yaparım'

Erman Toroğlu'ndan olay yaratan iddia!

Erman Toroğlu'ndan olay yaratan iddia!

Otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı

Otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.