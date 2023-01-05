3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

Dünya koronavirüsten sonra şimdi de grip salgınını konuşuyor. Belçika da gribi resmi salgın ilan etti. Böylece gribi resmi salgın ilan eden ülke sayısı 3'e yükseldi. Türkiye'de de grip vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle çocuklar arasında yayılan hastalık nedeniyle acil serviler doldu, taştı.

"KOVİD VAKALARI KADAR GRİP VAKALARI GÖRMEYE BAŞLADIK"

Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu bildirildi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), grip vakalarında hızlı bir artış olduğunu, bunun hekim muayenelerinin yanı sıra laboratuvar testleri ve hastaneye yatışlarda da görüldüğünü belirtti.

Enstitüden yapılan açıklamada, grip (influenza) ve bronşit virüsleri dışında koronavirüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin halk arasında yaygın olduğu bilgisi verildi.

Belçika hükümetine Kovid-19 salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Sciensano yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde Kovid-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık. Hastaneye yatırılan grip vakalarının Kovid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal." ifadesini kullandı.

Van Gucht, herkese, ellerini iyice yıkamalarını, kalabalık yerlerde maske takmalarını, hastayken evde kalmalarını, kapalı alanları havalandırmalarını ve mümkünse grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

SAYI 3'E YÜKSELDİ

Belçika'dan önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

HASTANELERİN ÜZERİNDEKİ YÜK ARTTI

Ülkede Kovid-19 vakalarına grip ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) yol açtığı vakalar eklenince hastaneler üzerindeki yükün arttığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarından da çok sayıda kişinin bu tür hastalıklara yakalanması nedeniyle bazı hastanelerde hasta kabullerinin yavaşladığı ifade edildi.

Belçika'nın en büyük üniversitelerden biri olan Leuven Üniversitesinin hastanesi UZ Leuven'de çok sayıda çalışanın hastalandığı, bu yüzden acil olmayan hasta kabullerinin ertelendiği duyuruldu.

Hastanenin başhekimi Gert Van Assche, Noel tatilinden sonra özellikle ileri yaştaki çok sayıda kişinin solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladığını söyledi.

"Ağır bir grip mevsimi bekliyoruz." diyen Van Assche, bu durumun personel yetersizliğiyle birleşmesi nedeniyle hastanelerde büyük yük oluştuğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'DE DE GRİP VAKALARI ARTIŞTA

Son dönemde mevsimsel grip vakalarının arttığını ve toplumun her kesiminin bundan etkilendiğini belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, "Bakıldığında ateş yüksekliği, burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi genel, benzer üst solunum yollarını etkileyen virüslerin oluşturduğu semptomlar topluluğu diyebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ülkemizde de dünyada da baskın karakter virüs tipi, influenza olarak ifade edilebilir fakat sadece influenza tipi, virüsü bunu tek başına yapmaz. Birden fazla virüs tipi, grip semptomlarına sebebiyet verebilir. Bunun içinde neler var? Rhinovirus, adenovirus, RSV gibi çeşitlendirilebilir" diye konuştu.

Viral virüs solunum yolu enfeksiyonlarından korunmadaki genel uygulamalarla ilgili bilgi de veren Dr. Başıbüyük, "Koronavirüsün ilk ve bilinmezlik döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirleri, tüm virüslere karşı bizi koruyabilecek, özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek virüslere karşı temel 3 kuraldı. Bu noktada bizim de toplumdan istirhamımız; maske, mesafe ve hijyen kurallarına mümkün mertebe dikkat etsinler" dedi.

RİSK GRUBUNDAKİLERE 'AŞI' UYARISI

Risk grubunda olanların ise mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerektiği belirten Dr. Başıbüyük, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, şeker, akciğer gibi kronik hastalıkları olanlar. Vücudun savunma mekanizmasını bozan, baskılayan hastalıklar var. Yine beraberinde 6-12 yaş arası çocuklarda kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa; bunlar da bu gruba girmekte. Bu grupta olanlar, temel olarak risk grubunda veya riskli bir iş yapanlar, mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Şu anda risk grubunda olanlar, aile hekimlerine giderek, 'Risk grubundayım' derlerse aile hekimleri reçetesi ile eczaneden aşılarını alıp, yine tekrar aile hekiminde grip aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu.

ACİL SERVİSLER DOLDU, TAŞTI

Kocaeli'nde özellikle çocuklar arasında hızla yayılan grip nedeniyle acil servisler doldu, taştı. Hastanelere başvuranlarda görülen belirtiler arasında öksürük, ateş, halsizlik yer alıyor.



