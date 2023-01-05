HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

05.01.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya ve Slovakya'nın ardından Belçika'da da grip, resmi olarak salgın ilan edildi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano) yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde Kovid-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık." dedi. Türkiye'de de koronavirüs vakaları azaldı, grip vakaları arttı. Salgın özellikle çocuklar arasında hızla yayılırken acil servisler doldu, taştı.

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

Dünya koronavirüsten sonra şimdi de grip salgınını konuşuyor. Belçika da gribi resmi salgın ilan etti. Böylece gribi resmi salgın ilan eden ülke sayısı 3'e yükseldi. Türkiye'de de grip vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle çocuklar arasında yayılan hastalık nedeniyle acil serviler doldu, taştı.

thumbs_b_c_17f9dc3a6acc66f44345f419ff8956d0

"KOVİD VAKALARI KADAR GRİP VAKALARI GÖRMEYE BAŞLADIK"

Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu bildirildi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), grip vakalarında hızlı bir artış olduğunu, bunun hekim muayenelerinin yanı sıra laboratuvar testleri ve hastaneye yatışlarda da görüldüğünü belirtti.

Uzmanlar uyarıyor: Kanserin en erken uyarıcı belirtileri Uzmanlar uyarıyor: Kanserin en erken uyarıcı belirtileri

Enstitüden yapılan açıklamada, grip (influenza) ve bronşit virüsleri dışında koronavirüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin halk arasında yaygın olduğu bilgisi verildi.

Belçika hükümetine Kovid-19 salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Sciensano yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde Kovid-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık. Hastaneye yatırılan grip vakalarının Kovid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal." ifadesini kullandı.

Van Gucht, herkese, ellerini iyice yıkamalarını, kalabalık yerlerde maske takmalarını, hastayken evde kalmalarını, kapalı alanları havalandırmalarını ve mümkünse grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

SAYI 3'E YÜKSELDİ

Belçika'dan önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

HASTANELERİN ÜZERİNDEKİ YÜK ARTTI

Ülkede Kovid-19 vakalarına grip ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) yol açtığı vakalar eklenince hastaneler üzerindeki yükün arttığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarından da çok sayıda kişinin bu tür hastalıklara yakalanması nedeniyle bazı hastanelerde hasta kabullerinin yavaşladığı ifade edildi.

Belçika'nın en büyük üniversitelerden biri olan Leuven Üniversitesinin hastanesi UZ Leuven'de çok sayıda çalışanın hastalandığı, bu yüzden acil olmayan hasta kabullerinin ertelendiği duyuruldu.

Hastanenin başhekimi Gert Van Assche, Noel tatilinden sonra özellikle ileri yaştaki çok sayıda kişinin solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladığını söyledi.

"Ağır bir grip mevsimi bekliyoruz." diyen Van Assche, bu durumun personel yetersizliğiyle birleşmesi nedeniyle hastanelerde büyük yük oluştuğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'DE DE GRİP VAKALARI ARTIŞTA

Son dönemde mevsimsel grip vakalarının arttığını ve toplumun her kesiminin bundan etkilendiğini belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, "Bakıldığında ateş yüksekliği, burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi genel, benzer üst solunum yollarını etkileyen virüslerin oluşturduğu semptomlar topluluğu diyebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ülkemizde de dünyada da baskın karakter virüs tipi, influenza olarak ifade edilebilir fakat sadece influenza tipi, virüsü bunu tek başına yapmaz. Birden fazla virüs tipi, grip semptomlarına sebebiyet verebilir. Bunun içinde neler var? Rhinovirus, adenovirus, RSV gibi çeşitlendirilebilir" diye konuştu.

Viral virüs solunum yolu enfeksiyonlarından korunmadaki genel uygulamalarla ilgili bilgi de veren Dr. Başıbüyük, "Koronavirüsün ilk ve bilinmezlik döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirleri, tüm virüslere karşı bizi koruyabilecek, özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek virüslere karşı temel 3 kuraldı. Bu noktada bizim de toplumdan istirhamımız; maske, mesafe ve hijyen kurallarına mümkün mertebe dikkat etsinler" dedi.

RİSK GRUBUNDAKİLERE 'AŞI' UYARISI

Risk grubunda olanların ise mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerektiği belirten Dr. Başıbüyük, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, şeker, akciğer gibi kronik hastalıkları olanlar. Vücudun savunma mekanizmasını bozan, baskılayan hastalıklar var. Yine beraberinde 6-12 yaş arası çocuklarda kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa; bunlar da bu gruba girmekte. Bu grupta olanlar, temel olarak risk grubunda veya riskli bir iş yapanlar, mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Şu anda risk grubunda olanlar, aile hekimlerine giderek, 'Risk grubundayım' derlerse aile hekimleri reçetesi ile eczaneden aşılarını alıp, yine tekrar aile hekiminde grip aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu.

ACİL SERVİSLER DOLDU, TAŞTI

Kocaeli'nde özellikle çocuklar arasında hızla yayılan grip nedeniyle acil servisler doldu, taştı. Hastanelere başvuranlarda görülen belirtiler arasında öksürük, ateş, halsizlik yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çığlık seslerini duyan ekiplere haber verdiÇığlık seslerini duyan ekiplere haber verdi
Seçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamaSeçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…
Anahtar Kelimeler:
grip Belçika Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!

Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor

Eski koca dehşet saçtı!

Eski koca dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.