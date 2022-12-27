Uzmanlar uyarıyor: Grip sanmayın! Kanserin en erken uyarıcı belirtileri

Kansere karşı yeterli tedbirlerin alınmaması oldukça riskli durumlara yol açabiliyor. Gündelik yaşamda ortaya çıkan birçok sağlık sorunu görmezden geliniyor. Ancak bu ufak görünen sağlık sorunları büyük problemlerin belirtisi olabiliyor. Doktor Jiri Kubes, kanserin diğer hastalıklarla karıştırılan belirtileri hakkında konuştu. Kanserin erken uyarı işaretlerinden bazılarının akşamdan kalma veya kış hastalıkları ile karıştırılabileceğini ortaya çıkardı.
Dr Kubes, dikkat edilmesi gereken işaretleri sıraladı. “Aşırı ağız kuruluğu bazen baş ve boyun kanserinin bir belirtisiyken, mide bulantısı ve kusma beyin tümörleri veya bağırsak tıkanıklıklarıyla ilişkilendirilebilir. Bu arada, genellikle aşırı alkolün neden olduğu dehidrasyon belirtileri de belirli kanserlerle ilişkilendirilebilir.
“Mesaneyi tam olarak boşaltamama, erkeklerde prostat kanseri belirtisi olabilir.”
Prostat kanserinin diğer belirtileri şunlardır:
Semptomlar bir haftadan uzun sürerse, onları kontrol ettirmeniz gerekebilir. Dr Kubes, "Bu semptomlardan herhangi birini fark ettiğinizde paniğe kapılmamanız önemlidir, çünkü bu, kanser olabileceğiniz anlamına gelmez, ancak garip görünen hiçbir şeyi göz ardı etmemek de önemlidir" dedi.