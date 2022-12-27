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Uzmanlar uyarıyor: Grip sanmayın! Kanserin en erken uyarıcı belirtileri

27.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanserin belirtileri türlerine göre değişiklik gösteriyor. Bazı kanser türleri hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken bazıları vücutta çeşitli değişimler yaşanmasına sebep olabiliyor. Kanserin belirtilerini başka hastalıklarla karıştırmak en sık yaşanan durumlar arasında bulunuyor. Belirtilerin görmezden gelinmesi kanserin erken teşhis edilmesini önlüyor. Uzmanlar akşamdan kalma ve grip ile karıştırılan kanserin en erken belirtilerini açıkladı.

Uzmanlar uyarıyor: Grip sanmayın! Kanserin en erken uyarıcı belirtileri

Kansere karşı yeterli tedbirlerin alınmaması oldukça riskli durumlara yol açabiliyor. Gündelik yaşamda ortaya çıkan birçok sağlık sorunu görmezden geliniyor. Ancak bu ufak görünen sağlık sorunları büyük problemlerin belirtisi olabiliyor. Doktor Jiri Kubes, kanserin diğer hastalıklarla karıştırılan belirtileri hakkında konuştu. Kanserin erken uyarı işaretlerinden bazılarının akşamdan kalma veya kış hastalıkları ile karıştırılabileceğini ortaya çıkardı.

AĞIZ KURULUĞUNA DİKKAT

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Dr Kubes, dikkat edilmesi gereken işaretleri sıraladı. “Aşırı ağız kuruluğu bazen baş ve boyun kanserinin bir belirtisiyken, mide bulantısı ve kusma beyin tümörleri veya bağırsak tıkanıklıklarıyla ilişkilendirilebilir. Bu arada, genellikle aşırı alkolün neden olduğu dehidrasyon belirtileri de belirli kanserlerle ilişkilendirilebilir.

İDRAR PROBLEMLERİ PROSTAT KANSERİ BELİRTİSİ OLABİLİR

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“Mesaneyi tam olarak boşaltamama, erkeklerde prostat kanseri belirtisi olabilir.”
Prostat kanserinin diğer belirtileri şunlardır:

  • Daha sık idrara çıkma ihtiyacı, genellikle gece boyunca
  • İdrar yapmaya başlamada zorluk
  • İdrar yaparken süzme veya uzun zaman alma
  • Zayıf akış
  • İdrarda kan veya menide kan

BU SEMPTOMLARI YAŞARSAM NE YAPMALIYIM?

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Semptomlar bir haftadan uzun sürerse, onları kontrol ettirmeniz gerekebilir. Dr Kubes, "Bu semptomlardan herhangi birini fark ettiğinizde paniğe kapılmamanız önemlidir, çünkü bu, kanser olabileceğiniz anlamına gelmez, ancak garip görünen hiçbir şeyi göz ardı etmemek de önemlidir" dedi.

UZMANLARA GÖRE DİĞER KANSER BELİRTİLERİ

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  • Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı
  • Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler
  • Şişkinlik
  • Kanama
  • Topaklar
  • Benler
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Karın veya sırt ağrısı
  • Kaşıntılı veya sarı cilt
  • Hazımsızlık ve mide ekşimesi
  • Kendini iyi hissetmemek veya yorgun hissetmek.


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