3 yaşındaki çocuğunu kreşten almaya gelmeyince şüphelendiler! 28 yaşındaki fenomen korkunç yaralarla yatakta ölü bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Cindy Elizabeth Hernandez Perez isimli fenomenin cansız bedeni, üç yaşındaki oğlunu kreşten almadığı için endişeli aile üyelerinin yetkililere başvurmasının ardından polisler tarafından bulundu. Yatağında çıplak halde bulunan kadının vücudundaki yaralar nedeniyle polis ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

ÖLÜMÜNÜN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Sosyal medya fenomeni boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki bıçak yaralarıyla bulundu. Fenomen ismin aynı zamanda yüzünde bir yastık bulunuyordu. Polisin olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiği ifade edildi.