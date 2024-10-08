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  4. 3 yaşındaki çocuğunu kreşten almaya gelmeyince şüphelendiler! 28 yaşındaki fenomen korkunç yaralarla yatakta ölü bulundu

3 yaşındaki çocuğunu kreşten almaya gelmeyince şüphelendiler! 28 yaşındaki fenomen korkunç yaralarla yatakta ölü bulundu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 12:06
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Meksika'nın Monterrey kentindeki polis, internette "La Barbie Regia" ve "Ana Fabiola" olarak bilinen 28 yaşındaki Cindy Elizabeth Hernandez Perez isimli fenomenin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 28 yaşındaki kadının şüpheli ölümü 3 yaşındaki oğlunu kreşten almaması üzerine aile üyelerinin endişelenerek polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

3 yaşındaki çocuğunu kreşten almaya gelmeyince şüphelendiler! 28 yaşındaki fenomen korkunç yaralarla yatakta ölü bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Cindy Elizabeth Hernandez Perez isimli fenomenin cansız bedeni, üç yaşındaki oğlunu kreşten almadığı için endişeli aile üyelerinin yetkililere başvurmasının ardından polisler tarafından bulundu. Yatağında çıplak halde bulunan kadının vücudundaki yaralar nedeniyle polis ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

ÖLÜMÜNÜN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

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Sosyal medya fenomeni boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki bıçak yaralarıyla bulundu. Fenomen ismin aynı zamanda yüzünde bir yastık bulunuyordu. Polisin olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiği ifade edildi.

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