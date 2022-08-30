30 Ağustos İzmir Zeynep Bastık konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Zeynep Bastık konseri nerede?

Zeynep Bastık 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos İzmir'de Zeynep Bastık konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Zeynep Bastık konseri nerede?

30 AĞUSTOS İZMİR ZEYNEP BASTIK KONSERİ SAAT KAÇTA?

Zeynep Bastık konserine ilişkin paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Zeynep Bastık konseriyle kutluyoruz.

Coşkumuzu, heyecanımızı paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı Kültürpark'a bekliyoruz."

ZEYNEP BASTIK KONSERİ NEREDE?

Zeynep Bastık, Kültürpark'ta sahne alacak.

KÜLTÜRPARK'A NASIL GİDİLİR?

Kültürpark, Türkiye'nin İzmir şehrinde bulunan bir parktır. Konak ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alır ve kuzeyde Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, doğuda 1395. ve 1396. sokaklar ile Bozkurt Caddesi, güneyde Mürsel Paşa Bulvarı, batıda Dr. Refik Saydam ve Şair Eşref bulvarları ile çevrilidir. 1922 İzmir Yangını'nda harabeye dönen 360.000 m2'lik alan üzerinde 1936'da kuruldu. Üç yıl sonra genişletilerek 420.000 m2 büyüklüğe ulaştı. Kurulduğu günden beri İzmir Enternasyonal Fuarı'na ev sahipliği yapmaktadır.

Konak bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden KültürPark'ın yakınından geçen toplu taşıma araçları şu şekilde:

Otobüs: 253, 680, 691, 811, 912 ve Havaş - Şehir Merkezi

Tren: Menemen - Cumaovası,

Metro: İzmir metrosu

Tramvay: Konak

