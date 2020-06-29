Hamilelikte 30. Hafta : 30 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim bugün itibariyle 30. haftaya gelmiş bulunuyorsun. Bu zamana kadar seninle iyi kötü ne kadar çok şey yaşadık değil mi? Yaşadıklarımız tatlı birer anı olarak kalacak, sen bu dönemde yaşadıklarını anlatacaksın herkese, ben muhtemelen karnından çıktığımda pek bir şey hatırlamıyor olacağım. Ama olsun güzel hatıralar biriktirmek için önümüzde bir ömür var ne de olsa... 30 haftalık gebelik kaç aylık olur diye soracak olursan hamileliğinin 7. ayının ortasındasın şu an. Bense artık bir lahana boyutuna ulaştım. Artık kocaman bir bebeğim ve bu haftayı saymazsak sana kavuşmama tam 10 haftacık kaldı! Gebelikte Bebeğinizin 30. Hafta Gelişimi 30. haftaya gelmiş olsak da beynim hala gelişmeye devam ediyor. Sanırım hayat boyu öğrenmeye ayak uydurabilmek için doğduktan sonra hatta ölene kadar gelişmeye ve öğrenmeye devam edecek tek organım beynim olacak. Bu haftayla birlikte beynim karakteristik girinti ve kıvrımlarla birlikte tamamen bir beyne benzemeye başlıyor. Beynimin bu kıvrımlı kırışıklıkları sayesinde, senin karnındaki tepki veremeyen halimden, beynimin vücudumu yönlendirmesiyle hareket eden bir bebeğe dönüşüyorum. Beynimin gelişmesiyle birlikte konuşabileceğim, yürüyebileceğim, belki çok muzur ve hareketli bir çocuk olacağım belki ders çalışmayan ama zeki, belki asosyal belki de oldukça dışa dönük bir çocuk olacağım. Bunların hepsi karakteristik özelliklerimin gelişmesiyle mümkün olacak ve tabii ki senin beni nasıl yetiştirdiğinle ilgili olacak biraz da. Ben iyi bir çocuk olacağıma inanıyorum!

Beynim o kadar çok şeyi kaydedecek ki bir şekilde bu kaydettiklerini kullanması gerekecek. Beynim giderek geliştiği için vücudumun diğer kısımlarına dağılmış olan vücut sıcaklığımın dengelemesi görevini de üstlenecek. Beynimin bu görevi üstlenmesiyle birlikte beni sıcak tutan ve koruyan yumuşak kürküm lanugoyu üzerimden atmaya başlıyorum. Artık beni çevreleyen ve örten ince kürküm yok. Bu sayede de kıllı bir bebek olarak doğmayacağım. Kıllarımdan kurtulmuş olarak doğacağım için seviniyorum çünkü sadece saçlarım olsun istiyorum doğduğumda! Biliyorum merak ediyorsun nasıl bir bebek olacağımı, bunu öğrenmene çok az kaldı... Artık belli bir uyku düzenim var belli saatlerde uyuyor ve uyanıyorum. Bu saatleri artık sen de öğrendin. Zaten ne zaman uyandığımı anlaman zor olmuyor çünkü hemen tekmeyi savuruveriyorum. Ah anneciğim hamileliğinde seni üzdüysem ve yorduysam şimdiden özür dilerim. Daha doğduktan sonra da bir miktar üzebilirim ama beni çok sev yine de, biraz büyüyünce seni hiç üzmeyeceğim söz veriyorum.

Şu an tüm bebekler gibi gözlerimin rengi mavi. Ama doğduktan sonra gün ışığına maruz kalacağım için gerçek rengine dönmeye başlayacak. Belki renkli gözlü bir bebek olacağım belki de kömür karası gözlerim olacak. Tabii bu sizden aldığım genlere bağlı olarak değişecek. Amniyotik sıvı oldukça fazlalaştığından benim için yeterli alan var şu an rahminde. O yüzden hareketlerim kısıtlanmıyor. Bu dönemde seni biraz kansız bırakabilirim ve demir eksikliğin olabilir çünkü kemiklerim ve kas iskelet sistemimin gelişimi için aynı zamanda alyuvar üretimim için senden besleniyorum. Bu yüzden demir eksiliği ve anemi yüzünden kendini halsiz hissedebilirsin. 30 Haftalık Bebek Hareketleri Anneciğim bu hafta hareketlerimde biraz azalma olduğunu görebilirsin ama bu normal bir durum. Çünkü kilom arttıkça ağırlığımdan dolayı hareketlerim kısıtlanıyor. Ancak tabii ki arada sırada seni yumruklayıp tekmeliyorum varlığımı unutturmamak için. Hareketlerimin azlığından endişe duyuyorsan bunu doktorla konuşmalısın. Doktor senden 1 saat boyunca benim tekme, dönme, sürtünme ve çırpınma gibi hareketlerimi takip edip saymanı ve not etmeni isteyecektir. Tabii benim uyanık olduğum saatte yapman gerekiyor bu takibi.

Genellikle 10 dakika içerisinde 10 kez hareketlerime şahit olursun. Eğer 1 saatlik süre içinde hareketlerimi 10 kez sayamadıysan hemen panik yapmadan 1 saat daha takibe devam etmelisin. Bu süre zarfında bir şeyler atıştır, yürü biraz egzersiz yap sonra tekrar uzan ve saymaya devam et. Sadece tek bir hareketsiz gün geçirmem sağlığımda bir problem olduğu anlamına gelmez ama yine de tedbiri elden bırakmamalısın. Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Eğer bu süre içinde hala gerekli tepkileri vermiyorsam doktora bunu mutlaka söylemelisin çünkü ters bir durum yaşıyor olabiliriz. Hamileliğin 30. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Ben bu hafta kilo ve boy olarak oldukça verimli bir haftadayım. Yağ dokularım gelişti. 30 haftalık gebelikte bebeğin boyu 43 cm kadar oluyormuş. Ben de boylu poslu bir bebek olacağım belli ki. 30 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise yaklaşık olarak 1400 gram olarak ölçülüyor. Tabii bu tüm bebekler için geçerli bir değer değil. Daha az ya da daha fazla kiloya sahip bebekler de gayet normal ve sağlıklı olabilir. Kilo almaya devam edeceğim, boyum da bir miktar daha uzayacak.

30 Haftalık Gebelik Görüntüsü 30 haftalık bebek pozisyonu nasıldır diye merak ediyorsan ben bu hafta hala aynı pozisyondayım yani başım hala yukarıda doğum için henüz pozisyon değiştirmedim. 30 haftalık ikiz gebelik yaşayan annelerin bebekleri de bu döneme kadar tek bebeklerle ayın ölçüde büyüme gösteriyormuş ama bu haftadan sonra biraz gerileme görülebilir. O yüzden ikiz bebeklerin kilo takibi bu hafta oldukça önemliymiş. Annelerin kendi kilolarına da dikkat etmesi gerekiyor çünkü hızlı kilo alımı yaşandığı için preeklampsi ve tansiyon problemleri oluşabilir. Erken doğum riski, ikiz bebekler için daha fazladır. Genellikle de 36-37. hafta arasında doğum gerçekleşir. Gebeliğin 30. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu hafta göbeğin neredeyse bir karpuz kadar büyük görünüyor. Eee kolay mı karnında kocaman bir bebek var. Göbek deliğinden rahmine kadar 10 cm den daha fazla ölçülüyor. 10 hafta daha var doğumuma ama sen buna inanamıyorsun değil mi? Çünkü kaburga kemiğinin altında rahmin iyice büyüdüğü için sanki karnına sığamadığımı ve hemen çıkmak istediğimi düşünüyorsun. Ama şu an için öyle bir niyetim yok bir süre daha burada kalmam gerekiyor doktorun söylediğine göre. Bende akıllı bir bebek olduğum için söz dinlerim! Amniyotik sıvının içinde plasentayla birlikte büyümeye devam ediyorum uslu uslu.

Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? Bu hafta sona yakın olmamızla birlikte en merak ettiğin soru 30 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı bu hafta 500 gram almış olman gerekiyor. Sen hamileliğin boyunca sana verilen beslenme programına uydun güzel güzel beslendin, o yüzden seni tebrik ediyorum kilo alımın da olması gerektiği gibi. Hamileliğin boyunca aldığın 11-14 kilo arası normal olarak kabul edilir. Alman gereken kilo budur yani. Ancak çok zayıf hamile kalmış annelerin 16 kiloya kadar alması normal sayılır. Zaten aldığın kiloların yarısı plasentanın ve benim büyümemle alakalı. Örneğin 55 kilo olarak hamile kaldın ve boyunda 1.60 cm. Alman gereken kilonun hesabını 55/1.60x1.60 işlemi ile yapabilirsin. 55’i 1.60’ın karesine böldüğünde sonuç 21 çıkar. 21, ortalama alman gereken kilo, Bu hesapla alman gereken kilo 11-16 kilo arasında değişir. Hamileliğin ilerledikçe pelvisindeki ve karnındaki baskı artar buda sana rahatsızlık verebilir. 30. Hafta Hamilelik Belirtileri Artık hamileliğinin son dönemlerini yaşıyor olduğun için uykusuzluk problemi yaşıyor olabilirsin çünkü uyuduğunda garip garip rüyalar ve kabuslar görüyor olmalısın. Kafanda bir sürü soru var hem merak ediyorsun hem de endişe dolusun. Bu hafta böyle hissetmen normal ama biraz dinlenmelisin ve rahatlamalısın anneciğim. Gözlerini kapat ve hiçbir şey düşünmeden sadece uyu biraz.

Bununla birlikte mide yanması şikayetlerin olabilir. Bu şikayetlerine hangi yiyeceğin sebep olduğunu tespit ederek biraz daha dikkat etmelisin. Genellikle asidik, baharatlı ve yağlı ve ağır gıdalar mide yanmasına sebep olur. En başından beri uzak durduğun bu gıdalardan uzak durmalısın. Ayakların gitgide büyüyor ve şişiyor aynı zamanda ağrıyor da. Otururken ayaklarını yukarı doğru kaldırarak uzanmaya çalış. Bunun için ayaklarının altına yastık koyarak uzanabilirsin. Bir süre sonra şişlik inecektir. Ancak ani ve şiddetli bir şişlik olursa bu başka bir sorunu işaret ediyor olabilir bu yüzden doktora bunu mutlaka söylemelisin. Ağrıyan bir tek ayakların değil sırtın, kalçan ve belin de ağrıyor. Bu hafta sıklıkla nefes darlığı yaşayabilirsin. Rahmin kaburgalarına ve diyaframına baskı yaptığı için maalesef bu sorunu yaşayacaksın. Ancak uzun süreli değil merak etme. Bu hafta Braxton Hicks kasılmalarını yaşamaya başlayacaksın bu kasılmalar seni doğuma hazırlayacak bu kasılmalar sen yorgun olduğunda ya da vücudun susuz kaldığında ortaya çıkar. Kasılmalar olduğunda sakince otur, biraz su iç ve kasılmaların geçmesini bekle. Ancak kasılmaların geçmezse ve 1 saat içinde 4-5 kere yaşarsan bunu mutlaka doktora söylemelisin.

Gebeliğin 30. Haftasında Beslenme Benim bu hafta beynim hızla geliştiği için senin de buna destek olman ve bol bol omega-3 ve beyin gelişimim için fayda sağlayacak besinler yemen gerekiyor. Köy yumurtası, keten tohumu, deniz somonu, ceviz, köy tavuğu, roka gibi besinler omega 3 bakımından oldukça zengindir. Bu besinlerden bol bol ye ki ben akıllı bir bebek olarak dünyaya geleyim. Bu dönemde biraz gergin ve heyecanlısın bazı bitki çayları rahatlaman için iyi olabilir. Tabii bazıları da oldukça tehlikeli olabiliyormuş o yüzden her bulduğun bitki çayını içmemelisin anneciğim. Hamilelikte İçebileceğiniz Harika Bitki Çaylarının Olduğunu Biliyor musunuz?: Hamilelikte Tüketilebilecek Bitki Çayları Örneğin civanperçemi, adaçayı, ısırgan otu, misk otu, sedef otu, ardıç otu bitkilerinin çaylarını tüketmemelisin. Ancak doktora danışarak papatya, zencefil, karahindiba, ısırgan otu ve nane’yi güvenle içebilirsin. Ancak tabii günde 2 bardaktan fazla içmek doğru değildir. Aşırı tüketimden dolayı bazı alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve en kötüsü de düşüğe neden olabilir. Bu yüzden sen yine de dikkatli iç.

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 30. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneler genellikle bu dönemde banyo yapmanın sakıncalı olacağı düşüncesindelermiş. Ancak doktor hiç bir sakıncası olmadığını söylemişti hatırlarsan o yüzden gönül rahatlığıyla banyo yapabilirsin anneciğim. Ancak bu hafta dikkat etmen gereken en önemli şey banyo yaparken aşırı sıcak su kullanmamak çünkü başın dönebilir ve tansiyonun düşebilir böyle bir durumda ben de seni koruyamam çünkü hala karnındayım! Bununla birlikte tabi kayıp düşmemeye de özen göstermen gerekiyor. Son haftalarımızda çok dikkatli olmalıyız. Ağrıların bu hafta arttığı için doğru duruş pozisyonu çok önemli. Doğru vücut duruşunu sağlamak zor olsa da ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Bunu sağlayabilmek için de hamile pilatesi ve hamile yogası yapmalısın. Biliyorsun benim en sevdiğim sporlar bunlar. Bir de yüzmek! Bu sporları yapmak çok eğlenceli hem zaten doktor da tavsiye etmişti bu sporları yapmanı. Hem doğum esnasında çok ağrı yaşamamanı sağlar hem de rahat bir doğum gerçekleştirirsin. Çünkü bu sporlar pelvik kaslarını çalıştırır.