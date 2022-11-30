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  4. 30 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting birincisi kim?

30 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting birincisi kim?

30.11.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Kasım 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Kanal D'de O Kız, Star Tv'de yeni dizi Çöp Adam, Show Tv'de Hayat Bugün, Fox Tv'de Bir Peri Masalı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

30 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting birincisi kim?

30 Kasım 2022 reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 30 Kasım 2022 reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı hangi yapım daha çok izlendi?

30 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım 2022 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada İspanya Kosta Rika Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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