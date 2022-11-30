30 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting birincisi kim?

30 Kasım 2022 reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 30 Kasım 2022 reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman mı, Çöp Adam mı hangi yapım daha çok izlendi?

30 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım 2022 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada İspanya Kosta Rika Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

