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30 milyon araçta var: ABD’de hava yastığı şişiricileri hakkında soruşturma

20.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD araç güvenliği müfettişleri 30 milyon araca takılan ve kusurlu olduğundan şüphe edilen hava yastığı şişiricileri hakkında soruşturma açtı.

30 milyon araçta var: ABD’de hava yastığı şişiricileri hakkında soruşturma

Reuters tarafından görülen belgelere göre ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Cuma günü, 2001 ve 2019 yılları arasında 20'den fazla araç üreticisinin bantlardan indirdiği yaklaşık 30 milyon araçta kullanılan Takata tarafından üretilmiş şişiriciler hakkında analiz başlattı.

Soruşturma açıldığı bilgisi otomotiv üreticilerine verilirken düzenleyici kuruluş tarafından henüz kamuya bir açıklama yapılmadı.

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Soruşturma kapsamında incelenecek araçların üreticileri arasında Honda Motor Co, Ford Motor Co Toyota Motor Corp, General Motors Co, Nissan Motor , Subaru, Tesla, Ferrari NV, Nissan Motor, Mazda, Daimler AG, BMW, artık Stellantis NV bünyesinde olan Chrysler, Porsche Cars ve Tata Motors'un satın aldığı Jaguar Land Rover var.

Geçen 10 yıl içinde ABD'de 67 milyon adet, dünyanın geri kalanında ise 100 milyon adet hava yastığı şişiricisi imalat kusurları nedeniyle onarılmaları için geri çağrılmıştı.

Hava yastığı şişiricileri çok ender durumlarda kaza anında hava yastığından araç içindekilere metal parçaları fırlatılmasına ve dolayısıyla ölümlere yol açıyordu.

Takata tarafından üretilen hava yastıklarındaki bu kusur dolayısıyla dünya üzerinde en az 28 kişinin öldüğü tespit edilmiş ve otomotiv tarihinin en geniş kapsamlı geri çağırma işlemi başlatılmıştı.

NHTSA'nın soruşturma belgelerinde, incelemeye alınan 30 milyon aracın içerisinde hem imalatta kusurlu olan hava yastıklarının hem de eskiden kusurlu olup daha sonra onarılan hava yastıklarının bulunduğu belirtildi.

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(Reuters)

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