30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

Star Haber'de yer alan habere göre Adnan Oktar örgütünde televizyon ve internet yayınlarının başındaki kişi Ayça Pars, örgütle ilgili inanılmaz itiraflarda bulundu.
30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak atardı. Dayak derken sadece tokat değil. Yerde sürüklerdi, saçlarını kazırdı. Bir bayanı küçük düşürecek her şeyi yapardı. Bu şiddete yüzlerce kez şahit oldum.
Din görüntüsü altında bir çok sapkınlık yapıldı. Örgütte sadece göstermelik bir dini yapı var. İçerde olanlar çok daha farklı. Hücre sistemi vardı. Birinin yaptığını diğerleri bilmezdi. Başta her zaman Adnan Oktar vardı. Onun direktifleri emir hükmündeydi.
Bayanların kendisine aşıkmış gibi bakmalarını isterdi. Onu ne kadar sevdiklerini, ona yönelik güzel sözler söylemelerini isterdi. Bayanlardan biri eğer ona aşıkmış gibi bakmazsa, yayında "Biz 5 dakika ara verelim" der, yayına ara verdirip ona işkence yapılırdı. Kameralar kapatılır, yediği yemek kafasından aşağı dökülür, saçlarını makasla keser hatta eliyle yolar, üstüne hakaretler ederdi.
Kızı yanına çağırıp, parmağıyla nabzına bakardı. Kızın korkudan nabzı yükselince, "Bak beni nasıl seviyor. Dokununca nabzı yükseldi" derdi. Ağlamaktan gözleri şişen kızlara, "Bana aşkla bakıyor. Bakınca gözleri doluyor" derdi.
Ciddi bir mehdi saplantısı vardı, şehvet ve lüks düşkünüydü. Paranoyaktı. Herkesi satabilecek kadar güvenilmez biriydi.
"KÜÇÜK KIZLARI YAYINDA GÖSTERMEZDİK"
Örgüte 15-16 yaşında kızlar da geldi. Stüdyoya gelen küçük kızları yayında göstermezdik.
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