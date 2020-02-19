HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 32 milyon euroluk 'Coral Ocean' İstanbul'da

32 milyon euroluk 'Coral Ocean' İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 17:27 | Son Güncelleme

Marshall bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya satılmıştı.

1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Fiyatı dudak uçuklattı! 'Uzaya bile gider'

Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi. Lüks yatın 2015 yılında tadilat geçirdiği, iç ve dış bölümlerinin ünlü tasarımcı Jon Bannenberg tarafından tasarlandığı öğrenildi.
Ahoy Club'ün kurucusu Ian Malouf ise geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya yatı satın almıştı.
22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu da yer alıyor.

"UZAYA BİLE GİDİLİR BU YATLA"

"UZAYA BİLE GİDİLİR BU YATLA"
Kuruçeşme Limanı'nda demirleyen lüks yatı görerek inceleyen Bülent Kayar," Geçerken gördüm. İnsanlar zevkli ve lüksü için neler yapıyor diye düşündüm. Bakmaya bile korkuyoruz. Aldığımız maaşlarla kıyaslama yapsak ömrümüz yetmez almaya. Benim olsa gezerim, dünyanın tadını çıkarırım. Uzaya bile gider bu gemi" ifadelerini kullandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Coral Ocean Marmara Denizi

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdi

Diyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdi

'Sekse de veda mı' diyen Ertuğrul Özkök'e sert tepki

'Sekse de veda mı' diyen Ertuğrul Özkök'e sert tepki

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Erdoğan'dan Gezi Parkı davası kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan Gezi Parkı davası kararı hakkında açıklama

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İdlib harekatı' yanıtı!

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İdlib harekatı' yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar konuştu: Cumhurbaşkanıyım desem olmaz

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Atakan Kayalar konuştu

Mühürlenen yere kapı açtılar, tekrar kumar oynarken yakalandılar

Mühürlenen yere kapı açtılar, tekrar kumar oynarken yakalandılar

Eski Vali Orhan Çiftçi için 18 yıl hapis istemi!

Eski Vali Orhan Çiftçi için 18 yıl hapis istemi!

Sancaktepe’de yangın! Binada mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul'da ev yangını! Ekipler olay yerinde

Cep telefonu siparişi verdi! Gelen paketi açınca şoke oldu

Cep telefonu siparişi verdi! Gelen paketi açınca şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.