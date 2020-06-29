Hamilelikte 33. Hafta : 33 Haftalık Gebelik Gelişimi

Merhaba anneciğim. Yolculuğumuzun 33. haftasına kadar geldik. Göbeğin iyice belirginleşti ve kendimi sana daha fazla hissettiriyorum. Biraz zorlanmaya başladığının farkındayım ama çok az kaldı. 3. trimesterin içindeyiz. Doğuma sayılı günler kaldı. Hazırlıklarını tamamlaman için son zamanlardayız. 33 haftalık gebelik kaç aylık olur hesapladın mı? Şu anda 8. ayın içerisindesin. Seninle dolu dolu 7 ayı geride bıraktık. Gebelikte Bebeğinizin 33. Hafta Gelişimi Kocaman oldum, neredeyse bir ananas büyüklüğündeyim. Henüz bağışıklık sistemim tam oluşmadı. Senden aldığım antikorlar ile bu sistem gelişiyor. Eğer bu haftalarda doğarsam özel bir bakıma ihtiyaç duyacağım. Sana önemli bir haberim var, göz kapaklarımı oynatabiliyorum. Işığa duyarlılığım gelişti. Bir de senin sesine tabi. Bütün seslerin içinde seninkini ayırabiliyorum. Benimle daha fazla konuşursan tepki verdiğimi göreceksin. Emme, yutma ve solunum reflekslerim başladı. Ciğerlerim oluşumunu bitirdi. Dışarıdaki dünyaya hazırlanıyor gibiyim. Bu hafta da beynim hızla gelişiyor. Hala buradayken, doğduktan sonra mutlaka yapmam gereken 100 yaramazlık listemi bitirsem mi diye düşünüyorum. Sen meraklanma, daha bir yaşına gelmeden 101. yaramazlığımı tamamlamış olacağım.

33 Haftalık Bebek Hareketleri Bu haftalarda hareketlerimin sayısı oldukça fazlalaştı, eminim sen de bunun farkındasındır anneciğim. Bazen saatte 10 kez tekme atabilirim. Eğer tekmelerim kesilirse, biraz yemek yemeyi deneyebilirsin. Benim de artık enerjiye ihtiyacım var. Gel seninle bir muziplik yapalım. Babam uyurken karnını onun sırtına yaslarsan, onu uyandıracak kadar kuvvetli tekmeler atıp birlikte gülebiliriz. Başımı, kollarımı ve bacaklarımı hareket ettirebiliyorum. Hatta yavaş yavaş baş aşağı dönmeye bile çalışabilirim. Kafatası kemiklerim henüz kaynamadı. Böylece doğumda zorlanmayacağım. Hatta doğduktan sonra beyin gelişimim tamamlansın diye bu kaynamanın tamamlanması birkaç yılı bulacak. Bu hafta içerisinde akciğerlerim tam olarak gelişiyor. Şöyle diyorum seninle bol oksijenli bir havada birlikte yürüsek mi? Bir sonraki hafta neredeyse doğum öncesi pozisyonumu ve duruşumu alacağım. Bacaklarımı dizlerimden büküp, karnıma doğru çekmiş bir halde duracağım. Hatta tırnaklarımın oluşumu tamamlanacak ve doğar doğmaz etrafımdakileri tırmalayabilirim. Hatta karnındayken kendi yüzümü bile.

Hamileliğin 33. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü 33 haftalık gebelikte bebeğin boyu, yani benim ve diğer bebeklerin boyu ortalama 43-45 santimetre arasında değişir. Biliyorsun bizim boyumuzu etkileyen pek çok faktör var. Bunlar arasında en önemlisi ise genetik faktörler. Eğer 33 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne olur diye düşünüyorsan, o da 1800-2000 gram arasında değişiyor. İşte ben bu aralıklarda bir yerdeyim. Tabi bu ölçülere ulaşmış olmam büyümemin sona erdiği anlamına gelmiyor. Son ana kadar gelişmeye devam edeceğim. Kendimi kocaman hissediyorum. 33 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu hafta ellerim, ayaklarım, parmaklarım, yüzüm ve vücudum belli olmaya başladı. Kendim için çok sevimli sıfatını rahatlıkla kullanabilirim. Baş ve beyin gelişimim sürdüğü için ultrasonda başım vücuduma göre biraz orantısız görünebilir. Bu hafta içindeki en önemli olay kafamın gelişimi. Doktorum, ultrasonda kafa gelişimime dikkat edecektir. Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Ha bir de parmaklarımı emebiliyorum. Hayatta kalmak için gerekli bilgileri deneyimlemeye başladım yani.

Solunum ve sindirim sistemimi koordine etmeyi öğreniyorum. Yani yaşamsal bilgileri edinmeye başladım. Hayat ne zormuş diyesim gelmiyor değil, bana biraz oraları anlatır mısın? Gebeliğin 33. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Fiziksel olarak değişmeye devam ediyorsun. Ben karnının içinde büyüdükçe senin dış görünüşün de değişiyor. Bu hafta ile ilgili hatırlatmam gereken önemli bir konu var. Erken doğum riski başlıyor. Yakın çevrenden seni sık sık kontrol etmelerini isteyebilirsin. Hem hormonlardan, hem de fiziksel durumundan dolayı uykusuzluk sorunu yaşayabilirsin. Temiz hava uyumanı kolaylaştıracaktır. Gün içinde kısa yürüyüşler yapabiliriz. Biraz gergin olabilirsin. Etrafındakilerin, özellikle babamın sana bu konuda destek olması gerekiyor. Onlarla bunu konuşursan, seni anlayışla karşılayacaklarına eminim. Senin bütün yaşadıklarını hissediyorum. Sen mutluysan ben de mutlu oluyorum. Sanırım hareketlerimden bunu anlamışsındır. Daha dingin bir ruh hali için nefes egzersizleri ve hamile yogası deneyebilirsin. Bu egzersizler doğum sırasında da senin için oldukça faydalı olacak. Tabi bütün bunları yaparken, doktordan herhangi bir risk olup olmadığı üzerine bilgi almalısın.

Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler 33 haftalık gebelikte rahim açılması yaşanabilir. Bazı annelerde rahim açılması daha sonra oluşsa da bu haftalarda da başlayabilirmiş. Açılma durumuna göre doktor sana yapman gerekenleri söyleyecektir. Erken doğum riski varsa bir süre yatarak dinlenmen istenebilir anneciğim, lütfen bu konuya dikkat et olur mu? Eğer çalışıyorsan işlerini düzenlemek için son günlerinin geldiğini hatırlatmak istiyorum. Belki biraz izin alıp dinlenmeye başlayabilirsin. Karnın oldukça büyüdüğü için hareketlerinin kısıtlandığının farkındayım. Bir yandan da doğum çantasını hazırlayabilirsin. Birkaç parça benim için, birkaç parça da kendin için kıyafet, bez, mendil ve diğer eşyalarını aynı yere toplama vakti geldi. Doğuma biraz daha var ama biz bebeklerin bazen ne yapacağı belli olmayabiliyor. Hastane yolunu da güzelce öğrenmeni tavsiye ederim. Acil bir durumda panik olup sokak sokak dolaşmayı istemeyiz değil mi? Ha bir de belki şimdiden ziyaretçilere söylemek istediklerin olabilir, mesela doğumdan sonra seni çok fazla rahatsız etmesinler ve birlikte daha çok vakit geçirebilelim.

En Tatlı Telaş ile Alakalı En Tatlı Bilgiler İçin: Doğum Çantasında Neler Olmalı? Lütfen kendini daha az yormaya çalış. Bakımım ve beslenmem ile ilgili biraz araştırma yapmaya devam edebilirsin. Doğumdan sonraki ilk konumuz emzirme olacak. Emzirme başlıklı yazıları okuyabilirsin. Başka kardeşim olup olmadığını bilmiyorum ama benden büyük abilerim veya ablalarım varsa, tecrübelisin demektir. Eğer ben senin ilk çocuğunsam, biraz telaşlı olabilirsin. Ama unutma, bilmediğini düşündüğün ne varsa hepsini çok çabuk öğreneceksin. Çünkü anne olmak senin ruhunda var. Bu aralar yolculuk yapmak istiyorsan senin için biraz zorlayıcı olabilir. 5-6 saati geçen otobüs ve araba yolculukları özellikle bacaklarını sürekli aşağıda tutmak zorunda kalacağın için ödem oluşumuna neden olabilir. Arada bir mola verip yürümen kendini daha iyi hissettirecektir. Bir uyarım daha olacak, emniyet kemerini taktın değil mi? Eğer imkanın varsa tren tercih edebilirsin. Vagonlar arasında birlikte gezebiliriz. Doktorum izin verirse uçağa da binebilirsin. Havayolu şirketleri senden yazılı izin belgesi isteyebilir. Bir iki yıla kadar, hayatını kolaylaştıracağım ve seninle birlikte seyahatlerimizde çok eğleneceğiz. Yorulan ayaklarına ve bacaklarına, beni taşımaktan kopacak olan kollarına 'maşaj' yapacağım. Belki bir gün masaj demeyi de öğrenirim.

33. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta karnın oldukça büyüdü. Çünkü içinde ben saklanıyorum. Midende de yanma problemi olabilir. Amniyon sıvım azaldı ve bu yüzden tekmelerimi daha fazla hissediyorsun. Vücut ısında aniden yükselme olabilir endişelenme. Göbeğin büyüdüğü için nefes almakta zorlanabilirsin. El ve ayaklarında telaşlanmayı gerektirmeyecek ödemler oluşacak. Bu ödemlere bağlı olarak el sinirlerinde sorun oluşabilir. Ağrıların olabilir. Doktoruna danışarak el için üretilen atellerden kullanabilirsin. Doğumum yaklaştığı için biraz gergin ve stresli olabilirsin. Bunun sonucunda da fiziksel sıkıntılar baş gösterebilir. Unutkanlık yaşayabilirsin. Bilinçaltın sana bu haftalarda ufak bir oyun oynayabilir. Kabus görmen çok normal, bu durum seni korkutmasın. Bu kabuslar, geçmişte yaşanan sıkıntılara bağlı olabileceği gibi şimdiki zamanın sorunlarına ya da geleceğe de işaret edebilir. Bu durum seni çok fazla rahatsız ediyorsa, uzman bir psikolog veya psikiyatristten yardım almanı önerebilirim. Bu hafta uyku pozisyonunu seçmen senin için biraz zor olacak. Sol yanına doğru yatarsan, kan akışı normal seyreder ve böbreklerin çalışması daha iyi olacağı için ödem sorunun azalır. Cenin şeklini almak seni rahatlatacaktır, tıpkı benim gibi. Sırtına bir yastık dayarsan rahat edersin ya da babamdan destek alabilirsin. Uyku saatin yaklaştıysa yemek yememeni öneririm. Yatağa gitmeden önce ılık bir duş ile rahatlamayı deneyebilirsin. Gün içinde de dinlenmeye çalışman kendini daha iyi hissettirecektir.

Gebelik Boyunca Sizi Rahat Ettirecek Uyku Pozisyonları: Hamilelikte Uyku Pozisyonları Rehberi Gebeliğin 33. Haftasında Beslenme Sen artık tecrübeli bir annesin. Haftalar içerisinde kendine beslenme programı oluşturdun. 33 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı diye merak ediyorsan, doktorlar yaklaşık 300 gramdan fazla alınmaması gerektiğini söylüyorlar. Gebelik Süreci Boyunca Hangi Dönemde Kaç Kilo Almak Normal?: Hamilelikte Kilo Alımı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler Bu haftalarda protein alımına dikkat etmelisin. Kırmızı et, balık, yumurta, peynir ve baklagiller beslenmemiz için mükemmel olur. Lütfen yediğin gıdalara dikkat et. Paketli gıdalardan uzak durursan, ben de bütün hayatım boyunca uzak duracağım. Asitli içecekler, hazır meyve suları tüketmemeye çalış. Kafeinden de uzak durabilirsin. Meyve ve sebzeleri güzelce yıka, hatta sirkeli suda bekletilirse daha iyi olacağını duydum. Biliyorsun bu gıdalarda bulunan tarım ilaçları ikimiz için de zararlı. Ayrıca sebze ve meyve seçiminde mevsime göre karar vermene özen göstermeni istesem olur mu?

Öğünlerini bölersen miden daha rahat çalışacaktır. Günde 3 öğün yerine, az az 5 öğün yemek yiyebilirsin. Lütfen fazla kilo aldığını düşünerek beslenmeni aksatma. Hem doğduğumda birlikte bol bol hareket edeceğiz. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 33. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu hafta süresince dikkat edilmesi gereken ekstra durumlar var anneciğim. Mesela 33 haftalık gebelikte kanama oluşabilir. Kanama sorunu yaşarsan doktorla mutlaka iletişim kurman gerekir. Plasentaya bağlı bir sorun oluşmuş olabilir. Kanama az veya şiddetli olabilir. 33 haftalık gebelikte kasık ağrısı problemi de yaşayabilirsin. Bu kasık ağrısı gebeliğin başka dönemlerinde de yaşanabilir. Gebelikte en sık rastlanan şikayetler arasında gelir. Eğer kasık ağrılarınla birlikte ateşin de yükseliyorsa, eklemlerde iltihap durumunu göz önünde bulundurmalısın. Tabi ki hemen doktora bu konuda bilgi vermen gerekir. Gebelikte Kasık ve Karın Ağrıları Normal midir? Neyi İşaret Eder?: Gebelikte Karın ve Kasık Ağrıları

33 haftalık gebelikte rahim kasılmaları konusunda dikkatli olmalısın. Sürekli olmayan kasılmalar bu haftalarda normal sayılır. Doğum kasılmaları 5'er dakika ara ile gelir. Buna dikkat edersen kasılmanın ne anlama geldiğini çözersin. Kasılmaların şiddeti seni çok rahatsız ederse, biraz dinlenmen işe yarayabilir. Amniyon Sıvısı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Beni dışarıdan gelecek etkilerden koruyan amniyon sıvısının, gelişimim için de önemli bir yeri var. Hayati önemi olan amniyon sıvısı, aslında benim yaşam kaynağım. 32-34. haftalarda bu sıvı en yüksek miktarına ulaşır. Daha sonra kademeli olarak azalmaya başlar. 33 haftalık gebelikte suyun fazla olması anomaliler, kromozom bozuklukları, diyabet hastalığı ve yutkunma sistemimdeki bozukluk ve enfeksiyonlar nedeni ile oluşabilir. Riskli bir durumdur. Sıvının artması durumunda alt karında şişlik, ayakta dururken nefes almada zorlanma gibi semptomlar hissedebilirsin. Bütün süreçlerde doktorumuza danıştığını bildiğim için, şimdi de onu araman gerekiyor. 33 haftalık gebelikte suyun azalması da risk tekil eder. Senden, plasentamdan veya benden kaynaklı bir nedenden dolayı sıvıda azalma görülebilir. Benimle ilgili ilk akla gelen endişe, böbrek ve idrar sistemi ile ilgili bir sorundur. Sıvı miktarı takip edilerek, gerekli görülen işlemler doktor tarafından uygulanır. Hatta çok ihtiyaç duyulursa, doktorum erken doğmama karar verilebilir. Erken doğum kararı için öncelikle benim gelişimimin uygunluğuna bakılır. Yoksa seni, yani benim annemi yakın takipte tutacaklar.

Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? Ama şunu unutma, bütün bu olumsuzluklar söz konusuysa bile, sağlıklı doğma şansım yüksek. Telaş etmeden, sana önerilenleri harfi harfine yerine getirirsen, doktorumuzun da çabasıyla çok kısa bir süre sonra, seni ve babamı yatağınızdan edeceğime emin olabilirsin. Size şimdiden benimle uğraşma konusunda başarılar diliyorum ve çok yaramaz olacağıma söz veriyorum. Gebeliğin 33. Haftasında Cinsellik Genellikle gebelik döneminde cinselliğin sakıncalı olduğu yönünde bir inanış vardır. Tıbben geçerli bir mazeret olmadığı sürece bu inanış yanlıştır. Sosyal nedenlerden ortaya çıkan bu inancın en büyük nedeni anneliğe toplumun bakış açısıdır. Diğer neden ise bebeğin zarar göreceğine dair endişelerdir. Bebeğin içinde bulunduğu rahim, onu koruyacak şekildedir. Bu nedenle cinsel ilişkiye girmenin bebeğe bir zararı olmaz. Ayrıca annenin kendini daha iyi hissetmesine yol açar ve eşlerin arasındaki iletişimin kuvvetlenmesini sağlar. Sakıncalı bir durum olmadığı sürece, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir pozisyonda ilişkinize devam edebilirsiniz. Cinsel ilişkiyi sürdürmenin en önemli kuralı, her iki tarafın da ilişki için istekli olmasıdır. Aksi halde gelecekte çiftler arasında sıkıntılar oluşabilir.