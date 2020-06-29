Hamilelikte 34. Hafta : 34 Haftalık Gebelik Gelişimi

Canım anneciğim hamileliğinin 34. haftasına girdin. Aklında birçok soru var! 34 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusunu hep merak ediyorsun. Şu an hamileliğinin 7. ayındasın. Yani diğer bir ifadeyle 3. trimester döneminin içine girdin. Kavuşmamıza neredeyse 6-7 hafta kaldı. Gebelikte Bebeğinizin 34. Hafta Gelişimi Bu ay bir balkabağı büyüklüğünde olduğumu düşünebilirsin. Karnında varlığımı öğrendiğin günden beri, günlerin ve haftaların hızla akıp geçmesini ve bir an önce birbirimize kavuşmamızı benim kadar çok istediğini biliyorum. Bu ay ultrason fotoğrafımda seni bir sürpriz bekliyor. Doktorun sana benim artık tüm organlarımın geliştiğini söyleyecek! Şimdi doğsam küveze bile gerek kalmadan yaşayabilirim. 34 haftalık doğum olur mu? deme! Çünkü bedensel gelişimin neredeyse tamamlandı. Ama akciğerlerim ve beynim olgunlaşmaya devam edecekmiş. Beni çok iyi besliyorsun. Evet birkaç hafta da olsa henüz doğumuna daha var. Ama ben şimdiden minnoş bir bebek oldum. Hatta bu ayki rutin kontrolümüzde, doktorun sana kaç kilo olduğumu söyleyecek.

Şu an ellerime bir şey veremesen de artık ellerim bir şeyleri kavrayabilecek kadar gelişti ve oldukça da güçlüler. Tırnaklarım ve saçlarım bile epey uzadı. Doğduğumda bana uzatacağın parmağını sımsıkı tutabileceğim için çok mutluyum! Cildim ise pamuklar gibi yumuşacık ve pürüzsüz. Çünkü vücudumdaki o minik tüyler döküldü. Akciğer gelişimim doğumdan sonra da devam edecekmiş. Ancak küçük ciğerlerim bu aydan itibaren tam anlamıyla nefes almamı sağlayacak. Bu ay erkek bebeklerdeki testisler skrotuma doğru iniş yapıyor. Ancak bazılarının doğumdan sonra da inebiliyormuş. Endişe edilecek bir durum değilmiş. Sinir sistemim de bu aydan sonra daha olgun hale geliyor. Su ihtiyacımı ise karnındaki amniyon suyunu içerek gideriyorum. Daha sonra bu su böbreklerimden geçip idrar yoluyla yeniden amniyon sıvısı haline dönüşüyor. En büyük sürpriz de artık işitme duyum tamamen gelişti. Özellikle yüksek seste konuştuğunda seni hemen duyuyorum. İşte sen ses yaptığında verdiğim tüm tepkiler bundan kaynaklanıyor. Seni duyduğuma göre, artık hep benimle konuşabilirsin anneciğim. Hatta masal bile anlatabilirsin. Ben uslu uslu karnında seni dinlerim. Zaten burda çok canım sıkılıyor.

34 Haftalık Bebek Hareketleri Bu ay benim daha az hareket ettiğimi hissettin değil mi? Ancak bu durum normal merak etme. Malum yerim çok küçük. Ne doğru düzgün dönebiliyorum ne de yerimi değiştirebiliyorum. Doğuma kadar bu hareketlerimi sanırım daha da azaltacağım. Ama neyse biraz daha dişimi sıkayım doğduktan sonra rahatça hareket ederim. Günün neredeyse 8 saatini uyanık şekilde geçiriyorum. Bu uyanık zamanlarımda bazen seninle bağlı olduğum göbek kordonuyla oynadığım oluyor, bazen parmaklarımı emiyorum. Bazense sadece yüzüme dokunuyorum. Geri kalan zamanlarda ise uyuduğunu hissedip seni daha fazla yormamak için ben de uyuyorum. Hamileliğin 34. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Benim hep kilomu merak ediyorsun değil mi? 34 haftalık gebelikte bebeğin kilosu hakkında hep araştırmalar yapıyorsun. Evet yedirdiğin yiyeceklerin bana fayda sağlayıp sağlamadığını öğrenmek istemek en büyük hakkın. Ben şu an 2225 gram ağırlığına eriştim. Diğer merak ettiğin konu ise 34 haftalık gebelikte bebeğin boyu. Artık başımdan popoma kadar olan uzunluğum hemen hemen 32 cm'i buldu. Ama toplam uzunluğum 45 cm kadarmış.

34 Haftalık Gebelik Görüntüsü Evet o heyecanlı gün geldi çattı! Bugün doktor günümüz anneciğim! Hem sana söylediğim kilomu ve boyumu kendi kulaklarınla duyacaksın, hem de benim duruş şeklim hakkında bilgiler edineceksin. Cenin pozisyonundan çoktan çıktım. Artık vücudum bağdaş kurma pozisyonunda. Bu pozisyona tıp dilinde fleksiyon postürü de diyorlarmış. Sen de biliyorsun ki ben amniyon kesesi içerisindeyim ve etrafımda da hep su. Adeta küçük bir göletin içinde gibiyim. Etrafımdaki bu suyun seviyesi şu an gayet iyi. Akciğerlerimin gelişmesine, benim düzgün şekilde büyümeme ve vücut ısımın sabit kalmasına yardım ediyor. Amniyon sıvısı doğuma kadar hep azalıyormuş anneciğim. 38. haftadan sonra daha da çok azalacakmış. O nedenle 34. haftada ve bu haftadan sonraki dönemlerde amniyon sıvısı miktarım çok önemli. Çünkü azlığı iyi olmadığı gibi fazlalığı da hiç iyi bir şey değil. Karnında çok fazla su birikirse buna polihidraamnios ismini veriyorlarmış. Azlığı ise oligohydramnios olarak biliniyor. Eğer normal doğum yaparsan bu sıvı kendiliğinden dışarı çıkıyor. Ama sezaryenle beni doğursan, doktor veya hemşire karnından bu suyun boşaltılmasını sağlayacak.

Daha önce de söylediğim gibi tüm organlarım yerli yerinde. Ama kilo almayı ve olgunlaşmayı karnında durduğum süreye kadar sürdüreceğim. Ondan sonra da senin kucağına gelip sütünle besleneceğim. Bu ay sana yapılacak ekstra bir test yok. Doktor seni ultrasona bağlayacak sadece rutin kontrolümüzü yapacak. O yüzden rahat olabilirsin. Çünkü 22. haftaya kadar ikili, üçlü tarama ve kordosentez gibi tüm testlerin tamamlandı. Gebeliğin 34. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Beni kucağına almana çok az kaldığı için heyecanın dorukta! Ama bir o kadar da yorgun görünüyorsun. Seni çok üzüyorum değil mi anneciğim? Ama ne olur affet, gelmeme çok az kaldı. Karnın oldukça büyük gözüküyor. Şimdi hemen 34 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı? diye merak edebilirsin. Çünkü aynada kendine baktıkça durmadan bu soruyu soruyorsun. Kaç kilo aldın bilmiyorum ama 10-14 kg arası kilo alman oldukça normalmiş. Tabi bu beni beslemene göre değişir. Ayrıca 34 haftalık ikiz gebelik döneminde olanlar daha fazla kilo alabilir. Artık süt üretimin de bu aydan itibaren başlayacak. Benim böbrek üstü bezlerim aracılığıyla salgılanan hormonlar, göğüslerinde süt oluşumunu sağlıyor.

Saçlarının daha parlak ve canlı olduğunu anlayacaksın. Ayrıca tüylenmelerde de artış hissedebilirsin. Ama merak etme! Hepsinin tek nedeni, gebeliğinden dolayı kendini gösteren kadınlık hormonları. Bazen karnında, popo bölgende veya kollarında kaşıntılar hissedebilirsin. Çoğu zaman bu tür rahatsızlıklar, "kaşıntılı ürtikeryal papüller" hastalığından kaynaklanabiliyor. Ama merak etme, kalıcı değil. Birkaç güne kendiliğinden geçer. 34 haftalık gebelikte mide yanması görülebilir. Üzülerek söylüyorum ama bu hamilelik şikayetini özellikle 8. aydan sonra daha fazla hissedebilirsin. 34. Hafta Hamilelik Belirtileri Artık bu haftadan itibaren yorgunlukların biraz daha artabilir. Ayrıca sık sık idrara çıkmaktan da şikayet edebilirsin. Biliyorum bu durum özelikle geceleri seni çok rahatsız ediyor. Mışıl mışıl uykunu bölüp tuvalete gitmek istiyorsun. İdrar şikayetinin beni doğuma hazırlayan pelvik adındaki kaslardan dolayı kaynaklandığını söylüyorlar. Bu karın kasları, beni kolayca doğurabilmen için birazcık sana baskı yapıyorlar ama az daha sabret.

Anneciğim 7. haftada hissettiğin hamilelik belirtilerinin pek çoğu beni doğuma hazırlamaya yönelik. Ben sana hiç kıyamıyorum ama bu 34 haftalık gebelikte sancı çekme ihtimalin de var. Çünkü bu ay, yalancı kasılmaların ayı! 8. ayda artacak olan bu kasılmaların diğer ismi "braxton hicks" kasılmaları. Sakın doğum sancısı zannederek endişelenme! Daha büyük bir ağrı olmadan öyle hemencecik gelir miyim hiç! Ama sen yine de ağrıların şiddetlenirse hiç durma ve hemen doktorumuzu ara. 34 haftalık gebelikte karın ağrısı neden olur? diye merak ediyordun ya hani. İşte o ağrıların da asıl nedeni bu kasılmalar. 34 haftalık gebelikte kasık ağrısı da olabiliyor ve bu çok normal. Ben içinde büyüdüğüm için rahmine birazcık baskı uygulamak zorunda kalıyorum. Ayrıca unutma; gaz sancıların, bulunduğun pozisyon ve kabızlık şikayetlerin de kasıklarında ağrı yapabilir. O nedenle uzun süre sabit kalmamaya veya çok fazla hareket etmemeye özen gösterirsen iyi edersin. Gebelikte Kasık ve Karın Ağrıları Normal midir? Neyi İşaret Eder?: Gebelikte Karın ve Kasık Ağrıları

Gebelikte Gaz Sancısı Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Gebelikte Gaz Sancısı ve Şişkinlik Neden Olur? Bu ay; el, kol ve ayak gibi belirli bölgelerinde şişlikler oluşabilir. Tüm bu şişliklerin kaynaklanma nedeni tamamen ödemin işi. Ama sen hiç telaş etme! Zaman içinde tüm bu şikayetlerin kendiliğin yok olup gidecek. Bazen bu ödem, etrafı bulanık görme gibi geçici bir semptoma da neden olabiliyormuş. Tabi bunda alt üst olmuş hormonların ve uykusuz kaldığın gecelerin de büyük bir rolü var. 34 haftalık gebelikte akıntı görmen de oldukça normal. Hücrelerin ve değişen hormonların bu akıntıyı tetikleyen en önemli etken. Sorun edilecek bir durum yok. Eğer için rahat etmezse doktoruna da danışabilirsin. Gebelikte Akıntı Hakkında Diğer Bilmeniz Gerekenler: Gebelikte Akıntı Durumu Anneciğim seni ruhsal açıdan da pek iyi görmüyorum. Sanki birazcık korkuların ve telaşların var gibi. Sanırım bunlar doğumdan dolayı değil mi? Baksana çoğu gece uykuların bile kaçıyor. Ama neden bu kadar çok korkuyorsun? Bak ne güzel yakında kucağına aylardır beklediğin bebeğini alacaksın..

Gebeliğin 34. Haftasından Beslenme Karnın artık çok belirgin. Hele dar kıyafetler giydiğin zaman adeta top gibi meydana çıkıveriyorum. Sonuçta doğumuma sayılı günler kaldı. Sen bunca zaman kendini de beni de çok iyi besledin ve beslemeye de devam ediyorsun anneciğim. Ancak doktorumuzun önerilerini mutlaka göz önünde bulundurmalısın. Alkol, pastörize edilmemiş süt, kafein, işlenmemiş et gibi ürünlerden hep uzak durmalısın. Çünkü ben onların tadını hiç sevmiyorum ve çok zararlılar. Vitamin, kalsiyum, mineral, potasyum, protein gibi besin değerleri olan sağlıklı gıdalar tüketmelisin. Örneğin: Yağsız et, yeşil sebze, baklagiller ve kuruyemiş gibi. Süt ve yoğurt ise kalsiyum ihtiyacımızı karşılıyor. Her gün kahvaltıda ve gece uyurken bir bardak süt içersen ikimizin de kemikleri sağlıklı ve güçlü olur. Ayrıca bezelye, yumurta ve turunçgil almayı da sakın unutma! Çünkü bu tür besinlerde folik asit var ve bu besin değeri benim gelişimim için çok çok önemli. Zaten o kadar gerekli ki yeterli olamayacağı düşüncesiyle ek folik asit takviyesi de alıyorsun.

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 34. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Ruhsal açıdan huzursuz ve stresli olduğunu her halinden hissedebiliyorum, ki bu bana hemencecik yansıyor zaten. Çünkü seninle aramızda güçlü bir bağ var. Evet seni çok iyi anlıyorum ama yapacağın bu yersiz gerginlik yüzünden erken doğum riskiyle karşılaşabilirsin. O yüzden öncelikle kendini rahatlat ve babamla kısa yürüyüşlere çıkmayı dene. Emin ol her gün sabahları yapacağın kısa bir yürüyüş hem doğumumu kolaylaştıracak, hem de senin rahat bir hamilelik geçirmeni sağlayacak. Ama çok esneme gerektiren egzersizlerden uzak dur. Yükün oldukça ağır. Çünkü ben artık kocaman oldum. Anne bundan sonra doktorun söylediklerini harfiyen yerine getirmeyi sakın ama sakın unutma! Doktorumuz seni her hafta kontrole çağıracak ve benim tahmini olarak doğum günümü belirlemek için seni sık sık NTS denilen makineye bağlayacak. NTS'yi biliyorsun hem senin rahim kasılmalarını dinliyor hem de benim hareketlerimi izliyor.

Ayrıca babama söyle bizi çok uzak yerlere götürmesin! Çünkü bize bu aydan sonra ödem ve yorgunluk şikayetlerinin artmaması için tüm uzun yolculuklar yasak. Şimdi öyle dedik diye hep evde de oturacak değiliz. Evimize yakın yerlere gidebiliriz elbet. Tabi benim bebek çantam eşliğinde. Malum şu aydan sonra ne zaman geleceğimi benden başka hiç kimse kestiremiyor. O nedenle çantamı yanınıza alsanız hiç fena olmaz. Bu 34. haftadan itibaren artık öyle her işe koşturmak yok! Bak doktorunu da duydun. Çok çok dinlenmelisin. Sonra ben de çok halsizleşiyorum. Geceleri uyurken veya gündüzleri dinlenirken sol yanına yatmalısın. Çünkü bu şekilde yatman dolaşım sistemin için çok faydalı ve böylelikle benim dokularıma da zarar vermemiş oluyorsun. Ayrıca bu aydan itibaren artacak olan ödem, basur ve bacaklarda şişme gibi şikayetlerini çok azaltıyor. Gebeliğin 34. Haftasında Cinsellik Hamileliğinizin ilk aylarında olduğu gibi 34. haftasında da rahatlıkla cinsel birliktelik kurabilirsiniz. Ancak bu aylarda biraz daha temkinli davranmanızda büyük fayda var. Çünkü cinsel penetrasyon esnasında hormonlar uyarılarak kasılmalarınızın artış göstermesine yol açabilir. Ayrıca erken doğum riski taşıyanların ve vajinal kanama şikayeti olanların da yine ilişkiye girerken dikkatli olmaları gerekir.