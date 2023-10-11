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'35-36 milyon lira değerinde! Bunu koruyoruz, bunun için burada bekliyoruz' Herkes terk etti! O 8 katlı binada tek başına yaşıyor, bir de...

11.10.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Deprem felaketinden etkilenen Diyarbakır’da 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem sonrası bina sakinlerinin terk ettiği 8 katlı binada tek başına yaşıyor. Binada iş yeri olan esnaf Abdullah Ayan da sakinlerin korkudan binayı terk ettiğini, sadece esnafın ve Bozkurt'un durduğunu söyledi. Depoda 10 bin bidon peynir olduğunu belirten Ayan "Bize emanet olarak bırakılmış. Sezon sonu sahiplerine teslim edilmek üzere. Şu an 35-36 milyon TL değerinde. Biz bunu koruyoruz. Bunun için burada bekliyoruz" dedi.

'35-36 milyon lira değerinde! Bunu koruyoruz, bunun için burada bekliyoruz' Herkes terk etti! O 8 katlı binada tek başına yaşıyor, bir de...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 6 yapı yıkılırken, binlerce yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 905. Sokak’ta bulunan 8 katlı Akba Apartmanı’na ise straforların çatladığı gerekçesiyle orta hasarlı raporu verildiği ileri sürüldü. Depremden sonra 8 katlı 24 daireli bina sakinleri binayı boşalttı.

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95 YAŞINDAKİ FUAT BOZKURT BİNADA TEK BAŞINA YAŞIYOR

95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem anında dışarı çıkıp geri döndükten sonra bir daha binayı terk etmedi. Binada tek başına yaşayan Bozkurt’un yanı sıra, 7 dükkan faaliyetlerini sürdürüyor.

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Binada tek başına kalan Fuat Bozkurt, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine binada kaldığını, yıkılma, eğilme hiçbir şey olmadığını söyledi. Bina sakinlerinin gittiğini belirten Bozkurt, “Ama pişman olmuşlar. 20 senedir buradayım. Depremden sonra gitmedim. Deprem olduğu zaman dışarıya çıktım, durduğu gibi geldim. Geldim sabah namazımı kıldım, o zamandan bu zamana kadar ayağımı dışarı atmadım. 95 yaşındayım. Korkmam yok, Allah’a hamdolsun” dedi.

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"DİĞER SAKİNLER KORKUDAN DOLAYI BİNAYI TERK ETTİLER! BİZ ESNAF OLARAK DURUYORUZ"

Binada iş yeri bulunan esnaf Abdullah Ayan ise, Akba Apartmanı’nın 8 katlı olduğunu ve altında 7 dükkan olduğunu, bir de soğuk hava deposu olduğunu ifade etti. Ayan, binanın depremde hiçbir hasar görmediğini, alt tarafta soğuk hava deposu içinde kolonların üstüne straforların çatlamasıyla orta hasar verildiğini aktardı. Binada hiçbir sıkıntı olmadığını dile getiren Ayan, şöyle konuştu:

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“Bütün binayı gezebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Dediler ki, kolon çatlamış. Kolonu kontrol ettik, çatlama yok. Diğer sakinler korkudan dolayı binayı terk ettiler. Biz esnaf duruyoruz. Bir de birinci katta Fuat dayı var, başka kimse durmuyor. 6 aydır sadece bir kişi duruyor. Hırsızlar binadaki su saatleridir, elektrik kablolarıdır hepsini çaldı. Burada oturanlar gelip kapılarını sökmeye çalışıyorlar eskiciye verip paraya çevirmek için. Bir iki kişinin yaptığı korku ile 24 daire var. Hepsi o korkuyla binayı terk etmiş durumda.”

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"DEPODA 10 BİN BİDON PEYNİR VAR! 35-36 MİLYON LİRA DEĞERİNDE... BUNUN İÇİN BURADA BEKLİYORUZ"

Şu an depoda yaklaşık 10 bin bidon peynir olduğunu belirten Ayan, “Bu bidonlar da bize emanet olarak bırakılmış. Sezon sonunda sahiplerine teslim edilmek üzere. Bu 10 bin bidon peynirimiz de şu an 35-36 milyon lira para değerinde. Biz bunu koruyoruz. Bunun için de burada bekliyoruz. Binamızda hasar olduğunu bilseydik bu peynirlerin korumasını da yapmazdık. Bu iş yerinin görevini de yapmazdık. İş yerimizi terk ederdik” şeklinde konuştu. (İHA)

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deprem Diyarbakır

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