Hamilelikte 35. Hafta : 35 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim ben artık hızla büyüyorum. Bu hafta gebeliğinin 35. haftası. Peki 35 haftalık gebelik kaç aylık olur? Birlikte 8. ayımıza girdik diyebilirim. Doğum zamanı yaklaşıyor ve artık ultrason görüşmelerimiz sona eriyor. Beni hissettiğin ilk andan bu yana hızla büyüyüp geliştim. Artık tam bir bebek gibi görünüyorum. Ancak burada alanım oldukça daraldı. Eskisi gibi rahat hareket edemiyorum ve taklalar atamıyorum. Bu nedenle zamanın büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyorum. Bu ayda organlarım gelişimini neredeyse tamamladı. Bundan sonra yalnızca kilo alarak büyüyeceğim. Gebelikte Bebeğinizin 35. Hafta Gelişimi Anneciğim artık bütün organlarım belirginleşti ve gelişimimi neredeyse tamamlamak üzereyim. Bu hafta beyin gelişimimde de önemli ölçüde ilerlemeler oldu. Beyin hücrelerimin artması ve kafamın hızla büyümesi devam ediyor. Ancak doğumun kolay olabilmesi ve zarar görmemem için kafatasım hala yumuşacık. Sinir sistemi nöronları ve bağlantıları gelişti. Doğumdan sonra uyarıları algılayabilmem için tüm birimler hazır. Cildimi koruyan verniks kalınlaşıyor. Doğduğum zaman bu tabakanın izlerini vücudumda görebilirsin.

Kilo almaya ve derimin altında yağ depolamaya devam ediyorum. Ciğerlerim neredeyse tam olarak gelişti. Böbreklerim artık çalışır durumda. Saatte ortalama 40 cc idrar üretip amniyon sıvısına iletiyorum. Kulaklarım tam olarak geliştiği için artık dışarıdaki sesleri duyabiliyorum, senin ve babamın sesini tanıyorum. Sence de bu çok güzel bir şey değil mi? Bu sesler doğduğum anda sizi tanımama yardımcı olacak. Emme kaslarım gelişimini tamamladı. Doğumdan hemen sonra emmeye hazırım. Anneciğim artık doğuma hazır hale geldim sayılır. Başım aşağı doğru yönelmiş ve doğuma hazır durumda. Eğer sana bir sürpriz yapmazsam doğmama yalnızca 5 hafta kaldı. Seni ve babamı çok merak ediyorum. Biliyorum siz de beni çok merak ediyorsunuz. Gözlerimin rengini, saçlarımı, kokumu duymak için sabırsızlanıyorsunuz. Ama bunun için bir süre daha sabretmeliyiz. 35 Haftalık Bebek Hareketleri Rahim içindeki kalabalıklaşma nedeni ile daha az hissedilir. Bu nedenle hareketlerimi daha az hissedebilirsin. Ama bu seni korkutmasın artık bulunduğum yer iyice daralmaya başladığı için çok fazla hareket edemiyorum. Yine de kıpırtılarımı sert tekmelerimi hissedeceksin. Bu biraz canını yakabilir, buna hazırlıklı olmalısın.

Hamileliğin 35. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Varlığımdan haberdar olduğundan beri bana öyle güzel baktın öyle güzel besledin ki artık hayatta kalmayı başarabilecek kadar büyüdüm. Tanışmamıza çok az bir süre kaldı. Giderek daha da çok heyecanlandığını ve benimle ilgili birçok şeyi merak ettiğini biliyorum. Mesela merek ettiğin konulardan birisi 35 haftalık gebelikte bebeğin boyu ne kadar olur? Başımdan topuğuma kadar ölçülen kısım yaklaşık 46 santim. Bir diğer sorun ise 35 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadardır? Bu hafta yaklaşık 2 kilo 300 grama kadar büyüdüm. Bana böyle güzel bakıp sağlıklı büyüttüğün için teşekkür ederim anneciğim. Bu haftadan itibaren de doğuma kadar kilo almaya ve biraz daha uzamaya devam edeceğim. Bu daracık yerden çıkmama çok az kaldı. Ben de senin gibi çok heyecanlıyım. 35 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu haftadan itibaren doğuma hazırlandığım için başım aşağı doğru olacak şekilde pozisyon değiştiriyorum. Korkmana gerek yok anne. Kafatası kemiklerim hala yumuşak ve ince olduğu için bu durum bana zarar vermez. Bu pozisyona geçmem üst karnını rahat ettirdiği için senin daha rahat nefes almanı sağlayacaktır.

Gebeliğin 35. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Anneciğim ben artık kocaman oldum. Burası çok dar olmaya başladı. Benimle birlikte karnın da büyüdü. Üzgünüm artık birçok kıyafetin sana olmuyor. Vücudundaki bu büyük değişimler seni üzüyor olabilir ama üzülme, ilerde sana kocaman sarılacağım. 35 haftalık gebelik kilosu toplamda 10 ila 13 kg arasında olmalı. Sen de kendi kilonu takip edebilirsin. Vücudunun dengesini sağlamakta zorlanıyorsun ve biraz sakarlaştın. Beni tehlikelerden korumak ve kendine de zarar vermemek için dikkatli olmaya özen göstermelisin. Büyüyen karnın nedeniyle artık sen de rahat hareket edemiyorsun. Geceleri rahat uyuyamıyorsun, sık sık uykun bölünüyor ve genellikle yorgun uyanıyorsun. Beyin hücre hacmin azaldığı ve uykusuz kaldığın için zaman ilerledikçe unutkanlığın artıyor. Ancak bu duruma bir süre daha sabretmelisin. Vücudun artık doğuma hazırlanıyor. Bu haftadan sonra günde birkaç kez karnında kasılma, seğirme ve sertleşmeler hissedebilirsin. Bu belirtilerin günde birkaç kez oluyorsa endişelenme, bu gayet normal bir durum. Ancak çok sık oluyorsa bir problemin habercisi olabilir. Bu yüzden hemen bir doktora başvurmamız gerekebilir.

35. Hafta Hamilelik Belirtileri 35 hafta gebelikte sancı ve yalancı doğum kasılmaların sıklaşabilir. Canını acıttığım için çok üzgünüm anneciğim. Bu sancıların sıklığı ve düzenli olup olmadığı önemli olabilir. Dolayısıyla bundan sonra vücudunda yaşadığın bütün değişiklilerin takipçisi olmalısın. Hızla büyüdüğüm için içinde bulunduğum rahim mesanene baskı yapıyor ve bu nedenle sık sık idrara çıkma isteği ve idrar tutamama hatta bazen idrar kaçırma gibi sorunlar yaşayabilirsin. Sürekli tuvalete gitme ihtiyacın olacak. Öksürdüğünde, güldüğünde ve hapşırdığında ani refleksler nedeniyle kendini kontrol etmen zorlaşabilir ve hafif idrar kaçırmaların olabilir. Ama sen yine de bol bol su içmeyi ihmal etme. Bu hem senin hem de benim sağlığım için çok önemli. Karnın çok genişlediği için, bel ve sırt ağrıları gibi rahatsızlıkların olabilir. Bu haftada mide yanmaların ve hazımsızlık olabilir. Çünkü büyüdükçe daha çok karnına yerleşiyorum ve mideni biraz daha yukarı doğru itiyorum. Bu dönemde vücudun daha da hassaslaşabilir. Özellikle diş ve diş etlerinde bunu belirgin olarak hissedebilirsin. Diş etlerinde kanamalar, soğuğa ve sıcağa karşı aşırı hassasiyet meydana gelebilir. Diş etlerini güçlendirmek için bolca C vitamini tüketmelisin.

35. Haftada Gebelik Şikayetleri 35 hafta gebelikte kan gelmesi plasenta ile ilgili bir sorunun olduğunu gösterebilir. Doktorların söylediğine göre bunun sebebi önde gelen plasenta olabilirmiş. Yani son üç aylık sürecin herhangi bir haftasında kan gelmesi böyle bir problemin habercisi olabilir. En sık belirtisi de ağrı ve sancı olmadan kanamanın olmasıdır. Böyle bir durumla karşılaştığımızda hemen doktorumuza başvurmamız erken teşhis ve zamanında müdahale için büyük önem taşıyabilir anneciğim. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? 35 haftalık gebelikte akıntı ise senin gibi birçok kadının yaşadığı bir durum. Beyaz, sulu ve bazen de hafif kokulu olabilir. Sebebi ise hormonların vajina duvarına yaptığı etkidir. Eğer bu akıntılara vajinada kaşıntı ve bu kaşıntıya bağlı olarak tahriş eşlik ediyorsa, yine temkinli davranmalı ve doktorumuza başvurmalıyız. Çünkü bu durumun nedeni vajinal enfeksiyon olabilir. Gebelikte Akıntı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler: Gebelikte Akıntı Neden Olur?

35 haftalık gebelikte nefes darlığı yaşıyor olmak çok normal anneciğim. Çünkü artık giderek büyüyorum ve diyaframını yukarı doğru itiyorum. Bu da sana yeterince nefes alamadığın hissini veriyor. Benim için vücudunda çok fazla değişiklikle başa çıkmaya çalışıyorsun ve bu durum seni oldukça zorluyor biliyorum, ama biraz daha sabırlı olmalısın. Bu haftalarda rahim ve leğen kemiğinin alt bölümüne doğru indiğimde yukarı karında rahatlama hissedeceksin ve bu şikayetin biraz olsun azalacak. 35 haftalık gebelikte kasılmalar sıklaşabilir. Rahminde kasılma ve sertleşme hissediyorsan kasılmanın ne sıklıkta ve düzende olduğuna dikkat etmelisin. Doktorumuza bu kasılmaların ne kadar sıklıkta olduğunu not alarak bildirmemiz gerekebilir. Belki de doğmama çok az kalmıştır. Bir an önce buradan çıkıp kollarında uyumak istiyorum anneciğim. Gebeliğin 35. Haftasında Beslenme Sağlıklı ve dikkatli beslenmeye devam etmen gerekiyor. Benim sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmem ve senin vücudundaki değişimlerle başa çıkabilmen için yeterli vitamin ve enerjiyi alabileceğin besinleri tercih etmen gerekiyor. Sebze yemekleri ve meyve tüketmen hem sağlığın açısından oldukça önemli hem de hamilelikte sıkça karşılaşılan kabızlık probleminin önlenmesinde etkili olacaktır. Ancak meyveyi çok fazla tüketmemelisin. İçerisindeki şeker oranının yüksek olması fazla kilo olmana neden olabilir.

Vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmeye özen göstermelisin. İkimiz için de zararlı olacak bazı yiyeceklerden bir süre daha uzak kalmalısın. Bu durum beni biraz üzse de, ikimizin de sağlığı için dikkat etmen gerekiyor. Çay, kahve, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalısın. Bunların yerine ayran ve taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirsin. Hamilelikte İçebileceğiniz Harika Bitki Çaylarının Olduğunu Biliyor musunuz?: Hamilelikte Tüketilebilecek Bitki Çayları Kalsiyum, protein, C vitamini, folik asit, demir, sodyum ve lif içeren besinler tüketmen ikimizin de yararına olacaktır. Bu vitaminler benim gelişimimi tamamlamam senin de enerji kaybını önlemen ve sağlığını koruman için gerekli. Ancak bunları da dikkatli bir şekilde tüketmelisin. Fazla sodyum tüketirsen bizim için zararlı olabilir. Bildiğin gibi sodyum en fazla tuzda bulunur ve eğer fazla tüketirsen vücudun su toplar. Bu da el ve ayaklarında ödem oluşmasına neden olur. Koruyucu madde içeren ve hazır yiyecekler tüketmemelisin. Daha doğal ve hafif beslenmek sağlığımız için oldukça önemli.

Sağlıklı beslenme için doktorumuza başvurabilirsin. Böylece besin miktarlarını öğrenmiş olursun ve birlikte daha rahat bir süreç geçirmiş oluruz. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 35. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim birlikte tam 35 haftayı geride bıraktık ve doğuma artık çok az bir zaman kaldı. Bu haftadan itibaren doktor kontrollerini sıklaştırman gerekecek. Bu kolay ve sağlıklı bir doğum geçirebilmemiz için önemli bir tedbir olacaktır. Sıvı tüketimine ve sağlıklı beslenmeye devam etmelisin. Aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmemen gerekiyor. Daha hafif beslenmelisin. Duygusal olarak çok hassassın ve doğumun yaklaşması seni endişelendiriyor. Daha fazla duygu durumları yaşıyorsun. Daha sinirli, alıngan ve daha endişeli olabilirsin. Sağlıklı ve güveli olup olmadığımı merak ediyorsun. İyi bir anne olup olmama konusunda endişelerin var. Ama o kocaman kalbin beni hep koruyup kollayacak ve bana çok iyi bakacaksın. Bu yüzden seni sıkan, strese sokan düşüncelerden ve gereksiz endişelerden uzak durmak sana ve bana iyi gelecektir.

Ayrıca bu süreçte babam ve yakın akrabalarımız sana destek olacaklardır. Onlarla konuşup heyecanını paylaşarak rahatlayabilirsin. Seni oyalamaya yardımcı olacak şeylerle uğraşırsan kafanı dağıtmış olursun ve böylece olumsuz düşüncelerden uzaklaşabilirsin. Mesela doğduğum zaman birlikte yapacağımız şeylerin planlarını yapabilirsin. Çok eğlenceli bir iş olacağına eminim. Düzenli doktor kontrolünü aksatmaz ve dikkatli olursan hiçbir sorun yaşamadan başarılı bir doğum geçirebiliriz. Sana kavuşmak için sabırsızlanıyorum Gebeliğin 35. Haftasında Cinsellik Normal seyreden bir hamilelikte cinsel ilişki bebeğe de anneye de zarar vermez. Ancak bebeğe baskı uygulamayacak ve anneyi rahatsız etmeyecek pozisyonlar tercih edilmelidir. Bu dönemde eşiniz de size karşı anlayış göstermeli ve birlikte bebeğinize zarar verebilecek hareketlerden uzak durmalısınız. Hamileliğin tüm dönemlerinde cinsel birliktelik yaşayabilirsiniz. Ancak son 4 haftada cinsel perhiz uygulanması öneriliyor. Çünkü erkeğin ejekulasyon sıvısının içerisinde bulunan bazı maddeler rahim kasılmalarını başlatabilir. Bu nedenle ya perhiz uygulanmalı ya da prezervatif kullanılmalıdır. Gebelikte cinselliğin erken doğuma neden olabileceği ve erkek cinsel organının bebeğe zarar vereceği söylentileri vardır. Ancak hamilelikte cinsel ilişki bebeğe zarar vermez ve erken doğuma neden olmaz. Erkek cinsel organının da bebekle fiziksel teması tıbben mümkün değildir. Toplumda doğru bilinen yanlışlar bazen ciddi sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle bilinçli bir şekilde hareket etmek ve sürekli olarak doktorunuzla iletişim halinde olmanız yararlı olacaktır.