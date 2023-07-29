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    4. 37 yıl önce kaybolan dağcının cansız bedenini buldular! Buzullar eriyince ortaya çıktı

    37 yıl önce kaybolan dağcının cansız bedenini buldular! Buzullar eriyince ortaya çıktı

    29.07.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsviçre'nin güneybatısındaki Matterhorn Dağı’nın zirvesinde bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerle birlikte DNA testi sonuçlarına göre bulunan cesedin 37 yıl önce kaybolan Alman bir dağcıya ait olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

    İsviçre'nin güneybatısındaki Matterhorn Dağı’nın zirvesindeki buzulların erimesiyle birlikte cansız bedenlerin kalıntıları ve tırmanma ekipmanları ortaya çıkmaya başladı. Bir grup dağcı tarafından 38 yaşındayken 1986 yılının Eylül ayında Matterhorn’da kaybolan bir Alman dağcının cansız bedeni bulundu. 1986 yılında yapılan aramalarda dağcıya dair herhangi bir ize rastlanmamıştı.

    ANALİZ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Maceracı dağcıların zirveden getirdiği verilen analiz için hastaneye götürüldü. Genetik testler bölge polis tarafından kamuoyuna açıklanmayan adamın kimliğini doğruladı. Cansız beden 37 yıl önce kaybolan Alman bir dağcıya aitti.

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    İsviçre dağ

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