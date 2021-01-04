4 - 10 Ocak 2021 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?

Geçtiğimiz 14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 4 - 10 Ocak 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 4 - 10 Ocak 2021 haftalık burç yorumları... 4 - 10 OCAK 2021 2020 HAFTASI BURÇ YORUMLARI Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 4 Ocak haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta planlarınızda, gündeminizde ani değişiklikler olabilir. Hızlı ve hareketli bir hafta sizleri bekliyor. İş hayatı ve finansal dengenizde rutin dışı değişiklikler olabilir. Estetik konular ve tarzınız için harcamalar yapabilirsiniz. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Uzun bir süredir kendi hedeflerinize, hayat planınıza odaklı haliniz artık finansal, maddi-manevi güç elde etme konularıyla yer değiştirecek. Yaşamda daha güçlü hissetmek isteyecek, finansal konular için daha fazla çabalayacak, zaman zaman maddi riskler alarak daha fazla kazanç elde etmek isteyeceksiniz. Bu ay içerisinde finansal konularda hızlı alının kararlar, abartılı riskler ve abartılı harcamalar sonrasında beklentilerinizi karşılayamayabilir. Bu yüzden kendinizi güvene alarak hareket edin. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Sosyal çevrenizdeki ilişkilere hız ve yenilik getiren bu süreçle birlikte yeni ortamlara, yeni ekiplere dahil olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde değişimler yaşanabilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal medya hem iş hem özel hayatınızda daha çok öne çıkabilir.

Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta son 6 aydır var olan gündem ve konularınızı kapanışa geçiyor. Bekleyiş ve belirsizlikleriniz son bulabilir. Hafta içerisinde iş veya ilişkiler alanında kendinizi bambaşka koşullarda bulabilirsiniz. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Uzun zamandır var olan kontrolsüz veya dağınık enerjiniz artık toparlanmaya başlıyor. Daha önce bastırdığınız duyguları dışa vuracak, daha önce yaşamınızla ilgili yaptığınız tasarıları hayata geçirmeye başlayacaksınız. Oldukça hızlı ve hareketli günler sizleri bekliyor. Özellikle ilişkilerde beklemediğiniz, sürpriz ve ani deneyimler kapınızda. Var olan düzen yıkılıyor. Uzun soluklu yalnızlığınız son bulabilir. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İlişkilerinizin geleceğine, insanları okumaya ve anlamaya odaklanacak; daha net kararlar ve net yargılar içerisinde olacaksınız. Ya hep ya hiç bakış açınız, ya siyah ya beyaz eğilimleriniz artabilir. Bazı kişilerin etkisi altında kalabilir, insanlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bugünlerde kontrolsüz çıkışlar sergilemeye karşı dikkat etmelisiniz. Bazı ilişkilerde net bir bitiş yaşanabilir.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızın farklı alanlarında kadersel bir yol ayrımı yaşayabilirsiniz. Uzun vadeli planlar, uzun vadeli değişimler içinde olacaksınız. Atacağınız adımlar geleceğiniz için önemli karmalar yaratabilir. Bu adımlar ise pozitif veya negatif, sizin tercihinize bağlı olacaktır. İlişkilerden yana ise karmik süreçler, ilahi adaletin çalıştığı deneyimler ve karmik ilişkiler gündeminizde olabilir. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. İş hayatınızda, çalışma düzeninizde ani, köklü değişimler kapıda. İş ilişkilerinde arka plan durumlara, art niyetlere ve gizli kapaklı durumlara dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızla ilgili kadersel değişimler, hareket alanınızı ve iradenizi kısıtlayabilir. Bu süreçte geçmişte attığınız adımların ödülleri ve bedelleri önünüze gelecek. Bu sebeple karşılaştığınız sorunlara, olayın anlamını ve size verilen mesajı görmeye çalışın. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Hayatınızda daha fazla yenilik isteyeceğiniz, yeni ortamlara katılıp yeni insanlarla tanışacağınız bir süreç başlıyor. Kitlelere ve topluma hitap edebilir; yayıncılık, reklam ve sosyal medya bağlantılı iş ve projelere dahil olabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı akademik süreçler, taşınma ve seyahatler gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda ani gelişmeler, beklenmedik durumlar karşınıza gelebilir. Duygularınız, bazı kişilere bakışınız ve verdiğiniz değer değişebilir. Bazı ilişkilerde yol ayrımları yaşanabilir. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Bugünden itibaren uzun bir süre boyunca yaşama daha materyalist bakabilir, maddi kazançları ön plana koyabilir, ilişkilerde alma-verme dengelerine daha fazla dikkat edebilirsiniz. Olayları somut tarafından değerlendirmek, kuşku ve varsayım yerine kalp sesini dinlemek ayın geri kalanında anahtarlarınız olacak. Sosyal çevrenizde ani değişimler yaşanıyor. Bir hobinizle ilgili bir gruba dahil olabilir, bir sosyal ortama katılabilirsiniz. Yeni insanlar beklenmedik şekilde hayatınıza girebilir. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihni yönetmek, duygu ve düşüncelerinizin bir mıknatıs olduğunu fark etmek önemli olacak. Aklınızdan geçenler, öylesine söyledikleriniz aniden önünüze gelebilir. Aşk ilişkilerinde gerçek bir bütünlük, uyum arayabilirsiniz. Kendinizi çoğu zaman tam olarak açmak istemeyeceksiniz. Gizli aşk ilişkilerinden ve etik dışı durumlardan kaçının.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçlar yaşanabilir. İş hayatında, özel ilişkilerinizde daha baskın tavırlarınız olabilir. Koşulları, süreçleri siz belirleyebilir; yönetme çabası içine girebilirsiniz. Bazı ilişkilerde inatlaşma, zıtlaşma veya uzlaşma sorunları oluşabilir. Yasal süreçlerinizde önemli bir netleşme gündeme gelebilir. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. İş hayatı ve kariyerinizde köklü değişimler zamanı. Süregelen rutin ve düzen değişiyor olacak. Çalıştığınız alanda, süregelen işinizde yeni ve ek sorumluluklar alabilir, bir üst pozisyona yükselebilir, bir ekibin liderliğini üstlenebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz, kariyer süreçlerinizde daha belirleyici olacak. İş arayanlar ise bu süreçlerde beklemediği yerlerden olumlu dönüşler alabilir. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Daha fazla insan tanıyıp, daha fazla insanla muhattap olacağınız, ilişkileriniz daha hızlı ilerleyebileceği, müşteri üzerinden iş yapanların müşterilerinde artışın olacağı, sosyal medyanın müşteri kazanma, insanlarla tanışma adına daha uygun koşullar içereceği bir zaman dilimi başlıyor. Pek çok ilişki ve ortaklıkta, dostluk ve arkadaşlıkta kendi sınırlarınızı, kriterlerinizi daha iyi belirleyeceksiniz.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta fikirleriniz, gündeminiz ve hedefleriniz aniden değişebilir. Bir süredir düşündüğünüz, üzerine kafa yorduğunuz veya içinize attıklarınız bu hafta ani patlamalarla ortaya çıkabilir. Her türlü iletişimde iğneleyici söz ve tavırlardan uzak kalmalısınız. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Haftanın geri kalanında yakın çevrenizle ilişkilerinizde önemli değişimler, aşk hayatınızda ise ani ve büyük gelişmeler, olaylar ve deneyimler karşınızda olacak. Sürpriz bir evlilik teklifi alabilir, beklenmedik bir tanışma yaşayabilir, kendinizi aniden bir ilişkinin içerisinde bulabilirsiniz. Finansal konulardan kaynaklı yasal süreçler içine girebilir, davalar ve yasal başvurularla ilgilenebilirsiniz. Yazı yazmak, yaratıcılığınızı çalıştırmak, içeriklerinizin halka sunulması fırsatını doğurabilir. Ortaya koyacaklarınız ilgi ve takdiri toplayabilir. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İş hayatınızda, günlük hayatınızda daha hareketli bir süreç başlıyor. Olayların iç yüzünü sorgulamanız, daha detaycı hareket etmeniz, iş ve çalışmalarınızı daha detaylı yapmanız kaçınılmaz olabilir. İş bağlantılı yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Zihnin sakinliği, beden sağlığı için önemli olacaktır.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta iş hayatınızda, beslenme düzeninizde ve alışkanlıklarınızda radikal değişimler olabilir. Zor kararlar, zor görevler zaman zaman mental veya bedensel yorgunluğa sebebiyet verebilir. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Yaşama dair her istek ve beklentiniz güçlü bir hırsa, tutkuya veya zaafa dönüşebilir. Karşınızdaki dosttan, partnerden, ortaktan daha fazlasını bekleyebilir, talep edebilirsiniz. Bastırılmış öfke kontrolsüz bir şekilde açığa çıkabilir. Bu durumlardan kaçınmak için kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışmalı, kendinizi ifade etmeden anlaşılmayı beklememelisiniz. Eşinizin finansal konularında ise sürpriz fırsatlar doğabilir. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Duygularınızda, istek ve beklentilerinizde, yaşamdan keyif alma şeklinizde hızlı değişimleri getiren bir süreç başlıyor. Çocuklarla ilişkilerinize daha çok önem verebilir, çocuklarınıza göre hareket edebilir, karar alabilirsiniz. Bazıları için çocuk sahibi olma ve gebelik konuları gündeme gelebilir.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta uzayan konularınız kapanıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Tarzınız ve görüntünüzle ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. İş bağlantılı kişilerle tanışabilir, işle ilgili önemli konuşmalar ve toplantılar içerisinde olabilirsiniz. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. İlişkilerinizde, ortaklık ve dostluklarınızda önemli değişimler olacak. Samimi, dürüst ve açık gönüllü insanlar hayatınızda kalırken; art niyetli ve bencil insanlardan uzaklaşmaya başlayacaksınız. İlişkilerde, ilişki dengelerinde bir temizlik ve yenilik yapma zamanı. Nitekim kendi içinize dönerek ilişkilerdeki tavırlarınızda da değişimi başlatmak, hatalı yanlarınızı törpülemek oldukça sağlıklı ilişkiler yaşamanıza aracı olabilir. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren aile ilişkileri, eviniz, ev düzeni gibi konular aklınızın hep bir köşesinde olacaktır. Geçmişi, aileyi affetmek; spiritüel çalışmalar yapmak bugünlerde maksimum fayda sağlayacaktır. YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta rutininiz ve alışkanlıklarınızda değişimler olabilir. Keyfi isteklerinizle zorunluluklar arasında denge kurmanız gerekebilir. Özgür iradenizle alacağınız kararlar yaşam yolunuzu belirleyebilir. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Çalışma hayatınızda önemli değişimler gündeme geliyor. Yeni bir iş için yatırımlar yapabilir, risk alabilirsiniz.

Süregelen işinizde farklı bir departmana geçebilir, çalışma arkadaşlarıyla ilişki dengelerinizi değiştirebilirsiniz. Yeteneğiniz olan bir alanı, bir hobinizi mesleğe çevirmeye oldukça açık ve destekleyici zamanlar içinde olacaksınız.

Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Artık daha hızlı düşünüp, net kararlar alan, net söylemlerle bulunan birine dönüşebilirsiniz. Zor kararlar vermeniz, olaylara objektif yaklaşmanız gereken durumlar olabilir. İletişiminiz, tavırlarınız ilişki süreçlerinde daha önemli ve belirleyici olacak. Yakın çevrenizden bazı kişilerle mesafeleşebilirsiniz. Komşular, kardeşler ve akrabalarla ilişkilerde gündemler oluşabilir. OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta gereksiz olandan kurtulma, yüklerden arınma, geçmişi geride bırakarak önünüze bakma zamanı. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aşk hayatınızda, ilişkilerinizde köklü değişimler yaşanıyor olacak. Mutluluk, başarı, yaşamdan keyif alma değişim sayesinde olacak. Hayatın getirdiği yenilikleri kabul ederek ilerlemeli, ilişkilerde oluşan fırsatları değerlendirmeli, süregelen ilişkilerinizde doğru anda bırakmayı, doğru anda ilişkinizin arkasında durmayı bilmeniz önemli olacak.

Uzun bir süredir duygularını saklayan, içe dönük haliniz artık son buluyor. Cuma günü Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu ise finansal konularda hız ve hareketliliği arttıracak. Hızlı, birden fazla para giriş ve çıkışı olabilir. Paranın harcanması, kazancı getirirken; kazanmanız da para çıkışlarını getirecektir. Bu dengeyi bilerek hareket etmeye ve finansal konularda kıtlık bilincine girmemeye gayret gösterin. Sağlıkla ilgili destekler alabilirsiniz. Estetik veya sağlık amaçlı operasyonlar gündeme gelebilir. KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızın farklı alanlarında, farklı yol ayrımları içerisinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizde, ilişkilerinizde yaşanacak değişimlerle birileri hayatınızdan çıkarken birileri hayatınıza girecektir. Objektif olmaya, mantıksal davranmaya, sınırlar ve değerler daha önemli olacak. Hem kendinize hem insanlara doğru sınırlar koymalısınız. Çarşamba günü Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşam alanınızda, yaşam düzeninizde önemli değişimler meydana geliyor.