Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Ocak 2021 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? 2021 OCAK AYLIK BURÇ YORUMLARI Ocak aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Ocak 2021 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Ocak 2021 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2021 Ocak Ayı Aylık Burç Yorumları... KOÇ BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Uzun bir süredir kendi hedeflerinize, hayat planınıza odaklı haliniz artık finansal, maddi-manevi güç elde etme konularıyla yer değiştirecek. Yaşamda daha güçlü hissetmek isteyecek, finansal konular için daha fazla çabalayacak, zaman zaman maddi riskler alarak daha fazla kazanç elde etmek isteyeceksiniz. Bu ay içerisinde finansal konularda hızlı alının kararlar, abartılı riskler ve abartılı harcamalar sonrasında beklentilerinizi karşılayamayabilir. Bu yüzden kendinizi güvene alarak hareket edin.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Sosyal çevrenizdeki ilişkilere hız ve yenilik getiren bu süreçle birlikte yeni ortamlara, yeni ekiplere dahil olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde değişimler yaşanabilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal medya hem iş hem özel hayatınızda daha çok öne çıkabilir.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu Yeni Ay, hayatınızda yeniliklerin olması için eskilerin gitmesi, bitmesi ve kapanması gerektiğini gösterecek. İş hayatında yönetimsel, sistemsel değişiklikler meydana gelebilir.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşam düzeninizde köklü değişimler gündeme gelebilir. Ani bir taşınma kararı, miras ve nafaka gibi yasal süreçlerden gelen maddi kazançlar gündeme gelebilir. İlahi adaletin kazanç ve kayıpları önünüze gelebilir.

BOĞA BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Uzun zamandır var olan kontrolsüz veya dağınık enerjiniz artık toparlanmaya başlıyor. Daha önce bastırdığınız duyguları dışa vuracak, daha önce yaşamınızla ilgili yaptığınız tasarıları hayata geçirmeye başlayacaksınız. Oldukça hızlı ve hareketli bir ay sizleri bekliyor. Özellikle ilişkilerde beklemediğiniz, sürpriz ve ani deneyimler kapınızda. Var olan düzen yıkılıyor. Uzun soluklu yalnızlığınız son bulabilir.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İlişkilerinizin geleceğine, insanları okumaya ve anlamaya odaklanacak; daha net kararlar ve net yargılar içerisinde olacaksınız. Ya hep ya hiç bakış açınız, ya siyah ya beyaz eğilimleriniz artabilir. Bazı kişilerin etkisi altında kalabilir, insanlara daha fazla odaklanabilirsiniz.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yaşama dair bazı yargılarınızı, insanlara dair bazı fikirlerinizi bırakmanız için çalışan bu Yeni Ay; size fayda sağlamayan insanı, bakış açısını, yargıyı bırakmanızı isteyecek. Eğitim hayatı ve akademik süreçlerle ilgili karmaşık bir durum, bir bekleyiş veya yaşadığınız bir ikilem son buluyor olacak.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle kariyeriniz ve geleceğiniz adına radikal ve cesur adımlar içerisinde olabilirsiniz. Süregelen bir davanız aniden netleşebilir. Hakkınızı savunmak adına bir yasal süreç başlatabilirsiniz. Davalarla bağlantılı kazançlar elde edebilirsiniz. Görüntünüzde ve tarzınızda değişiklik yapabilirsiniz.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni ve uzun vadeli bir ilişkiye doğru gidebilirsiniz. Yaşam düzeninizi etkileyecek değişimler kapınızda. Partnerle aynı evi, aynı hayatı paylaşmaya başlayabilir veya evlilik gibi resmiyete dair adımlar atabilirsiniz. Bu tarih ve civarında yaşayacağınız deneyimler yaşamınızda önemli izler bırakacak.

İKİZLER BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. İş hayatınızda, çalışma düzeninizde ani, köklü değişimler kapıda. İş ilişkilerinde arka plan durumlara, art niyetlere ve gizli kapaklı durumlara dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızla ilgili kadersel değişimler, hareket alanınızı ve iradenizi kısıtlayabilir. Bu süreçte geçmişte attığınız adımların ödülleri ve bedelleri önünüze gelecek. Bu sebeple karşılaştığınız sorunlara, olayın anlamını ve size verilen mesajı görmeye çalışın. 8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Hayatınızda daha fazla yenilik isteyeceğiniz, yeni ortamlara katılıp yeni insanlarla tanışacağınız bir süreç başlıyor. Kitlelere ve topluma hitap edebilir; yayıncılık, reklam ve sosyal medya bağlantılı iş ve projelere dahil olabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı akademik süreçler, taşınma ve seyahatler gündeme gelebilir. 13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yüklü ödemeler, kredi ve borçlar, ortaklıklar ve ortaklı işler gündeminizde olacak. Para konularındaki inançlarınızı ve enerjilerinizi yenileme zamanı. Eğitim hayatınız, seyahatleriniz ve işle ilgili yeni projeleriniz için yüklü harcamalar yapabilirsiniz.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda kontrol dışı olaylar, durumlar önünüze gelebilir. İnsanların gerçek yüzünü görebilir, samimiyetlerinin doğruluğunu anlayabilir, yeni insanları daha hızlı hayatınıza alırken hayatınızdaki bazı kişilerle ani ve net bir şekilde kopabilirsiniz. İşten çıkarılma, istifa düşünceleri gibi konular gündeme gelebilir. 28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde iş ve özel hayatınızla ilgili yepyeni kararlar içinde olacaksınız. İş arayanlar için oldukça destekleyici ve fırsat taşıyan bir dönem. Aşk hayatınızda ise uzun vadeli olabilecek ilişki başlangıçları, tanışmalar gündeme gelebilir. Bazıları için evlilik teklifi ve evlilik adımları olasıdır. YENGEÇ BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşama daha materyalist bakabilir, maddi kazançları ön plana koyabilir, ilişkilerde alma-verme dengelerine daha fazla dikkat edebilirsiniz. Olayları somut tarafından değerlendirmek, kuşku ve varsayım yerine kalp sesini dinlemek ayın geri kalanında anahtarlarınız olacak. Sosyal çevrenizde ani değişimler yaşanıyor. Bir hobinizle ilgili bir gruba dahil olabilir, bir sosyal ortama katılabilirsiniz. Yeni insanlar beklenmedik şekilde hayatınıza giriyor.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren zihni yönetmek, duygu ve düşüncelerinizin bir mıknatıs olduğunu fark etmek önemli olacak. Aklınızdan geçenler, öylesine söyledikleriniz aniden önünüze gelebilir. Aşk ilişkilerinde gerçek bir bütünlük, uyum arayabilirsiniz. Kendinizi çoğu zaman tam olarak açmak istemeyeceksiniz. Gizli aşk ilişkilerinden ve etik dışı durumlardan kaçının.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. İlişkilerinizdeki faydasız olanın, ömrü tükenmiş ilişkilerin temizleneceği ve sistemin sizin için hayatınızı yenileceği bir süreç var önünüzde. Bu tarih ve civarında etrafınızda, yaşamınızda size yalnızca katkı sağlayacak insanlar kalacaktır. Bitene, gidene üzülmeyi, gerçekleşmeyen isteklerinizi takıntı yapmayı bırakmalısınız. Yeni ilişkilerde geçmişten tamamen kopabilirsiniz.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle finansal konularla ilgili bir risk alabilir, bir yatırıma girebilir, iş hayatında büyüme gayretinde olabilirsiniz. Eski çalışma düzeniniz, eski yaşam rutinleriniz radikal bir şekilde değişiyor. Estetik operasyonlar, tarz değişimleri gündeme gelebilir. İlişkilerde verdiğinizi almaya, beklediğinizi bulmaya önem vereceksiniz. Bazı kısa süreli flörtler bu dönemde bitebilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni bir kazanç ve gelir elde etme, maddi gücün artışıyla birlikte özgüvenin, başarı hissinin artışı söz konusu olacaktır. Motivasyonunuz, kendinize olan bakışınız finansal dengenizle doğrudan bağlantılı olabilir. Önemli, değerli hediyeler alabilir; insanlardan fayda görebilirsiniz.

ASLAN BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş hayatı ve kariyerinizde köklü değişimler yaşamaya başlıyorsunuz. Süregelen rutin ve düzen değişiyor olacak. Çalıştığınız alanda, süregelen işinizde yeni ve ek sorumluluklar alabilir, bir üst pozisyona yükselebilir, bir ekibin liderliğini üstlenebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz, kariyer süreçlerinizde daha belirleyici olacak. İş arayanlar ise bu dönem beklemediği yerlerden olumlu dönüşler alabilir. 8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Daha fazla insan tanıyıp, daha fazla insanla muhattap olacağınız, ilişkileriniz daha hızlı ilerleyebileceği, müşteri üzerinden iş yapanların müşterilerinde artışın olacağı, sosyal medyanın müşteri kazanma, insanlarla tanışma adına daha uygun koşullar içereceği bir zaman dilimi başlıyor. Pek çok ilişki ve ortaklıkta, dostluk ve arkadaşlıkta kendi sınırlarınızı, kriterlerinizi daha iyi belirleyeceksiniz. 13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş hayatındaki eski sistemler, eski düzenler yıkılıyor olacak. Şirketinizde, kurumunuzda yapılan değişiklikler sizin görevlerinizi ve çalışma şeklinizi değiştirebilir. Yaşamınızla ilgili zor bir durumu başarma adına oldukça uygun bir zaman.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda eski bir düzen yıkılıyor olacak. Bir süredir sorun yaşadığınız, beklediğinizi bulamadığınız iş yerinden istifa kararı almak isteyebilirsiniz. Sizi beslemeyen, heyecanı ve huzuru bulamadığınız ilişkilerden kopabilir, bitirebilirsiniz. Ya hep ya hiç mantığıyla hayata yaklaşabilir, ilişkilerde bu doğrultuda seçimler yapabilirsiniz. 28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni bir ilişki kapınızı çalabilir. Katıldığınız ortamlarda daha fazla dikkat çekebilir, kitleler önünde olabilir, grup ve ekip çalışmaları parlayabilirsiniz. Estetik değişiklikler yaptırma isteği, araştırmaları gündeme gelebilir. İlişkilerdeki tavrınızı, ilişkilerden beklentilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Farkındalık kazanıyorsunuz. BAŞAK BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yakın çevrenizle ilişkilerinizde önemli değişimler, aşk hayatınızda ise ani ve büyük gelişmeler, olaylar ve deneyimler karşınızda olacak. Sürpriz bir evlilik teklifi alabilir, beklenmedik bir tanışma yaşayabilir, kendinizi aniden bir ilişkinin içerisinde bulabilirsiniz. Finansal konulardan kaynaklı yasal süreçler içine girebilir, davalar ve yasal başvurularla ilgilenebilirsiniz. Yazı yazmak, yaratıcılığınızı çalıştırmak, içeriklerinizin halka sunulması fırsatını doğurabilir. Ortaya koyacaklarınız ilgi ve takdiri toplayabilir.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İş hayatınızda, günlük hayatınızda daha hareketli bir süreç başlıyor. Olayların iç yüzünü sorgulamanız, daha detaycı hareket etmeniz, iş ve çalışmalarınızı daha detaylı yapmanız kaçınılmaz olabilir. İş bağlantılı yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Zihnin sakinliği, beden sağlığı için önemli olacaktır.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda eski konular kapanıyor, geçmiş kesilip atılıyor ve yeni bir sayfa başlama zamanı geliyor. Bu dönemde doğru olmayan bir aşk ilişkisi hayatınızda kalmayabilir. Sağlıklı ilişkilerde tutkular ve duygular güçlenebilir. Finansal konular, cinsel konular ilişkilerde daha belirleyici hale gelebilir.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle iş değişikliği, istifa, yeni iş başvuruları gibi konular gündeme gelebilir. Bazı iş arkadaşlıklarınızda dengeyi korumanız, aşırı yakınlık ve aşırı gerilim gibi iki ayrı uçta olmamaya çalışmanız daha doğru olacaktır. Politikliği, kontrollülüğü koruma zamanı. Alternatif işler, bir hobinin işe dönmesi, bir eğitime başlama veya bitirme gündeme gelebilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ise yaşamın size sunduklarını kabul edebilmeniz, hayatın fırsatlarını size sunması için şans vermeniz, teslimiyet ve tevekkülü çalıştırmanız oldukça önemli olacak. Kalpten bir duanız gerçekleşebilir.